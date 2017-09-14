Министр обороны Израиля Йоав Галант на командном пункте возле границы с Ливаном. Галант сам генерал-майор и всю свою жизнь провел в армии, то есть он, будучи министром, имеет прошлое не гражданского чиновника, а военного человека. Он командовал Южным военным округом Израиля с 2005 года, как раз тогда, когда я начал свою службу. Хорошо помню его именно как военного генерала, а не как политика. Вообще, Галант начал свой военный путь в 1976 году, был бойцом и командиром в 13-й флотилии ("Шайетет 13") — морских коммандос Израиля, одного из самых элитных подразделений израильской армии. Участвовал в рейдах на вражеские базы в Ливане, в том числе участвовал в рейде на базу в Бейруте. Потом командовал ракетным катером, затем ушел на гражданку и работал дровосеком на Аляске. Затем снова вернулся в армию и стал в начале 90-х командиром 13-й флотилии ("Шайетет 13"). И это еще максимально коротко. Дядька лютый, воевал всю жизнь, сам был бойцом, сам воевал в Ливане, сам убивал врагов, командовал спецназом и боевыми кораблями, рубил дрова на Аляске и многое другое.



Это все к тому, что когда он, будучи чиновником и не в военной форме, сидит в штабе и наблюдает за военной операцией в Ливане, это все для него родное, он максимально находится в своей естественной среде обитания, а офицерам не нужно ничего для него упрощать или объяснять азбучные истины, как это часто военные делают для гражданских чиновников. Ну и, конечно же, кто, если не Галант, имеет полное моральное право отправлять солдат в бой, то есть туда, где есть шансы не вернуться живым, так как он сам был солдатом и из многих операций мог точно так же не вернуться. Впрочем, это справедливо и для Нетаньяху — капитана спецназа, который тоже много раз ходил туда, откуда запросто можно не вернуться. Это все мощный мотиватор. Израильские солдаты, еще даже будучи молодыми курсантами, всегда помнят, что элита и руководство государства состоят из тех, кто был точно такими же курсантами когда-то. Посылать людей на возможную смерть имеет моральное право только тот, кто сам ходил туда, где были все шансы погибнуть. Это один из фундаментов Армии обороны Израиля.



@yigal_levin