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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10190101911019210193

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 17:12

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Уряд підтримав економічне бронювання

Це що, будут переглядати все бронювання, яке було до цього, чи це для всіх інших бажаючих?
d44
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 17:25

  BIGor написав:
  ЛАД написав:То хто винен, що у нас багато людей, котрим не шкода заплатити тим чиновникам, щоб у тих були мільйони, але не вистачає на збори волонтерів?
Хіба можна при тих умовах виграти війну?

У ЛАДа пересічні винуваті :D "Хто всрався - невістка" (С)

Во-первых, платят чаще не совсем "пересічні".
Во-вторых, виноваты порядки в стране, которые если и не определяются, то сильно зависят от "влади".
Человек с "верхним" образованием мог бы это понимать и без объяснений.
Или образование уж очень "верхнее"?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 17:38

  ЛАД написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Уряд підтримав економічне бронювання

Для обговорення треба бачити текст Закону. І це вже багато разів обговорювали. Навряд чи хтось напише щось нове.
Особисто в мене викликає дуже великі сумніви. Це може остаточно перетворити війну за свободу в війну бідних за інтереси багатих з витікаючими моральними наслідками.
А державі, на мій погляд, це потрібно з тієї ж причини, що і підвищення податків - конче потрібні гроші.

як варіант зберуть касу, а через 3 місяці відмінять

Бронювання підлягає 50% всіх військовозобов’язаних працівників підприємства.

а як бути якщо бронюєш 50% людей а інші наступного дня звільняються?
Letusrock
 
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