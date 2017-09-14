RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10193101941019510196

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 23:32

  BIGor написав:
  sashaqbl написав:
  BIGor написав:У ЛАДа пересічні винуваті "Хто всрався - невістка" (С)
А хто владу обирав? Хто за популістів голосував? Хіба не пересічні?

А хто вибрав дона Корлеоне головою мафії? Пересічні італійці?


Вот что интересно. Гитлера немцы любили. Он реально поднял уровень жизни пересичного бюргера,внушил ему мысли о превосходстве расы и всемирной гегемонии. Закончилось это печально,конечно,но хоть предварительные ласки были.
Может по этому он дошел до москвы? Я не говорю уже за сумасшедшее развитие производства вооружений.
Происходящее же трудно назвать иным термином, как "клоун у пидарасов",впрочем есть еще вариант "пидарас у клоунов". На всякий случай отмечу-слово "пидарас" есть жаргонным вариантом медицинского термина "педераст", обозначающего мужчину, испытывающего порочную страсть к несовершеннолетним юношам. То есть по сути-гей-педофил. И матерным выражением не является.
"За «Коротким словником жаргонної лексики» Лесі Ставицької лексема «підарас» означає «нікчемну людину, дії і вчинки якої викликають роздратування», тобто це слово суттєво втратило своє первинне значення «гомосексуал»"
В устоявшемся разговорном диалекте этот термин обозначает плохого человека с точки зрения использующего термин.
Velz
 
Повідомлень: 77
З нами з: 11.09.24
Подякував: 4 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 23:45

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Уряд підтримав економічне бронювання

Для обговорення треба бачити текст Закону. І це вже багато разів обговорювали. Навряд чи хтось напише щось нове.
Особисто в мене викликає дуже великі сумніви. Це може остаточно перетворити війну за свободу в війну бідних за інтереси багатих з витікаючими моральними наслідками.
А державі, на мій погляд, це потрібно з тієї ж причини, що і підвищення податків - конче потрібні гроші.



А з чого ви вирішили що цілі війни 91р - в інтересах фокусгрупи економічного бронювання ? Можливо їх бізнес найбільш потерпає від війни, і вони згодні на будь-яке РПВ ? І навпаки, для багатьох незаможників - продовженння війни то є варіант соціального ліфту, чи взагалі в них через брак знаннь відсутнє критичне мислення і вони вірять в "перемогу" з репараціями\контрибуціями? А для справжніх багатіїв та їз обслуги вищого гатунку і зараз багато лазівок(без жодного зиску для держави!!!) - багатодітність, опіка посторонніх, спецдозволи, бронь по грантоїдству і т.і

Или вы не поняли меня, или я не понимаю вас.
Я НЕ писал, что война до границ 91 в интересах "фокусгрупи економічного бронювання".
Я написал только то, что воевать будут исключительно бедные.
Какой вариант "соціального ліфту" может появиться у незаможників благодаря войне, не представляю. Разве что большая зарплата на время нахождения в армии.
Насчёт "критичного мислення" и веры - возможно. Но судя по тому, что в армию, мягко говоря, толп желающих не наблюдается, то это ни о чём.
Но непонятно, какое отношение всё это имеет к экономическому бронированию. Незаможникам оно не светит.
У богатых, согласен, возможности есть и сейчас. Но вы правильно написали: "без жодного зиску для держави!!!" Так и я об этом написал: "державі конче потрібні гроші". Ради этого и вводят экономическое бронирование.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30562
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 00:04

Velz


Вот что интересно. Гитлера немцы любили. Он реально поднял уровень жизни пересичного бюргера,внушил ему мысли о превосходстве расы и всемирной гегемонии.


Який стосунок це має до української влади? Вона не веде завойовницьку війну. А лише намагається організувати оборону (захист) своєї держави. Країна потерпає від агресії, а не захоплює ресурси інших держав, як вона може «поднять уровень жизни пересичного»?
Hotab
 
Повідомлень: 13313
З нами з: 15.02.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 2269 раз.
 
Профіль
1
3
2
  #<1 ... 10193101941019510196
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
21 69846
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 вер, 2024 18:53
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 235559
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 795891
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12844)
04.10.2024 22:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.