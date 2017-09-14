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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10191101921019310194

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 18:24

  detroytred написав:Активність ботоферм легко пояснити і вона мене не дивує, а с приводу поранення от що скажу. Коли під час контрнаступу у 2023 році тодішній Головком ЗСУ Генерал Залужний разом з Начальником Генштабу ЗСУ були під Оріховим на командному пункті однієї бригади, то Залужному на телефон зателефонував одни з 5-6 успішних менеджерів Зеленського. Та розмова тривала півтори хвилини, а зразу після закінчення розмови був прильот. І точно туди де знаходилися Залужний, Шаптала та комбриг. Лише випадковість врятувала тоді всіх трьох, а Залужний отримав поранення. І якщоб на 15 сантиметрів вище, то ми б втратили Генерала. Зашивали його на місці. Як сказав генерал-майор Кривонос "можна просто попросити Валерія Федоровича підняти майку і побачити, що йому пощастило". А ще я навіть сумніву не маю, що рашисти знали куди бити і знали, хто там.
https://www.facebook.com/borislav.berez ... eLJU2jtrdl

Виборна боротьба чи війна вже почалася?

Болтливого менеджера уже расстреляли после пыток как в 37м или оно по прежнему "бурнодеятельная потужнисть"???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 18:31

  detroytred написав:Активність ботоферм легко пояснити і вона мене не дивує, а с приводу поранення от що скажу. Коли під час контрнаступу у 2023 році тодішній Головком ЗСУ Генерал Залужний разом з Начальником Генштабу ЗСУ були під Оріховим на командному пункті однієї бригади, то Залужному на телефон зателефонував одни з 5-6 успішних менеджерів Зеленського. Та розмова тривала півтори хвилини, а зразу після закінчення розмови був прильот. І точно туди де знаходилися Залужний, Шаптала та комбриг. Лише випадковість врятувала тоді всіх трьох, а Залужний отримав поранення. І якщоб на 15 сантиметрів вище, то ми б втратили Генерала. Зашивали його на місці. Як сказав генерал-майор Кривонос "можна просто попросити Валерія Федоровича підняти майку і побачити, що йому пощастило". А ще я навіть сумніву не маю, що рашисти знали куди бити і знали, хто там.
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Виборна боротьба чи війна вже почалася?


головне що пальці вціліли
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 18:37

Захід повинен був забезпечити Україну більшою кількістю зброї перед російським вторгненням і тим паче, коли росіяни вже почали напад. Таку думку висловив колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю Financial Times.

За його словами, від початку російського вторгнення в Україну йому доводилося одночасно працювати за трьома напрямками: підтримувати допомогу Україні, інформувати західну громадськість про загрозу з боку Володимира Путіна та уникати ядерної війни НАТО проти Росії. Останнє вочевидь заважало першим двом завданням, пише FT.

"Якщо є щось, про що я в певному сенсі шкодую і бачу набагато чіткіше, так це те, що ми повинні були надати Україні набагато більше військової підтримки набагато раніше. Я думаю, ми всі повинні визнати, що ми повинні були дати їм більше зброї перед вторгненням. І ми повинні були дати їм більш досконалу зброю, швидше, після вторгнення. Я визнаю свою частину відповідальності", – зізнався Столтенберг.

він вже почав писати мемуари , типу "Як я не надав Україні достатньо сучасної зброї"
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 18:39

  Бетон написав:Когда будет видео с Израиля, где ловят чиновников из мсек с 6млн$?

6 млн $ це тільки на матраці, а все разом нажите непосильною працею, то десь на млрд грн тягне. І не факт що все, щось ще на підставних особах чи ще якось добре заникано.
нині лише 54,1% респондентів звинувачують російську владу на чолі з Володимиром Путіним у початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, тоді як у лютому 2023 року таких було 72%. Нинішню українську владу звинувачують 2,6%, українських державних діячів усіх років незалежності - 5,7%, США, ЄС і НАТО - 3,2%. Водночас майже чверть (24,1%) опитаних вважає, що в початку повномасштабної війни в Україні винні всі вони разом, що значно більше, ніж у 2023 році (13,7%). https://interfax.com.ua/news/press-conf ... 18308.html

От таке часто спостерігаю - клянуть всіх підряд: бувших і теперішніх наших керманичів, союзників і ворогів. Можливо частіше за інші категорії озвучують своє бачення :mrgreen: .
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 18:49

  ЛАД написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Уряд підтримав економічне бронювання

Для обговорення треба бачити текст Закону. І це вже багато разів обговорювали. Навряд чи хтось напише щось нове.
Особисто в мене викликає дуже великі сумніви. Це може остаточно перетворити війну за свободу в війну бідних за інтереси багатих з витікаючими моральними наслідками.
А державі, на мій погляд, це потрібно з тієї ж причини, що і підвищення податків - конче потрібні гроші.



А з чого ви вирішили що цілі війни 91р - в інтересах фокусгрупи економічного бронювання ? Можливо їх бізнес найбільш потерпає від війни, і вони згодні на будь-яке РПВ ? І навпаки, для багатьох незаможників - продовженння війни то є варіант соціального ліфту, чи взагалі в них через брак знаннь відсутнє критичне мислення і вони вірять в "перемогу" з репараціями\контрибуціями? А для справжніх багатіїв та їз обслуги вищого гатунку і зараз багато лазівок(без жодного зиску для держави!!!) - багатодітність, опіка посторонніх, спецдозволи, бронь по грантоїдству і т.і
fox767676
 
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