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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10188101891019010191

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 15:35

  Ой+ написав:Два дописи з https://www.facebook.com/share/XRue3DeyJ1MLkEcs/
Тамара Горіха Зерня
Хата хмельницьких чиновників середнього рівня по вінця забита готівковими доларами.
У цей же час я змушена відписувати військовим одне за одним повідомлення з відмовами. ..........
Десяти сантиметрів з цього ліжка вистачило б, щоб закрити найбільш гострі потреби. Половина - ми б купили все. Ціле ліжко - на окремо взятій ділянці фронту наші б іще і у наступ пішли.
..........

То хто винен, що у нас багато людей, котрим не шкода заплатити тим чиновникам, щоб у тих були мільйони, але не вистачає на збори волонтерів?
Хіба можна при таких умовах виграти війну?

https://www.facebook.com/share/wngYVZeK2RgE8hps/
Олег Ельцов
Вугледар: це і є ваш план перемоги?
..............
Й переможні реляції політичного керівництва на кшталт звітів про виробництво 20 «Богдан» на місяць ситуацію не виправлять. «Богдани» виробляємо, поки партнери дають на це гроші – своїх не маємо. Так саме не маємо виробництва мінометів й снарядів до них у достатній кількості. Це на третьому році війни, це те, чого найбільше потребують воїни й що не потребує високих технологічних досягнень.

Це провина діючої влади?
Так, це "не потребує високих технологічних досягнень", так, як і виробництво "Богдан", але потребує грошей, проте "своїх не маємо", а "партнери" дають недостатньо.
Що б змінилось при іншій владі?

Й дедалі частіше вказують на прорахунки у плануванні й командуванні військом, звинувачують у профімпотенції українських генералів, які вчилися на досвіді Другої світової. Чомусь українці вважають, що наші генерали кращі за російських. А виявилося, що вони такі саме погані, бо вчилися в одних вузах, жили в одній країні.

Я взагалі не розумію, чому ми апріорі рахували, що наші генерали кращі? Завдяки козацькому духу? А зараз переконались, що це не працює?
Хоча "вчилися в одних вузах" це вже, мабуть в минулому. Наприклад, і Залужний, і Сирський вищу військову освіту здобували в українських ВНЗ. Багато вищих офіцерів стажувалися на Заході.

Власне, якщо в Україні геть погано у всіх сферах управління, у всіх галузях, то чому раптом армія має бути виключенням? Завдяки козацькому драйву, «мережецентричності», ініціативі командирів низової ланки?.. Виявилося, що це все не працює у великій високотехнологічній війні
Оце вірно!

Війну слід закінчувати якнайшвидше. Але Зеленський чи то через побоювання неминучої відповідальності, чи то через розумову відсталість вперто апелює до партнерів: дайте зброї! Й дедалі частіше пояснює наші військові поразки й втрати територій однією обставиною: Захід не додав нам зброї, винні не ми – винні партнери.
Треба. І можливо Зеленський це чудово розуміє.
Питання - як?
Просто "перестать стрелять"?
Це теж питання, що я завдавав lapay - як?
Нам потрібні якісь гарантії "партнерів". А вони не надають.
Де впевненість, що навіть не через рік, а через місяць, тиждень або навіть наступного дня Путін не порушить рпв?
Корейська війна і наступне перемир'я - зовсім інша ситуація. В Південній Кореї залишались війська США і це була вагома запорука надійності підписаної угоди. А що у нас?

Найсумніше, що за такого розвитку подій на фронті путін навряд чи забажає розпочинати мирні перемовини, навіть якщо наші партнери дотиснуть до цього Зеленського.
Це протирічить попереднім словам Олега Ельцова про те, що продовження війни це провина Зеленського.
Та й наступним теж:
Чи маємо право ставити це у провину американським президентам? Ні. А от звинувачувати Зеленського у твердолобості, безсенсових смертях воїнів й втраті територій – так.


Я чудово розумію Тамару Горіха Зерня. Вона просто виплеснула свої емоції, свій розпач і обурення.
А Олег Ельцов... ще один "кепочевидний" "блохер". Судячи по всьому вже розпочалася передвиборча компанія. І такі публікації підтверджують, що вона буде найбільш демагогічною і брудною серед всіх наших і так брудних компаній.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 04 жов, 2024 15:55, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 15:36

