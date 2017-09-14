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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 101861018710188101891019010191>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 12:51

  detroytred написав:Мова не про торгівлю семками, ампро постачання зброї в країну, яка веде війну.
Зброї - не рушниць, а "трошки" більш уражаючої.
я правильно понял если Запад не продает оружие рф это автоматически делает их врагами? Ну или сторонами конфликта.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 12:55

  flyman написав:#допомогадоліта

Ещё один "блохер"-"специалист".
Во 2МВ танки и самолёты были немного не такие. И стоили поменьше, и обучение лётчиков было попроще.
Кроме того, правда, что нам поставили самолётов не 14 тыс., а даже заметно больше 11 400 (США) + более 7000 из Британской империи. Но и мы за время войны произвели "всего" 125 655.
Бронетехники (танки, САУ, БТР) поставили 12 000 из США + 6564 из Британской империи
Тут он тоже соврал, танков не 13 тысяч, а меньше - 6304 (США) и 4572 (Великобритания и Канада), всего 10 876. Но не будем придираться, есть и более близкие к его цифрам оценки. Но Союз за годы войны произвёл 105 251 единицу бронетехники.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 12:57

Біжать на фронт, чи в сторону Карпат?))

  Игорь Алексеевич написав:
  Бетон написав:⚡️ До кінця 2024 року в Україні планують мобілізувати до війська ще 200 тисяч людей — пише видання Sunday Times.

❗️ Раніше у ВР казали, що загалом за рік прагнуть призвати 120 тисяч

З такими втратами, гниди


Раша подготовила уже все документы для обьявления к мобил. от 600 до 800тыс. чел. Хотят объявить и начать мобил. с начало ноября. :roll:

Ну, тоді я думаю, що вже 100% шнурують бєрци і на днях підуть на фронт сини Будівельника, чоловік Флер і Песікіт!

Ні???
Як так?©

Фронт - сам себе не втримає!©
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 12:59

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Мова не про торгівлю семками, ампро постачання зброї в країну, яка веде війну.
Зброї - не рушниць, а "трошки" більш уражаючої.
я правильно понял если Запад не продает оружие рф это автоматически делает их врагами? Ну или сторонами конфликта.

Я таку вашу логіку не допетриваю))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 13:00

  detroytred написав:......
Ієзуїти...
Від яких Україна досі ще не отримала навіть запрошення в НАТО. Запрошення буде "за умови погодження усіх краї-членів Альянсу". Усіх..

Правила есть правила.
Вы сами выступаете за их соблюдение.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 13:03

При обшуках викинула дві сумки з пів мільйоном доларів у вікно: ДБР затримало керівницю МСЕК

Деталі: Повідомляється, що працівники ДБР викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах.

Син посадовці обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області.

Правоохоронці, у межах розпочатого кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби, провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовців.

У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикрасі та коштовності.

Дослівно ДБР: "Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку - вони були у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти.

Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Також, правоохоронці виявили, що родині топчиновників належать чималі статки. Серед іншого, вони володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. м2 в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також "накопичила" майже 2,3 млн доларів США. :shock:
https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/4/7478107/
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 13:03

  jump написав:vih-do-kincya-roku-the-times
..........
спочатку мова йшла про 200 тис протягом року, далі заявили, що мобілізація зросла в кілька разів, тепер, що до кінця року потрібно ще 200 тис?! :shock: :?

Залужный в начале года говорил о 500 тыс. После его отставки называли цифру, если правильно помню, 300 тыс.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 13:06

  flyman написав:
  detroytred написав:Польща: збивати рашоракети над Україною ми самі не можемо прийняти рішення, потрібно загальне рішення НАТО.

Рютте і Ко: дозвіл на дальнобій - НАТО тут ні до чого; кожна країна має сама приймати рішення.

Ієзуїти...
Від яких Україна досі ще не отримала навіть запрошення в НАТО. Запрошення буде "за умови погодження усіх краї-членів Альянсу". Усіх..

війна ж глобальна, тільки їм про це ще не повідомили

Не передёргивайте.
Глобальный конфликт, а война вполне локальная.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 13:07

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:я правильно понял если Запад не продает оружие рф это автоматически делает их врагами? Ну или сторонами конфликта.

Я таку вашу логіку не допетриваю))
Оружие которое мы получаем от партнеров используется на территории Украины. Каким образом оно задевает рф или другие страны, чтобы сделать запад соучастниками? Скажу больше, по нам летят северокорейские снаряды и иранские дроны, но даже это не делает их стороной конфликта. Или мы бомбим в ответ Иран?

Я пытаюсь понять вашу логику, что именно делает конфликт глобальным? То что не торговля уже разобрались.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 04 жов, 2024 13:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 13:08

Наче - все ж просто!

  Игорь Алексеевич написав:Остался месяц и будем точно знать про продолжение или завершение войны.
Из штаба Трампа, то война остановится, но для нас не выгодные условия по территориям.
Из штаба Байдена, то они готовы и далее поставлять оружие до окончания войны и возращения к тер. 91года.

Первый план - радикальные силы Украины сразу отвергнут этот план.
Второй план - война может продолжиться ещё мин. на 5 лет и возможно с потерей ещё больше территорий.

У кого есть третий план?

А якщо третій план є, але він НЕ реальний - то що толку з нього?

А між цими двома варіантами - має бути ОЧЕВИДНО що обирати, якщо за найвищу цінність(що правильно) ставити людське життя!!!
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