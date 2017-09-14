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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 20:00
Доречі, вишка б реально вирішила питання. Якби ще й через повішення
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Бетон
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 20:19
Бетон написав:
Доречі, вишка б реально вирішила питання. Якби ще й через повішення
как в сев корее или иране?
биполярка?
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Прохожий
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 20:28
Прохожий написав: Бетон написав:
Доречі, вишка б реально вирішила питання. Якби ще й через повішення
как в сев корее или иране?
биполярка?
Да да, как в северной корее. Самое то
Зачем полумеры? Мы на неё так похожи
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Бетон
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