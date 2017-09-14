Позиція Швейцарії щодо мирного врегулювання розпочатої РФ війни проти України не змінилася: будь-яка "мирна ініціатива" має повністю поважати міжнародне право і Статут ООН, заявив посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Дякую за запитання, тому що я дійсно радий, що можу пояснити нашу позицію. Я думаю, що тут виникло певне непорозуміння. Перш за все, Швейцарія не приєдналася й не підписала жодних комюніке після зустрічі, яку провели Китай і Бразилія минулого тижня на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. По-друге, ми були на зустрічі, але як спостерігачі. І третій важливий пункт: Швейцарія не змінила своєї позиції", - наголосив Бауманн. ........