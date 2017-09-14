pesikot написав:А нагадай, за кого ти голосував в 2019 році ?
Цитата з вікіпедії
Якою республікою є Україна? Україна є парламентсько-президентською республікою. Органом законодавчої влади є Верховна Рада України, яка призначає вищий орган виконавчої влади — Кабінет Міністрів України, що очолюється Прем'єр-міністром. Головою держави та Верховним Головнокомандувачем є Президент України.
Чи в тебе цар все рішає?
Зрозуміло, голосував за Зеленського та його партію "Слуга народу"
Наступне питання, а чому ти голосував за парикмахерів, насильників та інший збрід під назвою "Слуга народу" ?
Теперь дивуєшься, що отой монозбрід виявився не здатний щось зробити Тільки цитатками кидаєшься
Коли ти голосуєшь за монозбрід, той монозбрід збирають в Трускавці і кажуть їм - ви ніхто і звати вас ніяк
Смотрю щас видос где склады с гуманитаркой возле борисполя: стиралки, мешки с сотнями тысяч мазей, медикаменты. Не знаю, сколько фур. И всё это воруется, в то время, когда вся страна последнее отдаёт. Мы, как идиоты, собираем несчастные бусы для беженцев, а там в поле просто фурами валяется
Вони пояснили це недостатньою підготовкою та відсутністю належного озброєння. Цей інцидент за повідомленням журналіста Бойка, нібито призвів до того, що комбат 186-го батальйону 123-ї бригади, підполковник Ігор Гриб вкоротив собі віку після того, як його підрозділ відмовився виконувати наказ і залишив позиції.