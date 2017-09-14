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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 13:15
Wirująświatła написав: detroytred написав: Wirująświatła написав:
я правильно понял если Запад не продает оружие рф это автоматически делает их врагами? Ну или сторонами конфликта.
Я таку вашу логіку не допетриваю))
Оружие которое мы получаем от партнеров используется на территории Украины. Каким образом оно задевает рф или другие страны, чтобы сделать запад соучастниками? Скажу больше, по нам летят северокорейские снаряды и иранские дроны, но даже это не делает их стороной конфликта. Или мы бомбим в ответ Иран?
Я ж кажу, що не допетриваю.
Того, що ви не бачите, яким чином підтримка партнерів зброєю України "задевает рф или другие страны, чтобы сделать запад соучастниками".
Вважаєте, що не зачіпає, вважайте.
Не зачипає, як ви вважаєте, але факт - країни переймаються-займаються проблемою війни в Україні. Д того ж на найвищому рівні займаються.
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 13:17
ЛАД написав:
Глобальный конфликт
, а война вполне локальная.
конфлік парадигмальний
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 13:18
Wirująświatła написав:
Я пытаюсь понять вашу логику, что именно делает конфликт глобальным? То что не торговля уже разобрались.
Ні. Не розібралися.
Я стверджував, що і глобальна торгівля (зброєю) для країни, яка веде війну отакого масштабу, теж робить конфлікт глобальним.
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 13:20
Бетон написав:
⚡️ До кінця 2024 року в Україні планують мобілізувати до війська ще 200 тисяч людей — пише видання Sunday Times.
❗️ Раніше у ВР казали, що загалом за рік прагнуть призвати 120 тисяч
З такими втратами, гниди
Возможно, что проблема не в "втратах", а в сзч.
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 13:20
ЛАД написав:
"діловодства" да, а "повну українізацію освіти" сделали через 20 лет после Кучмы, совсем недавно.
Смотря где, наверное? Я школу закончил в Киеве в 1996 году, и в последние классы предметы уже плавно перешли на украинский язык. В Университете (Шевченко) уже практически полностью обучение было на украинском языке. Например, определенную терминологию я уже на русском не совсем знаю. В профессиональном плане грамотно писать могу только на украинском и английском, хотя я о существовании украинского языка не знал до второго класса (об английском слышал, но изучать начал тоже во втором классе), то есть, русский для меня остался только как родной разговорный. И, да, я считаю заслугой Кучмы, что Украина не пошла путем Белоруси.
Востаннє редагувалось АндрейМ
в П'ят 04 жов, 2024 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 13:21
flyman написав: ЛАД написав:
Глобальный конфликт
, а война вполне локальная.
конфлік парадигмальний
Парадігмальний конфлікт (за умови що парадігми ж не тільки якось БурквнаФасо та Зімбавбве, а найголовніших країн світу) апріорі може бути тільки глобальним.
Апріорі.
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 13:22
sashaqbl написав:
Почитав пару сторінок.
Цікаво, купа ухилянтів накинулись на Бандерлога, де і кому він має молитися.
Якщо що, я негативно ставлюся до МП. Але в нас свобода совісті.
Держава може мати чи не мати майнові відносини з певними релігійними організаціями.
Може карати релігійних діячів за кримінальні правопорушення. Але не більше...
А вказувати людині, що в неї неправильні релігійні погляди - це примітивно і тупо. Коли це робить ухялант стосовно військовослужбовця - то це взагалі дно.
++++++++++
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 13:24
Игорь Алексеевич написав:
Остался месяц и будем точно знать про продолжение или завершение войны.
Из штаба Трампа, то война остановится, но для нас не выгодные условия по территориям.
Из штаба Байдена, то они готовы и далее поставлять оружие до окончания войны и возращения к тер. 91года.
Первый план - радикальные силы Украины сразу отвергнут этот план.
Второй план - война может продолжиться ещё мин. на 5 лет и возможно с потерей ещё больше территорий.
У кого есть третий план?
Сомнительно и первое, и второе, так что рано говорить о третьем.
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 13:29
В Офісі Президента обговорюють можливе звільнення Олександра Сирського, Кирила Буданова та Рустема Умєрова, — Forbes-Україна
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 13:31
detroytred написав: flyman написав: ЛАД написав:
Глобальный конфликт
, а война вполне локальная.
конфлік парадигмальний
Парадігмальний конфлікт (за умови що парадігми ж не тільки якось БурквнаФасо та Зімбавбве, а найголовніших країн світу) апріорі може бути тільки глобальним.
Апріорі.
Ніт, з якої сторони бути яйце теж може бути парадигмальним.
Глобально це ESG агенда та інші Шваби та потепління
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 04 жов, 2024 13:36, всього редагувалось 1 раз.
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