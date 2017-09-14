Water написав:Якщо дівчина вибрала професію лікаря, то все, приїхали. З Европейською освітою залишиться вивчити якусь німецьку мову, здать спеціфічні для лікаря іспити на знання мови, знайти вакансію і працюй
Не треба брехати, ніхто жінок, навіть лікарів, не обмежує у виїзді і не мобілізує...
Water написав:Якщо дівчина вибрала професію лікаря, то все, приїхали. З Европейською освітою залишиться вивчити якусь німецьку мову, здать спеціфічні для лікаря іспити на знання мови, знайти вакансію і працюй
Не треба брехати, ніхто жінок, навіть лікарів, не обмежує у виїзді і не мобілізує...
Військовий облік, плюс звісно можлива мобілізація, дивлячись яка спеціальність. Це зараз, а що буде завтра?
ЛАД написав:В Израиле, в отличие от Украины, через армию прошли практически все. В Украине очень многие (большинство?) к армии и не подходили.
мы запросили у пресс-службы ЦАХАЛа последнюю статистику за 2019 год. Сегодня только 69 процентов еврейских мужчин призываются в ЦАХАЛ, 56 процентов еврейских женщин были призваны в армию.
И никаких разговоров о "контрактной армии" в Израиле нет.
В 2005 году был опубликован отчет комиссии во главе с профессором Ави Бен-Басатом, которая занималась изучением «проблемы сокращения срочной службы в ЦАХАЛе». В докладе действительно говорилось о сокращении срочной службы, но на практике в нем поднимался другой, гораздо более масштабный и фундаментальный вопрос: не пора ли отменить обязательный призыв и превратить ЦАХАЛ в профессиональную армию, которая будет гораздо более эффективной, подготовленной и мотивированной – ведь туда пойдут служить добровольно, а не принудительно? Это превратит ЦАХАЛ в лучшую армию мира. https://detaly.co.il/tsahal/
Статьи желательно читать полностью, а не выдёргивать понравившиеся цитаты. Там дальше есть объяснение, подтверждающее мои слова:
Чем объясняются такие изменения статистики? Скорее всего, первостепенным фактором является быстрый рост ультраортодоксального населения, которое не служит в армии. Недаром политическая борьба вокруг провальной политики по мобилизации этого сектора — борьба за закон о призыве – стала причиной, по которой Израиль был втянут во вторую избирательную кампанию в течение пяти месяцев.
И это острый вопрос, который там постоянно обсуждается и, думаю, в конце концов, будет решён. И о контрактной армии тоже то, что я здесь уже несколько раз писал:
Фридман решительно заявил, что профессиональная армия, в которой служат по своей воле, а не по принуждению, позволяет реализовывать в полной мере потенциал человеческого капитала. И Фридман оказался прав: профессиональная армия может производить такой же «военный продукт», задействовав на 30 процентов меньше рабочей силы.
Несмотря на это, в нашей стране все, кто занимался этой темой, один за другим приходили к выводу, что рекомендации Фридмана неприменимы к Израилю. И комиссия Бен-Басата, и следующая комиссия, заседавшая 5 лет назад во главе с профессором Ашером Тишлером, президентом Колледжа управления, и бригадным генералом запаса Ашером Хаддадом, бывшим финансовым советником начальника генштаба.
Экономисты в Израиле, в отличие от экономистов в США и Европе, продолжают поддерживать идею обязательной армейской службы в качестве наиболее эффективного и действенного инструмента для достижения экономических и военных целей страны.
Основным отличием они считают интенсивность угрозы. Большинство стран свободного мира сталкиваются с ограниченными военными угрозами, такими как терроризм. С такими угрозами легко может справиться профессиональная, небольшая и эффективная армия. Вряд ли найдется какая-либо западная страна, над которой нависает угроза общей войны, как в Израиле. ......... Другой важной причиной, по которой экономисты поддерживают нынешнюю военную модель, является качество человеческого капитала. Переход от обязательной армии к наемной приводит к значительному ухудшению качества личного состава. То есть, уровень людей, выбирающих армию, как профессию на всю жизнь, ниже. Ашер Хадад рассказывает, что через 10 лет после отмены всеобщей воинской повинности США чуть было не вернулись к прежней модели. И причина – качество личного состава. ......... «Когда мы проводим совместные заседания с представителями армии США, наши сержанты могут заткнуть за пояс их полковников с докторской степенью. Наши ребята блестящие, талантливые, американцы слушают их, затаив дыхание», — сказал он гордым родителям. Этот командир признается, что именно обязательная воинская повинность позволяет ему отобрать лучших из лучших, самых талантливых — в наемной армии такой возможности нет.
Прошу прощения за длинные цитаты, но я не виноват, что у нас у многих, видимо плохо со зрением.
Water написав:Якщо дівчина вибрала професію лікаря, то все, приїхали. З Европейською освітою залишиться вивчити якусь німецьку мову, здать спеціфічні для лікаря іспити на знання мови, знайти вакансію і працюй
Не треба брехати, ніхто жінок, навіть лікарів, не обмежує у виїзді і не мобілізує...
Женщин с медицинской специальностью, вроде, мобилизовывать можно?
ЛАД написав:yama В Израиле, в отличие от Украины, через армию прошли практически все. Кроме разве что харедим. Так они и не принимают никакого участия в управлении государством. И никаких разговоров о "контрактной армии" в Израиле нет. В Украине очень многие (большинство?) к армии и не подходили.
Все это кто? Прямо весь несчастный клочок земли, меньше Киевской области? Эти параллели с Израилем никчемны, потому что главная черта Украины - абсолютное наплевательское отношение к обороне все годы независимости. Имея оакетный потенциал!
Для обговорення треба бачити текст Закону. І це вже багато разів обговорювали. Навряд чи хтось напише щось нове. Особисто в мене викликає дуже великі сумніви. Це може остаточно перетворити війну за свободу в війну бідних за інтереси багатих з витікаючими моральними наслідками. А державі, на мій погляд, це потрібно з тієї ж причини, що і підвищення податків - конче потрібні гроші.
ЛАД написав:yama В Израиле, в отличие от Украины, через армию прошли практически все. Кроме разве что харедим. Так они и не принимают никакого участия в управлении государством. И никаких разговоров о "контрактной армии" в Израиле нет. В Украине очень многие (большинство?) к армии и не подходили.
Все это кто? Прямо весь несчастный клочок земли, меньше Киевской области? Эти параллели с Израилем никчемны, потому что главная черта Украины - абсолютное наплевательское отношение к обороне все годы независимости. Имея оакетный потенциал!
Речь не о "клочке земли", а о людях. А в Киевской области все служили? Наплевательское отношение все годы независимости в Украине не только к обороне, но и вообще к промышленности, которая определяет обороноспособность. А ракетного потенциала у нас уже очень давно нет. Если только вы не имеете ввиду потенциальные возможности. Это у нас пока ещё, возможно, сохранилось. Может быть, на Южмаше и в КБ "Луч" ещё не все специалисты выехали или вымерли. И не всё оборудование порезали и заржавело.