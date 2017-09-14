я правильно понял если Запад не продает оружие рф это автоматически делает их врагами? Ну или сторонами конфликта.
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 12:51
Додано: П'ят 04 жов, 2024 12:55
Ещё один "блохер"-"специалист".
Во 2МВ танки и самолёты были немного не такие. И стоили поменьше, и обучение лётчиков было попроще.
Кроме того, правда, что нам поставили самолётов не 14 тыс., а даже заметно больше 11 400 (США) + более 7000 из Британской империи. Но и мы за время войны произвели "всего" 125 655.
Бронетехники (танки, САУ, БТР) поставили 12 000 из США + 6564 из Британской империи
Тут он тоже соврал, танков не 13 тысяч, а меньше - 6304 (США) и 4572 (Великобритания и Канада), всего 10 876. Но не будем придираться, есть и более близкие к его цифрам оценки. Но Союз за годы войны произвёл 105 251 единицу бронетехники.
Додано: П'ят 04 жов, 2024 12:57
Біжать на фронт, чи в сторону Карпат?))
Ну, тоді я думаю, що вже 100% шнурують бєрци і на днях підуть на фронт сини Будівельника, чоловік Флер і Песікіт!
Ні???
Як так?©
Фронт - сам себе не втримає!©
Додано: П'ят 04 жов, 2024 12:59
Я таку вашу логіку не допетриваю))
Додано: П'ят 04 жов, 2024 13:00
Додано: П'ят 04 жов, 2024 13:03
При обшуках викинула дві сумки з пів мільйоном доларів у вікно: ДБР затримало керівницю МСЕК
Деталі: Повідомляється, що працівники ДБР викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах.
Син посадовці обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області.
Правоохоронці, у межах розпочатого кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби, провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовців.
У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.
Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикрасі та коштовності.
Дослівно ДБР: "Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку - вони були у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти.
Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.
Також, правоохоронці виявили, що родині топчиновників належать чималі статки. Серед іншого, вони володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. м2 в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також "накопичила" майже 2,3 млн доларів США.
Додано: П'ят 04 жов, 2024 13:03
Залужный в начале года говорил о 500 тыс. После его отставки называли цифру, если правильно помню, 300 тыс.
Додано: П'ят 04 жов, 2024 13:06
Не передёргивайте.
Глобальный конфликт, а война вполне локальная.
Додано: П'ят 04 жов, 2024 13:07
Оружие которое мы получаем от партнеров используется на территории Украины. Каким образом оно задевает рф или другие страны, чтобы сделать запад соучастниками? Скажу больше, по нам летят северокорейские снаряды и иранские дроны, но даже это не делает их стороной конфликта. Или мы бомбим в ответ Иран?
Я пытаюсь понять вашу логику, что именно делает конфликт глобальным? То что не торговля уже разобрались.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 04 жов, 2024 13:11, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 04 жов, 2024 13:08
Наче - все ж просто!
А якщо третій план є, але він НЕ реальний - то що толку з нього?
А між цими двома варіантами - має бути ОЧЕВИДНО що обирати, якщо за найвищу цінність(що правильно) ставити людське життя!!!
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