  d44 написав:
  ЛАД написав:А sashaqbl говорит о свободе совести. Это совсем другое. Нельзя заставлять человека верить или не верить, во что верить и в какую конфессию входить.
Кацапи так не вважають, але ви все тягнете волинку " не все так однозначно"
Парторг відробляє кожну копійку витрачену на формування його світогляду совком.
1 Релігія-це створення певного набору правил
2 Релігія в педерації не має нічого спільного з свободою віросповідання і є одним з підрозділів пропогандиської машини
3 Якщо парторги цього не розуміли - то це говорить тільки про те що були настільки пришелепкуватими що не дослужились навіть до лейтенента в ієрархії кгб/фсб
4 Те що РПЦ це злочинна організація яка буде працювати на війну - Порошенко розумів дуже добре і вклав немало зусиль в те що в 1,5 раза зменшити вплив РПЦ на віруючих в Україні
Просто гляньте
_________________________до томосу2018 після томосу 2023
Всього_парафій УПЦ МП ____ 11692 _____ 8074
Хмельницька область ____ ____ 968 _____ 476
Вінницька область________ ____ 885 _____ 521
Житомирська область____ ____ 661 _____ 144
Київська область ________ ____ 649 _____ 275
Дніпропетровська обл__ ____ 641 _____ 526
Закарпатська область____ ____ 621 _____ 489
Волинська область_______ ____ 618 _____ 422
Одеська область_______ ____ 608 _____ 414
Чернігівська область__ ____ 561 _____ 336
Рівненська область_____ ____ 548 _____ 403
Полтавська область____ ____ 486 _____ 360
Донецька область___ ____ 683 _____ 683
Черкаська область __ ____ 445 _____ 168
Сумська область _____ ____ 393 _____ 348
Херсонська область __ ____ 371 _____ 291
Запорізька область__ ____ 370 _____ 266
Харківська область__ ____ 367 _____ 318
Кіровоградська обл__ ____ 307 _____ 171
Крим _______________ ____ 300 _____ 300
Чернівецька область__ ____ 292 _____ 365
Миколаївська область_ ____ 285 _____ 191
Київ___________________ ____ 265 _____ 242
Луганська область____ ____ 179 _____ 249
Тернопільська область__ ____ 101 _____ 81
Львівська область____ ____ 59 _____ 17
Івано-Франківська обл_ ____ 29 _____ 18
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 15:46

  V2 написав:Дива та й годі!
Данія фінансує виробництво Богдан в Україні, бо виробничі потужності є, але не вистачає фінансів.
Україна ж купує Цезарі:

Європейський оборонний конгломерат KNDS підписав контракт на поставку 12 гармат CAESAR, яку профінансує Україна. Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню у соцмережі Х (Twitter).
Лекорню відзначив, що угоду підписали 3 жовтня в кулуарах індустріального форуму, організованого в Києві.
"Збільшення виробничих потужностей нашої оборонної промисловості допомагає підтримати Україну", – підкреслив французький міністр.
.........

І що дивного?
Можемо самі профінансувати виробництво "Богдан", але тоді не буде грошей на купівлю "Цезарей". Можна було б, щоб Данія заплатила Франції за "Цезарі", але це вже буде якось зовсім... Один партнер платить іншому, та ще й багатшому. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 15:51

  budivelnik написав:
  d44 написав:
  ЛАД написав:А sashaqbl говорит о свободе совести. Это совсем другое. Нельзя заставлять человека верить или не верить, во что верить и в какую конфессию входить.
Кацапи так не вважають, але ви все тягнете волинку " не все так однозначно"
Парторг відробляє кожну копійку витрачену на формування його світогляду совком.
1 Релігія-це створення певного набору правил
2 Релігія в педерації не має нічого спільного з свободою віросповідання і є одним з підрозділів пропогандиської машини
3 Якщо парторги цього не розуміли - то це говорить тільки про те що були настільки пришелепкуватими що не дослужились навіть до лейтенента в ієрархії кгб/фсб
4 Те що РПЦ це злочинна організація яка буде працювати на війну - Порошенко розумів дуже добре і вклав немало зусиль в те що в 1,5 раза зменшити вплив РПЦ на віруючих в Україні
Просто гляньте
_________________________до томосу2018 після томосу 2023
Всього_парафій УПЦ МП ____ 11692 _____ 8074
Хмельницька область ____ ____ 968 _____ 476
Вінницька область________ ____ 885 _____ 521
Житомирська область____ ____ 661 _____ 144
Київська область ________ ____ 649 _____ 275
Дніпропетровська обл__ ____ 641 _____ 526
Закарпатська область____ ____ 621 _____ 489
Волинська область_______ ____ 618 _____ 422
Одеська область_______ ____ 608 _____ 414
Чернігівська область__ ____ 561 _____ 336
Рівненська область_____ ____ 548 _____ 403
Полтавська область____ ____ 486 _____ 360
Донецька область___ ____ 683 _____ 683
Черкаська область __ ____ 445 _____ 168
Сумська область _____ ____ 393 _____ 348
Херсонська область __ ____ 371 _____ 291
Запорізька область__ ____ 370 _____ 266
Харківська область__ ____ 367 _____ 318
Кіровоградська обл__ ____ 307 _____ 171
Крим _______________ ____ 300 _____ 300
Чернівецька область__ ____ 292 _____ 365
Миколаївська область_ ____ 285 _____ 191
Київ___________________ ____ 265 _____ 242
Луганська область____ ____ 179 _____ 249
Тернопільська область__ ____ 101 _____ 81
Львівська область____ ____ 59 _____ 17
Івано-Франківська обл_ ____ 29 _____ 18



Чернівецька область__ ____ 292 _____ 365

Це як ? Або статистика кульгає або Томос діє навпаки.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 15:53

yama
В Израиле, в отличие от Украины, через армию прошли практически все. Кроме разве что харедим. Так они и не принимают никакого участия в управлении государством. И никаких разговоров о "контрактной армии" в Израиле нет.
В Украине очень многие (большинство?) к армии и не подходили.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 15:54

  Letusrock написав:
  jump написав:Народні депутати обговорюють можливість зниження мобілізаційного віку до 18-20 років, проте профільний комітет Верховної Ради ще не розглядав це питання на засіданнях.

моя старша скоро буде випускний клас. Скоріш за все без варіантів потрібно йти в словацьий або чешський вуз, від гріха подалі від таких "покращень"

Ну, о призыве женщин у нас пока что никто не заикается. :)
ЛАД
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  #<1 ... 10188101891019010191
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