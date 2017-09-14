RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10191101921019310194>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 17:12

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Уряд підтримав економічне бронювання

Це що, будут переглядати все бронювання, яке було до цього, чи це для всіх інших бажаючих?
d44
 
Повідомлень: 462
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 17:25

  BIGor написав:
  ЛАД написав:То хто винен, що у нас багато людей, котрим не шкода заплатити тим чиновникам, щоб у тих були мільйони, але не вистачає на збори волонтерів?
Хіба можна при тих умовах виграти війну?

У ЛАДа пересічні винуваті :D "Хто всрався - невістка" (С)

Во-первых, платят чаще не совсем "пересічні".
Во-вторых, виноваты порядки в стране, которые если и не определяются, то сильно зависят от "влади".
Человек с "верхним" образованием мог бы это понимать и без объяснений.
Или образование уж очень "верхнее"?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30561
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 17:38

  ЛАД написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Уряд підтримав економічне бронювання

Для обговорення треба бачити текст Закону. І це вже багато разів обговорювали. Навряд чи хтось напише щось нове.
Особисто в мене викликає дуже великі сумніви. Це може остаточно перетворити війну за свободу в війну бідних за інтереси багатих з витікаючими моральними наслідками.
А державі, на мій погляд, це потрібно з тієї ж причини, що і підвищення податків - конче потрібні гроші.

як варіант зберуть касу, а через 3 місяці відмінять

Бронювання підлягає 50% всіх військовозобов’язаних працівників підприємства.

а як бути якщо бронюєш 50% людей а інші наступного дня звільняються?
Letusrock
 
Повідомлень: 1737
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 17:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Женщин с медицинской специальностью, вроде, мобилизовыва

Не можна.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1954
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 17:43

  Letusrock написав:а як бути якщо бронюєш 50% людей а інші наступного дня звільняються?
надо написать в тцк письмо и вам пришлют других. Купивших отсрочки.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25158
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2412 раз.
Подякували: 3370 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 17:44

  ЛАД написав:
  Letusrock написав:
  jump написав:Народні депутати обговорюють можливість зниження мобілізаційного віку до 18-20 років, проте профільний комітет Верховної Ради ще не розглядав це питання на засіданнях.

моя старша скоро буде випускний клас. Скоріш за все без варіантів потрібно йти в словацьий або чешський вуз, від гріха подалі від таких "покращень"

Ну, о призыве женщин у нас пока что никто не заикается. :)

якщо війна продовжиться в подібному темпі то через пару років доведеться або прострілювати коліна або мобілізовувати жінок
Letusrock
 
Повідомлень: 1737
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 17:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:У ЛАДа пересічні винуваті "Хто всрався - невістка" (С)
А хто владу обирав? Хто за популістів голосував? Хіба не пересічні?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1954
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 17:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Когда будет видео с Израиля, где ловят чиновников из мсек с 6млн$?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3529
З нами з: 17.12.22
Подякував: 97 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 18:04

Активність ботоферм легко пояснити і вона мене не дивує, а с приводу поранення от що скажу. Коли під час контрнаступу у 2023 році тодішній Головком ЗСУ Генерал Залужний разом з Начальником Генштабу ЗСУ були під Оріховим на командному пункті однієї бригади, то Залужному на телефон зателефонував одни з 5-6 успішних менеджерів Зеленського. Та розмова тривала півтори хвилини, а зразу після закінчення розмови був прильот. І точно туди де знаходилися Залужний, Шаптала та комбриг. Лише випадковість врятувала тоді всіх трьох, а Залужний отримав поранення. І якщоб на 15 сантиметрів вище, то ми б втратили Генерала. Зашивали його на місці. Як сказав генерал-майор Кривонос "можна просто попросити Валерія Федоровича підняти майку і побачити, що йому пощастило". А ще я навіть сумніву не маю, що рашисти знали куди бити і знали, хто там.
https://www.facebook.com/borislav.berez ... eLJU2jtrdl

Виборна боротьба чи війна вже почалася?
detroytred
 
Повідомлень: 30516
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 18:21

Двом адвокатам повідомлено про підозру: вони допомагали чоловікам за 10-12 тис. доларів США влаштовуватися на роботу на державних підприємствах для отримання бронювання

Крім того, завдяки зв’язкам серед посадовців ТЦК та ВЛК, підозрювані сприяли безперешкодному військовому обліку, гарантуючи, що їх клієнти не отримають повістки після проходження військово-лікарської комісії.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25158
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2412 раз.
Подякували: 3370 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 10191101921019310194>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
21 69831
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 вер, 2024 18:53
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 235552
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 795044
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5778)
04.10.2024 19:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.