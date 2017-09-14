ЛАД написав:барабашов написав:.......
Смотрите, 1 октября в моём ленинском(новокодацком) районе открыли аллею памяти героев
Были само собой их родственники, некоторые из власти, и от одной дамы были озвучены цифры, что "более 300х погибших и пропавших без вести числится в настоящее время в нашем районе".
Интерпретируем - в Днепре 8 районов, мой не самый перенаселённый, пусть все населены равномерно, Днепр - 1млн примерно, 30-35я часть Украины, забирают из города не так как с периферии и сёл, где на улицах уже пусто.
Считаем - 300×8×30...35= ????
Какие у нас потери именно вообще безвозратные, без ампутантов и прочих калек, с упором на то что в сферическом селе с населением 1млн:8=125тыс потери могут быть и 3000 легко вместо 300х в городе, с повальным выгребанием там даже алкашей возрастом 55+++?
Попытки посчитать звёзды в небе.
Ваш расчёт даёт цифру 72-84 тыс.
Расчёты в "сферическом селе" сами понимаете - можно вывести любую цифру.
Трупов 84 тысячи по моим расчётам
С хорошим похОдом вверх из-за большего процента могилизированных в сёлах и мелких городах.
Ваших же зятьёв в метро и подземных переходах за руку ещё не разу быки в пикселе по 7-8 пудов не хватали, да так что телефон с этой руки выпадал и бросался нах абы сдёрнуть, а в условных Пятихатках и Царичанках по дворам ходили и всех с 25ти по 59ть за шкирку в учебку тянули
И сколько в тех учебках ещё прилётов было...