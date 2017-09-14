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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 17:12
Це що, будут переглядати все бронювання, яке було до цього, чи це для всіх інших бажаючих?
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d44
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 17:25
BIGor написав: ЛАД написав:
То хто винен, що у нас багато людей, котрим не шкода заплатити тим чиновникам, щоб у тих були мільйони, але не вистачає на збори волонтерів?
Хіба можна при тих умовах виграти війну?
У ЛАДа пересічні винуваті
"Хто всрався - невістка" (С)
Во-первых, платят чаще не совсем "пересічні".
Во-вторых, виноваты порядки в стране, которые если и не определяются, то сильно зависят от "влади".
Человек с "верхним" образованием мог бы это понимать и без объяснений.
Или образование уж очень "верхнее"?
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 17:38
ЛАД написав:
Для обговорення треба бачити текст Закону. І це вже багато разів обговорювали. Навряд чи хтось напише щось нове.
Особисто в мене викликає дуже великі сумніви. Це може остаточно перетворити війну за свободу в війну бідних за інтереси багатих з витікаючими моральними наслідками.
А державі, на мій погляд, це потрібно з тієї ж причини, що і підвищення податків - конче потрібні гроші.
як варіант зберуть касу, а через 3 місяці відмінять
Бронювання підлягає 50% всіх військовозобов’язаних працівників підприємства.
а як бути якщо бронюєш 50% людей а інші наступного дня звільняються?
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Letusrock
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