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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10194101951019610197

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 02:18

  detroytred написав:...........
Виборна боротьба чи війна вже почалася?

Почти не сомневаюсь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 02:47

Позиція Швейцарії щодо мирного врегулювання розпочатої РФ війни проти України не змінилася: будь-яка "мирна ініціатива" має повністю поважати міжнародне право і Статут ООН, заявив посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Дякую за запитання, тому що я дійсно радий, що можу пояснити нашу позицію. Я думаю, що тут виникло певне непорозуміння. Перш за все, Швейцарія не приєдналася й не підписала жодних комюніке після зустрічі, яку провели Китай і Бразилія минулого тижня на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. По-друге, ми були на зустрічі, але як спостерігачі. І третій важливий пункт: Швейцарія не змінила своєї позиції", - наголосив Бауманн. ........

https://bin.ua/news/politics/political/320246-shvejcariya-ne-pidpisuvala-komyunike-shhodo.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 08:36

ЛАД

Может, он говорит о России?


Може. Але весь вечір була критика української влади, включно з останньою , зразка 2019 року. Обговорення хто за кого голосував, хто має нести відповідальність. Ну і «отсил» до слова «клоун» (з підарасами) як би натякає. Тому мені здалося що новоспечений панікер з Дніпра , який заявив що у випадку шухера «втече у Молдову, поставить на аватару тризуб і буде патріотично-тривожно спостерігати за Україною» продовжив саме про неї.

Щоб «двічі не вставати».. Як думаєте, не могло б економічне бронювання перенаправити оті 6 млн дол (а це лише у одного чиновника і лише те що знайшли) у держбюджет?
Особливо якщо б давач хабара усвідомлював, що рано чи пізно хабарник спіймається, списки у нього піднімуть, інвалідності позбавлять і можуть притягнути паровозом в суд.
То може б він обрав «світлу» сторону і сплатив офіційно?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 08:57

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 08:59

  detroytred написав:
  tester7336 написав:
  Wirująświatła написав:Наводящий вопрос, сколько живой силы стран членов НАТО погибло в глобальном конфликте с 24.02.22? Если НАТО участники конфликта, должны же быть жертвы?


как по мне - ни от вас ни от детройта не было озвучено определение термина "глобальный конфликт". потому этот пинг понг бесконечен.

Глобальність - це масштаб.
Масштаб світового рівня.


Не піспішайте.
Ще “вісь зла” не кристалізувалась. Ще рано їх валити... 😒😂



  Hotab написав:ЛАД

Может, он говорит о России?


Може. Але весь вечір була критика української влади, включно з останньою , зразка 2019 року. Обговорення хто за кого голосував, хто має нести відповідальність. Ну і «отсил» до слова «клоун» (з підарасами) як би натякає. Тому мені здалося що новоспечений панікер з Дніпра , який заявив що у випадку шухера «втече у Молдову, поставить на аватару тризуб і буде патріотично-тривожно спостерігати за Україною» продовжив саме про неї.

Щоб «двічі не вставати».. Як думаєте, не могло б економічне бронювання перенаправити оті 6 млн дол (а це лише у одного чиновника і лише те що знайшли) у держбюджет?
Особливо якщо б давач хабара усвідомлював, що рано чи пізно хабарник спіймається, списки у нього піднімуть, інвалідності позбавлять і можуть притягнути паровозом в суд.
То може б він обрав «світлу» сторону і сплатив офіційно?



А скільки коштуватиме викупитись з війська? 🤔
І чи буде якась “формула штанмаєра” залежно від вже наявного строку і поранень? 🤔
Чи всі хто вжеьна фронті мають зі щасливими личками дивитись на тилове “економіч.бронювання”... 😒
Востаннє редагувалось Bobua в Суб 05 жов, 2024 09:05, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 09:03

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