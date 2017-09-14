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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 23:32
BIGor написав: sashaqbl написав: BIGor написав:
У ЛАДа пересічні винуваті "Хто всрався - невістка" (С)
А хто владу обирав? Хто за популістів голосував? Хіба не пересічні?
А хто вибрав дона Корлеоне головою мафії? Пересічні італійці?
Вот что интересно. Гитлера немцы любили. Он реально поднял уровень жизни пересичного бюргера,внушил ему мысли о превосходстве расы и всемирной гегемонии. Закончилось это печально,конечно,но хоть предварительные ласки были.
Может по этому он дошел до москвы? Я не говорю уже за сумасшедшее развитие производства вооружений.
Происходящее же трудно назвать иным термином, как "клоун у пидарасов",впрочем есть еще вариант "пидарас у клоунов". На всякий случай отмечу-слово "пидарас" есть жаргонным вариантом медицинского термина "педераст", обозначающего мужчину, испытывающего порочную страсть к несовершеннолетним юношам. То есть по сути-гей-педофил. И матерным выражением не является.
"За «Коротким словником жаргонної лексики» Лесі Ставицької лексема «підарас» означає «нікчемну людину, дії і вчинки якої викликають роздратування», тобто це слово суттєво втратило своє первинне значення «гомосексуал»"
В устоявшемся разговорном диалекте этот термин обозначает плохого человека с точки зрения использующего термин.
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Velz
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 23:45
fox767676 написав: ЛАД написав:
Для обговорення треба бачити текст Закону. І це вже багато разів обговорювали. Навряд чи хтось напише щось нове.
Особисто в мене викликає дуже великі сумніви. Це може остаточно перетворити війну за свободу в війну бідних за інтереси багатих з витікаючими моральними наслідками.
А державі, на мій погляд, це потрібно з тієї ж причини, що і підвищення податків - конче потрібні гроші.
А з чого ви вирішили що цілі війни 91р - в інтересах фокусгрупи економічного бронювання ? Можливо їх бізнес найбільш потерпає від війни, і вони згодні на будь-яке РПВ ? І навпаки, для багатьох незаможників - продовженння війни то є варіант соціального ліфту, чи взагалі в них через брак знаннь відсутнє критичне мислення і вони вірять в "перемогу" з репараціями\контрибуціями? А для справжніх багатіїв та їз обслуги вищого гатунку і зараз багато лазівок(без жодного зиску для держави!!!) - багатодітність, опіка посторонніх, спецдозволи, бронь по грантоїдству і т.і
Или вы не поняли меня, или я не понимаю вас.
Я НЕ писал, что война до границ 91 в интересах "фокусгрупи економічного бронювання".
Я написал только то, что воевать будут исключительно бедные.
Какой вариант "соціального ліфту" может появиться у незаможників благодаря войне, не представляю. Разве что большая зарплата на время нахождения в армии.
Насчёт "критичного мислення" и веры - возможно. Но судя по тому, что в армию, мягко говоря, толп желающих не наблюдается, то это ни о чём.
Но непонятно, какое отношение всё это имеет к экономическому бронированию. Незаможникам оно не светит.
У богатых, согласен, возможности есть и сейчас. Но вы правильно написали: "без жодного зиску для держави!!!" Так и я об этом написал: "державі конче потрібні гроші". Ради этого и вводят экономическое бронирование.
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ЛАД
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Додано: Суб 05 жов, 2024 00:04
Velz
Вот что интересно. Гитлера немцы любили. Он реально поднял уровень жизни пересичного бюргера,внушил ему мысли о превосходстве расы и всемирной гегемонии.
Який стосунок це має до української влади? Вона не веде завойовницьку війну. А лише намагається організувати оборону (захист) своєї держави. Країна потерпає від агресії, а не захоплює ресурси інших держав, як вона може «поднять уровень жизни пересичного»?
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