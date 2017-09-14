ЛАД написав:То хто винен, що у нас багато людей, котрим не шкода заплатити тим чиновникам, щоб у тих були мільйони, але не вистачає на збори волонтерів? Хіба можна при тих умовах виграти війну?
У ЛАДа пересічні винуваті "Хто всрався - невістка" (С)
Во-первых, платят чаще не совсем "пересічні". Во-вторых, виноваты порядки в стране, которые если и не определяются, то сильно зависят от "влади". Человек с "верхним" образованием мог бы это понимать и без объяснений. Или образование уж очень "верхнее"?
Для обговорення треба бачити текст Закону. І це вже багато разів обговорювали. Навряд чи хтось напише щось нове. Особисто в мене викликає дуже великі сумніви. Це може остаточно перетворити війну за свободу в війну бідних за інтереси багатих з витікаючими моральними наслідками. А державі, на мій погляд, це потрібно з тієї ж причини, що і підвищення податків - конче потрібні гроші.
як варіант зберуть касу, а через 3 місяці відмінять
Бронювання підлягає 50% всіх військовозобов’язаних працівників підприємства.
а як бути якщо бронюєш 50% людей а інші наступного дня звільняються?
Активність ботоферм легко пояснити і вона мене не дивує, а с приводу поранення от що скажу. Коли під час контрнаступу у 2023 році тодішній Головком ЗСУ Генерал Залужний разом з Начальником Генштабу ЗСУ були під Оріховим на командному пункті однієї бригади, то Залужному на телефон зателефонував одни з 5-6 успішних менеджерів Зеленського. Та розмова тривала півтори хвилини, а зразу після закінчення розмови був прильот. І точно туди де знаходилися Залужний, Шаптала та комбриг. Лише випадковість врятувала тоді всіх трьох, а Залужний отримав поранення. І якщоб на 15 сантиметрів вище, то ми б втратили Генерала. Зашивали його на місці. Як сказав генерал-майор Кривонос "можна просто попросити Валерія Федоровича підняти майку і побачити, що йому пощастило". А ще я навіть сумніву не маю, що рашисти знали куди бити і знали, хто там. https://www.facebook.com/borislav.berez ... eLJU2jtrdl
Двом адвокатам повідомлено про підозру: вони допомагали чоловікам за 10-12 тис. доларів США влаштовуватися на роботу на державних підприємствах для отримання бронювання
Крім того, завдяки зв’язкам серед посадовців ТЦК та ВЛК, підозрювані сприяли безперешкодному військовому обліку, гарантуючи, що їх клієнти не отримають повістки після проходження військово-лікарської комісії.