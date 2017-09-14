Позиція Швейцарії щодо мирного врегулювання розпочатої РФ війни проти України не змінилася: будь-яка "мирна ініціатива" має повністю поважати міжнародне право і Статут ООН, заявив посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Дякую за запитання, тому що я дійсно радий, що можу пояснити нашу позицію. Я думаю, що тут виникло певне непорозуміння. Перш за все, Швейцарія не приєдналася й не підписала жодних комюніке після зустрічі, яку провели Китай і Бразилія минулого тижня на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. По-друге, ми були на зустрічі, але як спостерігачі. І третій важливий пункт: Швейцарія не змінила своєї позиції", - наголосив Бауманн. ........
Може. Але весь вечір була критика української влади, включно з останньою , зразка 2019 року. Обговорення хто за кого голосував, хто має нести відповідальність. Ну і «отсил» до слова «клоун» (з підарасами) як би натякає. Тому мені здалося що новоспечений панікер з Дніпра , який заявив що у випадку шухера «втече у Молдову, поставить на аватару тризуб і буде патріотично-тривожно спостерігати за Україною» продовжив саме про неї.
Щоб «двічі не вставати».. Як думаєте, не могло б економічне бронювання перенаправити оті 6 млн дол (а це лише у одного чиновника і лише те що знайшли) у держбюджет? Особливо якщо б давач хабара усвідомлював, що рано чи пізно хабарник спіймається, списки у нього піднімуть, інвалідності позбавлять і можуть притягнути паровозом в суд. То може б він обрав «світлу» сторону і сплатив офіційно?
Wirująświatła написав:Наводящий вопрос, сколько живой силы стран членов НАТО погибло в глобальном конфликте с 24.02.22? Если НАТО участники конфликта, должны же быть жертвы?
как по мне - ни от вас ни от детройта не было озвучено определение термина "глобальный конфликт". потому этот пинг понг бесконечен.
Глобальність - це масштаб. Масштаб світового рівня.
Не піспішайте. Ще “вісь зла” не кристалізувалась. Ще рано їх валити... 😒😂
Hotab написав:ЛАД
Может, он говорит о России?
Може. Але весь вечір була критика української влади, включно з останньою , зразка 2019 року. Обговорення хто за кого голосував, хто має нести відповідальність. Ну і «отсил» до слова «клоун» (з підарасами) як би натякає. Тому мені здалося що новоспечений панікер з Дніпра , який заявив що у випадку шухера «втече у Молдову, поставить на аватару тризуб і буде патріотично-тривожно спостерігати за Україною» продовжив саме про неї.
Щоб «двічі не вставати».. Як думаєте, не могло б економічне бронювання перенаправити оті 6 млн дол (а це лише у одного чиновника і лише те що знайшли) у держбюджет? Особливо якщо б давач хабара усвідомлював, що рано чи пізно хабарник спіймається, списки у нього піднімуть, інвалідності позбавлять і можуть притягнути паровозом в суд. То може б він обрав «світлу» сторону і сплатив офіційно?
А скільки коштуватиме викупитись з війська? 🤔 І чи буде якась “формула штанмаєра” залежно від вже наявного строку і поранень? 🤔 Чи всі хто вжеьна фронті мають зі щасливими личками дивитись на тилове “економіч.бронювання”... 😒
Востаннє редагувалось Bobua в Суб 05 жов, 2024 09:05, всього редагувалось 2 разів.