Додано: П'ят 04 жов, 2024 15:35

Ой+ написав: Два дописи з https://www.facebook.com/share/XRue3DeyJ1MLkEcs/

Тамара Горіха Зерня

Хата хмельницьких чиновників середнього рівня по вінця забита готівковими доларами.

У цей же час я змушена відписувати військовим одне за одним повідомлення з відмовами. ..........

Десяти сантиметрів з цього ліжка вистачило б, щоб закрити найбільш гострі потреби. Половина - ми б купили все. Ціле ліжко - на окремо взятій ділянці фронту наші б іще і у наступ пішли.

.......... Два дописи з

https://www.facebook.com/share/wngYVZeK2RgE8hps/

Олег Ельцов

Вугледар: це і є ваш план перемоги?

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Й переможні реляції політичного керівництва на кшталт звітів про виробництво 20 «Богдан» на місяць ситуацію не виправлять. «Богдани» виробляємо, поки партнери дають на це гроші – своїх не маємо. Так саме не маємо виробництва мінометів й снарядів до них у достатній кількості. Це на третьому році війни, це те, чого найбільше потребують воїни й що не потребує високих технологічних досягнень.

Й дедалі частіше вказують на прорахунки у плануванні й командуванні військом, звинувачують у профімпотенції українських генералів, які вчилися на досвіді Другої світової. Чомусь українці вважають, що наші генерали кращі за російських. А виявилося, що вони такі саме погані, бо вчилися в одних вузах, жили в одній країні.

Власне, якщо в Україні геть погано у всіх сферах управління, у всіх галузях, то чому раптом армія має бути виключенням? Завдяки козацькому драйву, «мережецентричності», ініціативі командирів низової ланки?.. Виявилося, що це все не працює у великій високотехнологічній війні

Війну слід закінчувати якнайшвидше. Але Зеленський чи то через побоювання неминучої відповідальності, чи то через розумову відсталість вперто апелює до партнерів: дайте зброї! Й дедалі частіше пояснює наші військові поразки й втрати територій однією обставиною: Захід не додав нам зброї, винні не ми – винні партнери.

Найсумніше, що за такого розвитку подій на фронті путін навряд чи забажає розпочинати мирні перемовини, навіть якщо наші партнери дотиснуть до цього Зеленського.

Чи маємо право ставити це у провину американським президентам? Ні. А от звинувачувати Зеленського у твердолобості, безсенсових смертях воїнів й втраті територій – так.

То хто винен, що у нас багато людей, котрим не шкода заплатити тим чиновникам, щоб у тих були мільйони, але не вистачає на збори волонтерів?Хіба можна при таких умовах виграти війну?Це провина діючої влади?Так, це "не потребує високих технологічних досягнень", так, як і виробництво "Богдан", але потребує грошей, проте "своїх не маємо", а "партнери" дають недостатньо.Що б змінилось при іншій владі?Я взагалі не розумію, чому ми апріорі рахували, що наші генерали кращі? Завдяки козацькому духу? А зараз переконались, що це не працює?Хоча "вчилися в одних вузах" це вже, мабуть в минулому. Наприклад, і Залужний, і Сирський вищу військову освіту здобували в українських ВНЗ. Багато вищих офіцерів стажувалися на Заході.Оце вірно!Треба. І можливо Зеленський це чудово розуміє.Питання - як?Просто "перестать стрелять"?Це теж питання, що я завдавав- як?Нам потрібні якісь гарантії "партнерів". А вони не надають.Де впевненість, що навіть не через рік, а через місяць, тиждень або навіть наступного дня Путін не порушить рпв?Корейська війна і наступне перемир'я - зовсім інша ситуація. В Південній Кореї залишались війська США і це була вагома запорука надійності підписаної угоди. А що у нас?Це протирічить попереднім словам Олега Ельцова про те, що продовження війни це провина Зеленського.Та й наступним теж:Я чудово розумію. Вона просто виплеснула свої емоції, свій розпач і обурення.... ще один "кепочевидний" "блохер". Судячи по всьому вже розпочалася передвиборча компанія. І такі публікації підтверджують, що вона буде найбільш демагогічною і брудною серед всіх наших і так брудних компаній.