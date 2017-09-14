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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1018510186101871018810189 ... 10191>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 12:27

  lapay написав:..........
Скільки було шкіл з російською мовою викладання ще десять років назад, і скільки залишилось зарає?
..........

Считаете, это правильно?
Не результат, а методы достижения?
Методы, считай, те же, что при бусификации. "Железной рукой приведём человечество к счастью".
Кучма зробив повну українізацію освіти і діловодства

:?:
"діловодства" да, а "повну українізацію освіти" сделали через 20 лет после Кучмы, совсем недавно.
С пропагандой и др. нарушениями в церквах отдельными попами, согласен с Wirująświatła должны справляться правоохранительные органы. Отказы отпевания. насколько знаю, объяснялись не "идейными соображениями", а церковными правилами - принадлежностью к другой церкви.
часто громада хоче перейти в ПЦУ, а філія РПЦ категорично проти, тут потрібне втручання держави

Не знаю церковных правил. Что, слово и мнение попа перевешивает мнение громады?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 12:32

  Игорь Алексеевич написав:Остался месяц и будем точно знать про продолжение или завершение войны.
Из штаба Трампа, то война остановится, но для нас не выгодные условия по территориям.
Из штаба Байдена, то они готовы и далее поставлять оружие до окончания войны и возращения к тер. 91года.

Первый план - радикальные силы Украины сразу отвергнут этот план.
Второй план - война может продолжиться ещё мин. на 5 лет и возможно с потерей ещё больше территорий.

У кого есть третий план?

Я не знаю, о чем вы тут разговариваете, но ехать надо! (с)
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 12:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Я не знаю, о чем вы тут разговариваете, но ехать надо!

Из пункта Б в пункт Т ?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 12:35

  andrijk777 написав:
  Wirująświatła написав:Если у нас потери в 5-10 раз ниже (вроде такие цифры звучали) нам достаточно мобилизовать 3-5 тыс в месяц для их компенсации. Лично у меня все эти цифры вызывают недоверие. Приписывание себе несуществующих побед приводит к головокружительному разочарованию.

Звідки "звучали такие цифры"? З телемарафону?

По вбитим в кращому випадку 1:2.
А ось по пораненим(тобто "потери") точно не знаю, але є розрахунки що 1:1.
Пояснюється це тим що наші частіше надають першу допомогу, а москалі забивають на це болт.
Тобто для "компенсації" москальських 30К нам також треба 30К(або 20К-25К в кращому випадку).

Смотрите, 1 октября в моём ленинском(новокодацком) районе открыли аллею памяти героев
Были само собой их родственники, некоторые из власти, и от одной дамы были озвучены цифры, что "более 300х погибших и пропавших без вести числится в настоящее время в нашем районе".
Интерпретируем - в Днепре 8 районов, мой не самый перенаселённый, пусть все населены равномерно, Днепр - 1млн примерно, 30-35я часть Украины, забирают из города не так как с периферии и сёл, где на улицах уже пусто.
Считаем - 300×8×30...35= ????
Какие у нас потери именно вообще безвозратные, без ампутантов и прочих калек, с упором на то что в сферическом селе с населением 1млн:8=125тыс потери могут быть и 3000 легко вместо 300х в городе, с повальным выгребанием там даже алкашей возрастом 55+++?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 12:38

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:По вбитим в кращому випадку 1:2.

а звідки ці цифри? в зерграшах Раші (яка тавтологія) втрати мають бути просто величезні. це в на сще немає касетної зброї вдосталь

Десь в січні 2024 було озвучено Русланом Левієвим що Україна втратила 55К-60К вбитими, РФ - 110К вбитими.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 12:40

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:По вбитим в кращому випадку 1:2.

а звідки ці цифри? в зерграшах Раші (яка тавтологія) втрати мають бути просто величезні. це в на сще немає касетної зброї вдосталь

Десь в січні 2024 було озвучено Русланом Левієвим що Україна втратила 55К-60К вбитими, РФ - 110К вбитими.

А мирное население вообще никто не считает? Мирное население сейчас не только от бахов погибают. в 3 раза увеличилась смертность от инфарктов и от др. болезней, т.к. люди остались без жилья и денег. Эти факторы у нас умалчивают и про это не пишут в СМИ
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 04 жов, 2024 12:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 12:44

  Игорь Алексеевич написав:А мирное население вообще никто не считает?

Трамп
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 12:46

  барабашов написав:Смотрите, 1 октября в моём ленинском(новокодацком) районе открыли аллею памяти героев
Были само собой их родственники, некоторые из власти, и от одной дамы были озвучены цифры, что "более 300х погибших и пропавших без вести числится в настоящее время в нашем районе".
Интерпретируем - в Днепре 8 районов, мой не самый перенаселённый, пусть все населены равномерно, Днепр - 1млн примерно, 30-35я часть Украины, забирают из города не так как с периферии и сёл, где на улицах уже пусто.
Считаем - 300×8×30...35= ????

= 80000.
Більш-менш реальна цифра по-моєму.
Хоча подібні розрахунки не правильні. Можуть давати дуже не правильні цифри.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 12:47

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:По вбитим в кращому випадку 1:2.

а звідки ці цифри? в зерграшах Раші (яка тавтологія) втрати мають бути просто величезні. це в на сще немає касетної зброї вдосталь

Десь в січні 2024 було озвучено Русланом Левієвим що Україна втратила 55К-60К вбитими, РФ - 110К вбитими.

тобто це лише одна з оцінок... яка з них ближче до правди - ми дізнаємось після війни. в Раші - колись, може бути, а може й не дізнаються...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 12:49

  Игорь Алексеевич написав:А мирное население вообще никто не считает? Мирное население сейчас не только от бахов погибают. в 3 раза увеличилась смертность от инфарктов и от др. болезней, т.к. люди остались без жилья и денег. Эти факторы у нас умалчивают и про это не пишут в СМИ

Це на москальщині.
Ще в ДТП багато гине при зустрічі з потягом.
PS: Змініть місце вашого харчування.
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