барабашов написав:....... Смотрите, 1 октября в моём ленинском(новокодацком) районе открыли аллею памяти героев Были само собой их родственники, некоторые из власти, и от одной дамы были озвучены цифры, что "более 300х погибших и пропавших без вести числится в настоящее время в нашем районе". Интерпретируем - в Днепре 8 районов, мой не самый перенаселённый, пусть все населены равномерно, Днепр - 1млн примерно, 30-35я часть Украины, забирают из города не так как с периферии и сёл, где на улицах уже пусто. Считаем - 300×8×30...35= ???? Какие у нас потери именно вообще безвозратные, без ампутантов и прочих калек, с упором на то что в сферическом селе с населением 1млн:8=125тыс потери могут быть и 3000 легко вместо 300х в городе, с повальным выгребанием там даже алкашей возрастом 55+++?
Попытки посчитать звёзды в небе. Ваш расчёт даёт цифру 72-84 тыс. Расчёты в "сферическом селе" сами понимаете - можно вывести любую цифру.
Трупов 84 тысячи по моим расчётам С хорошим похОдом вверх из-за большего процента могилизированных в сёлах и мелких городах. Ваших же зятьёв в метро и подземных переходах за руку ещё не разу быки в пикселе по 7-8 пудов не хватали, да так что телефон с этой руки выпадал и бросался нах абы сдёрнуть, а в условных Пятихатках и Царичанках по дворам ходили и всех с 25ти по 59ть за шкирку в учебку тянули И сколько в тех учебках ещё прилётов было...
ЛАД написав:"діловодства" да, а "повну українізацію освіти" сделали через 20 лет после Кучмы, совсем недавно.
Смотря где, наверное? Я школу закончил в Киеве в 1996 году, и в последние классы предметы уже плавно перешли на украинский язык. В Университете (Шевченко) уже практически полностью обучение было на украинском языке. Например, определенную терминологию я уже на русском не совсем знаю. В профессиональном плане грамотно писать могу только на украинском и английском, хотя я о существовании украинского языка не знал до второго класса (об английском слышал, но изучать начал тоже во втором классе), то есть, русский для меня остался только как родной разговорный. И, да, я считаю заслугой Кучмы, что Украина не пошла путем Белоруси.
В вузах да. Но русскоязычных школ ещё было очень много. И переход школ на украинский происходил достаточно плавно. Можно было считать добровольно, без насилия. Вполне согласен - то, что Украина не пошла путем Беларуси, заслуга Кучмы.
Дива та й годі! Данія фінансує виробництво Богдан в Україні, бо виробничі потужності є, але не вистачає фінансів. Україна ж купує Цезарі:
Європейський оборонний конгломерат KNDS підписав контракт на поставку 12 гармат CAESAR, яку профінансує Україна. Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню у соцмережі Х (Twitter). Лекорню відзначив, що угоду підписали 3 жовтня в кулуарах індустріального форуму, організованого в Києві. "Збільшення виробничих потужностей нашої оборонної промисловості допомагає підтримати Україну", – підкреслив французький міністр.
KNDS – один із найбільших збройових конгломератів у Європі, заснований німецькою компанією KMW і французькою Nexter. До його портфоліо входять основні бойові танки, броньовані машини, артилерійські установки, боєприпаси, мостоукладачі тощо. https://autoconsulting.ua/article.php?sid=57292
ЛАД написав:А sashaqbl говорит о свободе совести. Это совсем другое. Нельзя заставлять человека верить или не верить, во что верить и в какую конфессию входить.
Кацапи так не вважають, але ви все тягнете волинку " не все так однозначно"
Синод Русской православной церкви принял решение временно подчинить Бердянской епархии РПЦ часть приходов Запорожской епархии УПЦ, включая города Мелитополь и Энергодар. Соответствующее решение опубликовано на сайте РПЦ. "Поручить временное управление приходами и обителями на территориях Веселовского, Каменско-Днепровского, Мелитопольского и Михайловского районов, а также городов Мелитополь и Энергодар Запорожской области преосвященному, управляющему Бердянской епархией. С целью их государственной регистрации в качестве религиозных организаций приписать упомянутые приходы и обители к Бердянской епархии", - сказано в сообщении. Также синод постановил продолжить упоминать за богослужением в приходах и обителях имя управляющего Бердянской епархией вслед за именами патриарха Кирилла и митрополита...
Цікаво, Бандерлог ім теж ноги готовий ломати, чи це свої єдіновєрці
Министр обороны Израиля Йоав Галант на командном пункте возле границы с Ливаном. Галант сам генерал-майор и всю свою жизнь провел в армии, то есть он, будучи министром, имеет прошлое не гражданского чиновника, а военного человека. Он командовал Южным военным округом Израиля с 2005 года, как раз тогда, когда я начал свою службу. Хорошо помню его именно как военного генерала, а не как политика. Вообще, Галант начал свой военный путь в 1976 году, был бойцом и командиром в 13-й флотилии ("Шайетет 13") — морских коммандос Израиля, одного из самых элитных подразделений израильской армии. Участвовал в рейдах на вражеские базы в Ливане, в том числе участвовал в рейде на базу в Бейруте. Потом командовал ракетным катером, затем ушел на гражданку и работал дровосеком на Аляске. Затем снова вернулся в армию и стал в начале 90-х командиром 13-й флотилии ("Шайетет 13"). И это еще максимально коротко. Дядька лютый, воевал всю жизнь, сам был бойцом, сам воевал в Ливане, сам убивал врагов, командовал спецназом и боевыми кораблями, рубил дрова на Аляске и многое другое.
Это все к тому, что когда он, будучи чиновником и не в военной форме, сидит в штабе и наблюдает за военной операцией в Ливане, это все для него родное, он максимально находится в своей естественной среде обитания, а офицерам не нужно ничего для него упрощать или объяснять азбучные истины, как это часто военные делают для гражданских чиновников. Ну и, конечно же, кто, если не Галант, имеет полное моральное право отправлять солдат в бой, то есть туда, где есть шансы не вернуться живым, так как он сам был солдатом и из многих операций мог точно так же не вернуться. Впрочем, это справедливо и для Нетаньяху — капитана спецназа, который тоже много раз ходил туда, откуда запросто можно не вернуться. Это все мощный мотиватор. Израильские солдаты, еще даже будучи молодыми курсантами, всегда помнят, что элита и руководство государства состоят из тех, кто был точно такими же курсантами когда-то. Посылать людей на возможную смерть имеет моральное право только тот, кто сам ходил туда, где были все шансы погибнуть. Это один из фундаментов Армии обороны Израиля.