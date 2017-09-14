detroytred написав:Активність ботоферм легко пояснити і вона мене не дивує, а с приводу поранення от що скажу. Коли під час контрнаступу у 2023 році тодішній Головком ЗСУ Генерал Залужний разом з Начальником Генштабу ЗСУ були під Оріховим на командному пункті однієї бригади, то Залужному на телефон зателефонував одни з 5-6 успішних менеджерів Зеленського. Та розмова тривала півтори хвилини, а зразу після закінчення розмови був прильот. І точно туди де знаходилися Залужний, Шаптала та комбриг. Лише випадковість врятувала тоді всіх трьох, а Залужний отримав поранення. І якщоб на 15 сантиметрів вище, то ми б втратили Генерала. Зашивали його на місці. Як сказав генерал-майор Кривонос "можна просто попросити Валерія Федоровича підняти майку і побачити, що йому пощастило". А ще я навіть сумніву не маю, що рашисти знали куди бити і знали, хто там. https://www.facebook.com/borislav.berez ... eLJU2jtrdl
Виборна боротьба чи війна вже почалася?
Болтливого менеджера уже расстреляли после пыток как в 37м или оно по прежнему "бурнодеятельная потужнисть"???
Захід повинен був забезпечити Україну більшою кількістю зброї перед російським вторгненням і тим паче, коли росіяни вже почали напад. Таку думку висловив колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю Financial Times.
За його словами, від початку російського вторгнення в Україну йому доводилося одночасно працювати за трьома напрямками: підтримувати допомогу Україні, інформувати західну громадськість про загрозу з боку Володимира Путіна та уникати ядерної війни НАТО проти Росії. Останнє вочевидь заважало першим двом завданням, пише FT.
"Якщо є щось, про що я в певному сенсі шкодую і бачу набагато чіткіше, так це те, що ми повинні були надати Україні набагато більше військової підтримки набагато раніше. Я думаю, ми всі повинні визнати, що ми повинні були дати їм більше зброї перед вторгненням. І ми повинні були дати їм більш досконалу зброю, швидше, після вторгнення. Я визнаю свою частину відповідальності", – зізнався Столтенберг.
він вже почав писати мемуари , типу "Як я не надав Україні достатньо сучасної зброї"
Бетон написав:Когда будет видео с Израиля, где ловят чиновников из мсек с 6млн$?
6 млн $ це тільки на матраці, а все разом нажите непосильною працею, то десь на млрд грн тягне. І не факт що все, щось ще на підставних особах чи ще якось добре заникано.
нині лише 54,1% респондентів звинувачують російську владу на чолі з Володимиром Путіним у початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, тоді як у лютому 2023 року таких було 72%. Нинішню українську владу звинувачують 2,6%, українських державних діячів усіх років незалежності - 5,7%, США, ЄС і НАТО - 3,2%. Водночас майже чверть (24,1%) опитаних вважає, що в початку повномасштабної війни в Україні винні всі вони разом, що значно більше, ніж у 2023 році (13,7%). https://interfax.com.ua/news/press-conf ... 18308.html
От таке часто спостерігаю - клянуть всіх підряд: бувших і теперішніх наших керманичів, союзників і ворогів. Можливо частіше за інші категорії озвучують своє бачення .
Для обговорення треба бачити текст Закону. І це вже багато разів обговорювали. Навряд чи хтось напише щось нове. Особисто в мене викликає дуже великі сумніви. Це може остаточно перетворити війну за свободу в війну бідних за інтереси багатих з витікаючими моральними наслідками. А державі, на мій погляд, це потрібно з тієї ж причини, що і підвищення податків - конче потрібні гроші.
А з чого ви вирішили що цілі війни 91р - в інтересах фокусгрупи економічного бронювання ? Можливо їх бізнес найбільш потерпає від війни, і вони згодні на будь-яке РПВ ? І навпаки, для багатьох незаможників - продовженння війни то є варіант соціального ліфту, чи взагалі в них через брак знаннь відсутнє критичне мислення і вони вірять в "перемогу" з репараціями\контрибуціями? А для справжніх багатіїв та їз обслуги вищого гатунку і зараз багато лазівок(без жодного зиску для держави!!!) - багатодітність, опіка посторонніх, спецдозволи, бронь по грантоїдству і т.і
budivelnik написав:Парторг відробляє кожну копійку витрачену на формування його світогляду совком. 1 Релігія-це створення певного набору правил 2 Релігія в педерації не має нічого спільного з свободою віросповідання і є одним з підрозділів пропогандиської машини 3 Якщо парторги цього не розуміли - то це говорить тільки про те що були настільки пришелепкуватими що не дослужились навіть до лейтенента в ієрархії кгб/фсб 4 Те що РПЦ це злочинна організація яка буде працювати на війну - Порошенко розумів дуже добре і вклав немало зусиль в те що в 1,5 раза зменшити вплив РПЦ на віруючих в Україні Просто гляньте _________________________до томосу2018 після томосу 2023 Всього_парафій УПЦ МП ____ 11692 _____ 8074 Хмельницька область ____ ____ 968 _____ 476 Вінницька область________ ____ 885 _____ 521 Житомирська область____ ____ 661 _____ 144 Київська область ________ ____ 649 _____ 275 Дніпропетровська обл__ ____ 641 _____ 526 Закарпатська область____ ____ 621 _____ 489 Волинська область_______ ____ 618 _____ 422 Одеська область_______ ____ 608 _____ 414 Чернігівська область__ ____ 561 _____ 336 Рівненська область_____ ____ 548 _____ 403 Полтавська область____ ____ 486 _____ 360 Донецька область___ ____ 683 _____ 683 Черкаська область __ ____ 445 _____ 168 Сумська область _____ ____ 393 _____ 348 Херсонська область __ ____ 371 _____ 291 Запорізька область__ ____ 370 _____ 266 Харківська область__ ____ 367 _____ 318 Кіровоградська обл__ ____ 307 _____ 171 Крим _______________ ____ 300 _____ 300 Чернівецька область__ ____ 292 _____ 365 Миколаївська область_ ____ 285 _____ 191 Київ___________________ ____ 265 _____ 242 Луганська область____ ____ 179 _____ 249 Тернопільська область__ ____ 101 _____ 81 Львівська область____ ____ 59 _____ 17 Івано-Франківська обл_ ____ 29 _____ 18
Чернівецька область__ ____ 292 _____ 365
Це як ? Або статистика кульгає або Томос діє навпаки.
