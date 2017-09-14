detroytred написав:Активність ботоферм легко пояснити і вона мене не дивує, а с приводу поранення от що скажу. Коли під час контрнаступу у 2023 році тодішній Головком ЗСУ Генерал Залужний разом з Начальником Генштабу ЗСУ були під Оріховим на командному пункті однієї бригади, то Залужному на телефон зателефонував одни з 5-6 успішних менеджерів Зеленського. Та розмова тривала півтори хвилини, а зразу після закінчення розмови був прильот. І точно туди де знаходилися Залужний, Шаптала та комбриг. Лише випадковість врятувала тоді всіх трьох, а Залужний отримав поранення. І якщоб на 15 сантиметрів вище, то ми б втратили Генерала. Зашивали його на місці. Як сказав генерал-майор Кривонос "можна просто попросити Валерія Федоровича підняти майку і побачити, що йому пощастило". А ще я навіть сумніву не маю, що рашисти знали куди бити і знали, хто там. https://www.facebook.com/borislav.berez ... eLJU2jtrdl
Виборна боротьба чи війна вже почалася?
Болтливого менеджера уже расстреляли после пыток как в 37м или оно по прежнему "бурнодеятельная потужнисть"???
detroytred написав:Активність ботоферм легко пояснити і вона мене не дивує, а с приводу поранення от що скажу. Коли під час контрнаступу у 2023 році тодішній Головком ЗСУ Генерал Залужний разом з Начальником Генштабу ЗСУ були під Оріховим на командному пункті однієї бригади, то Залужному на телефон зателефонував одни з 5-6 успішних менеджерів Зеленського. Та розмова тривала півтори хвилини, а зразу після закінчення розмови був прильот. І точно туди де знаходилися Залужний, Шаптала та комбриг. Лише випадковість врятувала тоді всіх трьох, а Залужний отримав поранення. І якщоб на 15 сантиметрів вище, то ми б втратили Генерала. Зашивали його на місці. Як сказав генерал-майор Кривонос "можна просто попросити Валерія Федоровича підняти майку і побачити, що йому пощастило". А ще я навіть сумніву не маю, що рашисти знали куди бити і знали, хто там. https://www.facebook.com/borislav.berez ... eLJU2jtrdl
Захід повинен був забезпечити Україну більшою кількістю зброї перед російським вторгненням і тим паче, коли росіяни вже почали напад. Таку думку висловив колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю Financial Times.
За його словами, від початку російського вторгнення в Україну йому доводилося одночасно працювати за трьома напрямками: підтримувати допомогу Україні, інформувати західну громадськість про загрозу з боку Володимира Путіна та уникати ядерної війни НАТО проти Росії. Останнє вочевидь заважало першим двом завданням, пише FT.
"Якщо є щось, про що я в певному сенсі шкодую і бачу набагато чіткіше, так це те, що ми повинні були надати Україні набагато більше військової підтримки набагато раніше. Я думаю, ми всі повинні визнати, що ми повинні були дати їм більше зброї перед вторгненням. І ми повинні були дати їм більш досконалу зброю, швидше, після вторгнення. Я визнаю свою частину відповідальності", – зізнався Столтенберг.
він вже почав писати мемуари , типу "Як я не надав Україні достатньо сучасної зброї"
Бетон написав:Когда будет видео с Израиля, где ловят чиновников из мсек с 6млн$?
6 млн $ це тільки на матраці, а все разом нажите непосильною працею, то десь на млрд грн тягне. І не факт що все, щось ще на підставних особах чи ще якось добре заникано.
нині лише 54,1% респондентів звинувачують російську владу на чолі з Володимиром Путіним у початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, тоді як у лютому 2023 року таких було 72%. Нинішню українську владу звинувачують 2,6%, українських державних діячів усіх років незалежності - 5,7%, США, ЄС і НАТО - 3,2%. Водночас майже чверть (24,1%) опитаних вважає, що в початку повномасштабної війни в Україні винні всі вони разом, що значно більше, ніж у 2023 році (13,7%). https://interfax.com.ua/news/press-conf ... 18308.html
От таке часто спостерігаю - клянуть всіх підряд: бувших і теперішніх наших керманичів, союзників і ворогів. Можливо частіше за інші категорії озвучують своє бачення .
Для обговорення треба бачити текст Закону. І це вже багато разів обговорювали. Навряд чи хтось напише щось нове. Особисто в мене викликає дуже великі сумніви. Це може остаточно перетворити війну за свободу в війну бідних за інтереси багатих з витікаючими моральними наслідками. А державі, на мій погляд, це потрібно з тієї ж причини, що і підвищення податків - конче потрібні гроші.
А з чого ви вирішили що цілі війни 91р - в інтересах фокусгрупи економічного бронювання ? Можливо їх бізнес найбільш потерпає від війни, і вони згодні на будь-яке РПВ ? І навпаки, для багатьох незаможників - продовженння війни то є варіант соціального ліфту, чи взагалі в них через брак знаннь відсутнє критичне мислення і вони вірять в "перемогу" з репараціями\контрибуціями? А для справжніх багатіїв та їз обслуги вищого гатунку і зараз багато лазівок(без жодного зиску для держави!!!) - багатодітність, опіка посторонніх, спецдозволи, бронь по грантоїдству і т.і