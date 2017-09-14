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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10192101931019410195

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 20:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Доречі, вишка б реально вирішила питання. Якби ще й через повішення
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 20:19

  Бетон написав:Доречі, вишка б реально вирішила питання. Якби ще й через повішення

как в сев корее или иране?

биполярка?
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 20:28

  Прохожий написав:
  Бетон написав:Доречі, вишка б реально вирішила питання. Якби ще й через повішення

как в сев корее или иране?

биполярка?

Да да, как в северной корее. Самое то
Зачем полумеры? Мы на неё так похожи
Бетон
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Повідомлень: 3534
З нами з: 17.12.22
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