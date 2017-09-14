А хто владу обирав? Хто за популістів голосував? Хіба не пересічні?
А хто вибрав дона Корлеоне головою мафії? Пересічні італійці?
Вот что интересно. Гитлера немцы любили. Он реально поднял уровень жизни пересичного бюргера,внушил ему мысли о превосходстве расы и всемирной гегемонии. Закончилось это печально,конечно,но хоть предварительные ласки были. Может по этому он дошел до москвы? Я не говорю уже за сумасшедшее развитие производства вооружений. Происходящее же трудно назвать иным термином, как "клоун у пидарасов",впрочем есть еще вариант "пидарас у клоунов". На всякий случай отмечу-слово "пидарас" есть жаргонным вариантом медицинского термина "педераст", обозначающего мужчину, испытывающего порочную страсть к несовершеннолетним юношам. То есть по сути-гей-педофил. И матерным выражением не является. "За «Коротким словником жаргонної лексики» Лесі Ставицької лексема «підарас» означає «нікчемну людину, дії і вчинки якої викликають роздратування», тобто це слово суттєво втратило своє первинне значення «гомосексуал»" В устоявшемся разговорном диалекте этот термин обозначает плохого человека с точки зрения использующего термин.
Для обговорення треба бачити текст Закону. І це вже багато разів обговорювали. Навряд чи хтось напише щось нове. Особисто в мене викликає дуже великі сумніви. Це може остаточно перетворити війну за свободу в війну бідних за інтереси багатих з витікаючими моральними наслідками. А державі, на мій погляд, це потрібно з тієї ж причини, що і підвищення податків - конче потрібні гроші.
А з чого ви вирішили що цілі війни 91р - в інтересах фокусгрупи економічного бронювання ? Можливо їх бізнес найбільш потерпає від війни, і вони згодні на будь-яке РПВ ? І навпаки, для багатьох незаможників - продовженння війни то є варіант соціального ліфту, чи взагалі в них через брак знаннь відсутнє критичне мислення і вони вірять в "перемогу" з репараціями\контрибуціями? А для справжніх багатіїв та їз обслуги вищого гатунку і зараз багато лазівок(без жодного зиску для держави!!!) - багатодітність, опіка посторонніх, спецдозволи, бронь по грантоїдству і т.і
Или вы не поняли меня, или я не понимаю вас. Я НЕ писал, что война до границ 91 в интересах "фокусгрупи економічного бронювання". Я написал только то, что воевать будут исключительно бедные. Какой вариант "соціального ліфту" может появиться у незаможників благодаря войне, не представляю. Разве что большая зарплата на время нахождения в армии. Насчёт "критичного мислення" и веры - возможно. Но судя по тому, что в армию, мягко говоря, толп желающих не наблюдается, то это ни о чём. Но непонятно, какое отношение всё это имеет к экономическому бронированию. Незаможникам оно не светит. У богатых, согласен, возможности есть и сейчас. Но вы правильно написали: "без жодного зиску для держави!!!" Так и я об этом написал: "державі конче потрібні гроші". Ради этого и вводят экономическое бронирование.
Вот что интересно. Гитлера немцы любили. Он реально поднял уровень жизни пересичного бюргера,внушил ему мысли о превосходстве расы и всемирной гегемонии.
Який стосунок це має до української влади? Вона не веде завойовницьку війну. А лише намагається організувати оборону (захист) своєї держави. Країна потерпає від агресії, а не захоплює ресурси інших держав, як вона може «поднять уровень жизни пересичного»?
ЛАД написав:Я НЕ писал, что война до границ 91 в интересах "фокусгрупи економічного бронювання". Я написал только то, что воевать будут исключительно бедные.
вы написали "війна бідних за інтереси багатих " так в чем мой интерес, как потенциального пользователя эконом.бронирования ? думаете интересно затягивание войны как предполагает текущий курс и отстегивать шткуку баксов ежемесячно дополнительно при закрытых границах ? 55% за 91 это всё "богатые"?
Насчёт "критичного мислення" и веры - возможно. Но судя по тому, что в армию, мягко говоря, толп желающих не наблюдается, то это ни о чём.
это не "это ни о чём", а о вас , хбб-абырвалге и прочем безответственном партактиве. которые голосовали(и не только голосовали) за все действовавшие власти, а потом когда пришла очередь корректировать последствия своих решений, начинает съезжать в левую демагогию в пользу бедных, сирых и убогих. "богатые" за них и наполнять бюджет должны и воевать еще
detroytred написав:До речі, грейдова система оплати праці – це одна з вимог Європейського Союзу якось навести порядок в цих заробітних платах і, крім всього іншого, прибрати, елементи непотизму, коли працівники, які подобаються керівництву, отримують у рази вищі зарплати за рахунок премій. Зараз 70% - це фіксований оклад, а 30% - премія» - зазначила вона. https://sud.ua/uk/news/publication/3121 ... na-pidlasa
я вам скажу что при грейдах тоже получает больше тот кто нравится начальству. в грейде есть вилка. и она достаточно существенна. тот кто не нравится - получает минимум грейда. любимчик - максимум. вроде и грейд один а зп разные. в 1,5 раза зп могут отличаться.