Я це бачив Не тільки Чернівецька а й Луганська... Луганська область____ ____ 179 _____ 249
Швидше за все це помилка журналіста в 2018 році.... Хоча можуть бути варіанти, типу була якась румунська яку фінансували з москви , а після 2018 вирішили всіх перевести в УПЦ МП (легше контролювати і фінансувати)
Крім пропаганди атеїзму («науково-матеріалістичного світогляду»), державними органами в 1920-і — 1930-і роки здійснювалися масові арешти і переслідування духовенства і релігійних проповідників. Аж до 1939 року політика ліквідації організованого релігійного життя проводилася в адміністративному порядку органами державної влади, зокрема НКВС
Після цього в 1943
в той же час наркомат держбезпеки готував зустріч Сталіна з керівництвом Московської патріархії, в ході якої він міг би продемонструвати «турботу про вірян і духовенство». Вона відбулася 4 вересня 1943 року, докладніше див. нижче.
Внаслідок «зміни курсу» за п'ять наступних років (1944—1948) на території СРСР, де до початку Другої світової війни залишалося, за різними даними, від 150 до 400 діючих парафій, відкрито сотні храмів і навіть один монастир — Троїце-Сергієву лавру. Зареєстровані як «фактично діючі» і тисячі храмів, відкритих самими вірянами на окупованих територіях; кількість православних громад (включно з «возз'єднаними» уніатськими) досягла, за деякими відомостями, 22 тисяч. Переважна частина духовенства, що перебувало в таборах, звільнили з ув'язнення
Таким чином Той хто під час війни каже що а - російська культура не винувата б - російська мова не винувата в - у війні винуваті Президенти України г - російську релігію не можна чіпати Є прямим агентом впливу педерації.... Тому таких треба банити до кінця війни , а не захищати їх ХИБНІ переконання.
Water написав:Якщо дівчина вибрала професію лікаря, то все, приїхали. З Европейською освітою залишиться вивчити якусь німецьку мову, здать спеціфічні для лікаря іспити на знання мови, знайти вакансію і працюй
Не треба брехати, ніхто жінок, навіть лікарів, не обмежує у виїзді і не мобілізує...
Женщин с медицинской специальностью, вроде, мобилизовывать можно?
Вони зобов'язані бути на обліку, але мобілізація тільки за бажанням
Бетон написав:Когда будет видео с Израиля, где ловят чиновников из мсек с 6млн$?
6 млн $ це тільки на матраці, а все разом нажите непосильною працею, то десь на млрд грн тягне. І не факт що все, щось ще на підставних особах чи ще якось добре заникано.
нині лише 54,1% респондентів звинувачують російську владу на чолі з Володимиром Путіним у початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, тоді як у лютому 2023 року таких було 72%. Нинішню українську владу звинувачують 2,6%, українських державних діячів усіх років незалежності - 5,7%, США, ЄС і НАТО - 3,2%. Водночас майже чверть (24,1%) опитаних вважає, що в початку повномасштабної війни в Україні винні всі вони разом, що значно більше, ніж у 2023 році (13,7%). https://interfax.com.ua/news/press-conf ... 18308.html
От таке часто спостерігаю - клянуть всіх підряд: бувших і теперішніх наших керманичів, союзників і ворогів. Можливо частіше за інші категорії озвучують своє бачення .
У людей, которые донатят последнее и смотрят на горы наличных, нервный срыв просто. И это какой-то всратое кукуево
Цікавить механізм не лише як все забрати (включно з закордонними обʼєктами і рахунками.. доречі яка практика таких дій? Вдавалось? ) , а і: 1. Притягнення до відповідальності тих хто давав. 2. Позбавлення їх липової інвалідності 3. В бусик, як вже придатних. (ясно що тих хто не виїхав по цим документам)
Якби практика притягнення (і позбавлення інвалідних статусів) також і давачів була масовою, не носили б. Ну а для хабарників в подібних розмірах у військовий час має бути «вишка».
Для обговорення треба бачити текст Закону. І це вже багато разів обговорювали. Навряд чи хтось напише щось нове. Особисто в мене викликає дуже великі сумніви. Це може остаточно перетворити війну за свободу в війну бідних за інтереси багатих з витікаючими моральними наслідками. А державі, на мій погляд, це потрібно з тієї ж причини, що і підвищення податків - конче потрібні гроші.
бюджетні ціцькоцмудильники внє опасностє, ані ж критично важливі