мы запросили у пресс-службы ЦАХАЛа последнюю статистику за 2019 год. Сегодня только 69 процентов еврейских мужчин призываются в ЦАХАЛ, 56 процентов еврейских женщин были призваны в армию.В 2005 году был опубликован отчет комиссии во главе с профессором Ави Бен-Басатом, которая занималась изучением «проблемы сокращения срочной службы в ЦАХАЛе». В докладе действительно говорилось о сокращении срочной службы, но на практике в нем поднимался другой, гораздо более масштабный и фундаментальный вопрос: не пора ли отменить обязательный призыв и превратить ЦАХАЛ в профессиональную армию, которая будет гораздо более эффективной, подготовленной и мотивированной – ведь туда пойдут служить добровольно, а не принудительно? Это превратит ЦАХАЛ в лучшую армию мира.

Фридман решительно заявил, что профессиональная армия, в которой служат по своей воле, а не по принуждению, позволяет реализовывать в полной мере потенциал человеческого капитала. И Фридман оказался прав: профессиональная армия может производить такой ​​же «военный продукт», задействовав на 30 процентов меньше рабочей силы.



Несмотря на это, в нашей стране все, кто занимался этой темой, один за другим приходили к выводу, что рекомендации Фридмана неприменимы к Израилю. И комиссия Бен-Басата, и следующая комиссия, заседавшая 5 лет назад во главе с профессором Ашером Тишлером, президентом Колледжа управления, и бригадным генералом запаса Ашером Хаддадом, бывшим финансовым советником начальника генштаба.



Экономисты в Израиле, в отличие от экономистов в США и Европе, продолжают поддерживать идею обязательной армейской службы в качестве наиболее эффективного и действенного инструмента для достижения экономических и военных целей страны.



Основным отличием они считают интенсивность угрозы. Большинство стран свободного мира сталкиваются с ограниченными военными угрозами, такими как терроризм. С такими угрозами легко может справиться профессиональная, небольшая и эффективная армия. Вряд ли найдется какая-либо западная страна, над которой нависает угроза общей войны, как в Израиле.

.........

Другой важной причиной, по которой экономисты поддерживают нынешнюю военную модель, является качество человеческого капитала. Переход от обязательной армии к наемной приводит к значительному ухудшению качества личного состава. То есть, уровень людей, выбирающих армию, как профессию на всю жизнь, ниже. Ашер Хадад рассказывает, что через 10 лет после отмены всеобщей воинской повинности США чуть было не вернулись к прежней модели. И причина – качество личного состава.

.........

«Когда мы проводим совместные заседания с представителями армии США, наши сержанты могут заткнуть за пояс их полковников с докторской степенью. Наши ребята блестящие, талантливые, американцы слушают их, затаив дыхание», — сказал он гордым родителям. Этот командир признается, что именно обязательная воинская повинность позволяет ему отобрать лучших из лучших, самых талантливых — в наемной армии такой возможности нет.