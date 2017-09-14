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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10194101951019610197

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 02:18

  detroytred написав:...........
Виборна боротьба чи війна вже почалася?

Почти не сомневаюсь.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 02:47

Позиція Швейцарії щодо мирного врегулювання розпочатої РФ війни проти України не змінилася: будь-яка "мирна ініціатива" має повністю поважати міжнародне право і Статут ООН, заявив посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Дякую за запитання, тому що я дійсно радий, що можу пояснити нашу позицію. Я думаю, що тут виникло певне непорозуміння. Перш за все, Швейцарія не приєдналася й не підписала жодних комюніке після зустрічі, яку провели Китай і Бразилія минулого тижня на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. По-друге, ми були на зустрічі, але як спостерігачі. І третій важливий пункт: Швейцарія не змінила своєї позиції", - наголосив Бауманн. ........

https://bin.ua/news/politics/political/320246-shvejcariya-ne-pidpisuvala-komyunike-shhodo.html
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30568
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 10194101951019610197
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