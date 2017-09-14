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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10193101941019510196>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 20:19

  Бетон написав:Доречі, вишка б реально вирішила питання. Якби ще й через повішення

как в сев корее или иране?

биполярка?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 20:28

  Прохожий написав:
  Бетон написав:Доречі, вишка б реально вирішила питання. Якби ще й через повішення

как в сев корее или иране?

биполярка?

Да да, как в северной корее. Самое то
Зачем полумеры? Мы на неё так похожи
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 21:01

  sashaqbl написав:
  BIGor написав:У ЛАДа пересічні винуваті "Хто всрався - невістка" (С)
А хто владу обирав? Хто за популістів голосував? Хіба не пересічні?

А хто вибрав дона Корлеоне головою мафії? Пересічні італійці?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 21:03

  Бетон написав:У людей, которые донатят последнее и смотрят на горы наличных, нервный срыв просто. И это какой-то всратое кукуево

"Грошей нема, казна пуста, пора піднімати податки" (С)
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 21:09

  BIGor написав:
  sashaqbl написав:
  BIGor написав:У ЛАДа пересічні винуваті "Хто всрався - невістка" (С)
А хто владу обирав? Хто за популістів голосував? Хіба не пересічні?

А хто вибрав дона Корлеоне головою мафії? Пересічні італійці?

А нагадай, за кого ти голосував в 2019 році ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 21:36

  BIGor написав:
  pesikot написав:А нагадай, за кого ти голосував в 2019 році ?


Цитата з вікіпедії
Якою республікою є Україна?
Україна є парламентсько-президентською республікою. Органом законодавчої влади є Верховна Рада України, яка призначає вищий орган виконавчої влади — Кабінет Міністрів України, що очолюється Прем'єр-міністром. Головою держави та Верховним Головнокомандувачем є Президент України.

Чи в тебе цар все рішає?

Зрозуміло, голосував за Зеленського та його партію "Слуга народу"

Наступне питання, а чому ти голосував за парикмахерів, насильників та інший збрід під назвою "Слуга народу" ?

Теперь дивуєшься, що отой монозбрід виявився не здатний щось зробити
Тільки цитатками кидаєшься

Коли ти голосуєшь за монозбрід, той монозбрід збирають в Трускавці і кажуть їм - ви ніхто і звати вас ніяк

То на який результат ти очікував ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 22:03

  BIGor написав:
  Бетон написав:У людей, которые донатят последнее и смотрят на горы наличных, нервный срыв просто. И это какой-то всратое кукуево

"Грошей нема, казна пуста, пора піднімати податки" (С)

Смотрю щас видос где склады с гуманитаркой возле борисполя: стиралки, мешки с сотнями тысяч мазей, медикаменты. Не знаю, сколько фур. И всё это воруется, в то время, когда вся страна последнее отдаёт. Мы, как идиоты, собираем несчастные бусы для беженцев, а там в поле просто фурами валяется
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 22:20

Вони пояснили це недостатньою підготовкою та відсутністю належного озброєння. Цей інцидент за повідомленням журналіста Бойка, нібито призвів до того, що комбат 186-го батальйону 123-ї бригади, підполковник Ігор Гриб вкоротив собі віку після того, як його підрозділ відмовився виконувати наказ і залишив позиції.

Журналіст додав, що комбат нібито застрелився 2 жовтня 2024 року, а 4 жовтня у Первомайську, Миколаївської області, з ним попрощалися.
https://ua.news/ua/ukraine/zastrelyvsya ... otsmerezhi
__________________________
Щодо покарання, то до 23 вересня 2024 року жодного затриманого палія не запроторили за ґрати. На цю дату здійснюється 65 кримінальних проваджень. У шести кримінальних провадженнях прийнято рішення про їх закриття.
Нині до суду направлено 19 кримінальних проваджень з обвинувальними актами.
https://auto.24tv.ua/zhodnoho_paliia_av ... yka_n57279
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 22:42

200 000 - 300 000 грн має отримувати піхотинець на передовій

greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 23:26

  Wirująświatła написав:
  Letusrock написав:а як бути якщо бронюєш 50% людей а інші наступного дня звільняються?
надо написать в тцк письмо и вам пришлют других. Купивших отсрочки.

Приснился сон что весной 2025 выборы.
В избирательных комиссиях сотрудники ТЦК.
Голосование по военному билету...
Ze 103% набрал.
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