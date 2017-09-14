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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10188101891019010191

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 14:06

  ЛАД написав:
  барабашов написав:.......
Смотрите, 1 октября в моём ленинском(новокодацком) районе открыли аллею памяти героев
Были само собой их родственники, некоторые из власти, и от одной дамы были озвучены цифры, что "более 300х погибших и пропавших без вести числится в настоящее время в нашем районе".
Интерпретируем - в Днепре 8 районов, мой не самый перенаселённый, пусть все населены равномерно, Днепр - 1млн примерно, 30-35я часть Украины, забирают из города не так как с периферии и сёл, где на улицах уже пусто.
Считаем - 300×8×30...35= ????
Какие у нас потери именно вообще безвозратные, без ампутантов и прочих калек, с упором на то что в сферическом селе с населением 1млн:8=125тыс потери могут быть и 3000 легко вместо 300х в городе, с повальным выгребанием там даже алкашей возрастом 55+++?

Попытки посчитать звёзды в небе.
Ваш расчёт даёт цифру 72-84 тыс.
Расчёты в "сферическом селе" сами понимаете - можно вывести любую цифру.

Трупов 84 тысячи по моим расчётам
С хорошим похОдом вверх из-за большего процента могилизированных в сёлах и мелких городах.
Ваших же зятьёв в метро и подземных переходах за руку ещё не разу быки в пикселе по 7-8 пудов не хватали, да так что телефон с этой руки выпадал и бросался нах абы сдёрнуть, а в условных Пятихатках и Царичанках по дворам ходили и всех с 25ти по 59ть за шкирку в учебку тянули
И сколько в тех учебках ещё прилётов было...
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 14:07

  flyman написав:
  detroytred написав:Парадігмальний конфлікт (за умови що парадігми ж не тільки якось БурквнаФасо та Зімбавбве, а найголовніших країн світу) апріорі може бути тільки глобальним.
Апріорі.

Ніт, з якої сторони бути яйце теж може бути парадигмальним.
Глобально це ESG агенда та інші Шваби та потепління

))
Спочатку треба, щоб "з якого боку бити яйце" стало парадігмою.
А потім ще й конфліктом з-за неї.

Тоді це апріорі буде глобальним конфліктом.

Парадигма — сукупність філософських, загальнотеоретичних основ науки і культури; система понять і уявлень, які властиві певному періодові розвитку цивілізації.

Чи у вас є парадігми масштабу села, міста, країни?))))
А не рівня певного періоду розвитку цивілізації.
detroytred
 
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  #<1 ... 10188101891019010191
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