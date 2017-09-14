Додано: П'ят 04 жов, 2024 12:35

andrijk777 написав: Wirująświatła написав: Если у нас потери в 5-10 раз ниже (вроде такие цифры звучали) нам достаточно мобилизовать 3-5 тыс в месяц для их компенсации. Лично у меня все эти цифры вызывают недоверие. Приписывание себе несуществующих побед приводит к головокружительному разочарованию. Если у нас потери в 5-10 раз ниже (вроде такие цифры звучали) нам достаточно мобилизовать 3-5 тыс в месяц для их компенсации. Лично у меня все эти цифры вызывают недоверие. Приписывание себе несуществующих побед приводит к головокружительному разочарованию.

Звідки "звучали такие цифры"? З телемарафону?



По вбитим в кращому випадку 1:2.

А ось по пораненим(тобто "потери") точно не знаю, але є розрахунки що 1:1.

Пояснюється це тим що наші частіше надають першу допомогу, а москалі забивають на це болт.

Тобто для "компенсації" москальських 30К нам також треба 30К(або 20К-25К в кращому випадку). Звідки "звучали такие цифры"? З телемарафону?По вбитим в кращому випадку 1:2.А ось по пораненим(тобто "потери") точно не знаю, але є розрахунки що 1:1.Пояснюється це тим що наші частіше надають першу допомогу, а москалі забивають на це болт.Тобто для "компенсації" москальських 30К нам також треба 30К(або 20К-25К в кращому випадку).

Смотрите, 1 октября в моём ленинском(новокодацком) районе открыли аллею памяти героевБыли само собой их родственники, некоторые из власти, и от одной дамы были озвучены цифры, что "более 300х погибших и пропавших без вести числится в настоящее время в нашем районе".Интерпретируем - в Днепре 8 районов, мой не самый перенаселённый, пусть все населены равномерно, Днепр - 1млн примерно, 30-35я часть Украины, забирают из города не так как с периферии и сёл, где на улицах уже пусто.Считаем - 300×8×30...35= ????Какие у нас потери именно вообще безвозратные, без ампутантов и прочих калек, с упором на то что в сферическом селе с населением 1млн:8=125тыс потери могут быть и 3000 легко вместо 300х в городе, с повальным выгребанием там даже алкашей возрастом 55+++?