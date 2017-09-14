Позиція Швейцарії щодо мирного врегулювання розпочатої РФ війни проти України не змінилася: будь-яка "мирна ініціатива" має повністю поважати міжнародне право і Статут ООН, заявив посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Дякую за запитання, тому що я дійсно радий, що можу пояснити нашу позицію. Я думаю, що тут виникло певне непорозуміння. Перш за все, Швейцарія не приєдналася й не підписала жодних комюніке після зустрічі, яку провели Китай і Бразилія минулого тижня на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. По-друге, ми були на зустрічі, але як спостерігачі. І третій важливий пункт: Швейцарія не змінила своєї позиції", - наголосив Бауманн. ........
Може. Але весь вечір була критика української влади, включно з останньою , зразка 2019 року. Обговорення хто за кого голосував, хто має нести відповідальність. Ну і «отсил» до слова «клоун» (з підарасами) як би натякає. Тому мені здалося що новоспечений панікер з Дніпра , який заявив що у випадку шухера «втече у Молдову, поставить на аватару тризуб і буде патріотично-тривожно спостерігати за Україною» продовжив саме про неї.
Щоб «двічі не вставати».. Як думаєте, не могло б економічне бронювання перенаправити оті 6 млн дол (а це лише у одного чиновника і лише те що знайшли) у держбюджет? Особливо якщо б давач хабара усвідомлював, що рано чи пізно хабарник спіймається, списки у нього піднімуть, інвалідності позбавлять і можуть притягнути паровозом в суд. То може б він обрав «світлу» сторону і сплатив офіційно?
Wirująświatła написав:Наводящий вопрос, сколько живой силы стран членов НАТО погибло в глобальном конфликте с 24.02.22? Если НАТО участники конфликта, должны же быть жертвы?
как по мне - ни от вас ни от детройта не было озвучено определение термина "глобальный конфликт". потому этот пинг понг бесконечен.
Глобальність - це масштаб. Масштаб світового рівня.
Не піспішайте. Ще “вісь зла” не кристалізувалась. Ще рано їх валити... 😒😂
Hotab написав:ЛАД
Может, он говорит о России?
Може. Але весь вечір була критика української влади, включно з останньою , зразка 2019 року. Обговорення хто за кого голосував, хто має нести відповідальність. Ну і «отсил» до слова «клоун» (з підарасами) як би натякає. Тому мені здалося що новоспечений панікер з Дніпра , який заявив що у випадку шухера «втече у Молдову, поставить на аватару тризуб і буде патріотично-тривожно спостерігати за Україною» продовжив саме про неї.
Щоб «двічі не вставати».. Як думаєте, не могло б економічне бронювання перенаправити оті 6 млн дол (а це лише у одного чиновника і лише те що знайшли) у держбюджет? Особливо якщо б давач хабара усвідомлював, що рано чи пізно хабарник спіймається, списки у нього піднімуть, інвалідності позбавлять і можуть притягнути паровозом в суд. То може б він обрав «світлу» сторону і сплатив офіційно?
А скільки коштуватиме викупитись з війська? 🤔 І чи буде якась “формула штанмаєра” залежно від вже наявного строку і поранень? 🤔 Чи всі хто вжеьна фронті мають зі щасливими личками дивитись на тилове “економіч.бронювання”... 😒
Востаннє редагувалось Bobua в Суб 05 жов, 2024 09:05, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Я НЕ писал, что война до границ 91 в интересах "фокусгрупи економічного бронювання". Я написал только то, что воевать будут исключительно бедные.
вы написали "війна бідних за інтереси багатих " так в чем мой интерес, как потенциального пользователя эконом.бронирования ? думаете интересно затягивание войны как предполагает текущий курс и отстегивать шткуку баксов ежемесячно дополнительно при закрытых границах ? 55% за 91 это всё "богатые"?
Теперь понятно. Но всё же у богатых больший интерес в победе (по крайней мере, в не поражении), чем у бедных.
Яким чином це виражається? Кажуть "гроші люблять тишу"
Hotab написав:ЛАД ............... Щоб «двічі не вставати».. Як думаєте, не могло б економічне бронювання перенаправити оті 6 млн дол (а це лише у одного чиновника і лише те що знайшли) у держбюджет? Особливо якщо б давач хабара усвідомлював, що рано чи пізно хабарник спіймається, списки у нього піднімуть, інвалідності позбавлять і можуть притягнути паровозом в суд. То може б він обрав «світлу» сторону і сплатив офіційно?
Могло б. Якби він був впевнений, що буде так, як Ви написали. Тільки є 2 але. 1. Будь-який злочинець впевнений/сподівається, що він самий розумний і його не спіймають. В данному випадку це поки що підтверджується практикою. 2. Люди знають, що дехто (навіть багато хто) відкупається за хабарі, то все рівно розуміють, що це злочин. Можуть тільки лаяти правоохоронців, що погано ловлять і не карають тих, хто дав хабар і відкупився. Якщо буде економ. бронювання, то це вже політика держави і лаяти будуть державу, шо вона таке дозволяє. Впевнений, що таких буде дуже багато. Це явне виділення привілейованого стану і порушення одного з основних принципів демократії - рівності всіх.
Плюс те, що написав Bobua: "А скільки коштуватиме викупитись з війська? ..." Якщо можуть відкупитися цивільні, то, певно, повинні дати таке право і воякам. Не знаю, скільки знайдеться бажаючих, можливо, багато. Масова демобілізація?
Як у будь-якого явища, є 2 сторони - позитивна і негативна. Яка з них переважає, оцінити буває важко.
Hotab написав:ЛАД ............... Щоб «двічі не вставати».. Як думаєте, не могло б економічне бронювання перенаправити оті 6 млн дол (а це лише у одного чиновника і лише те що знайшли) у держбюджет? Особливо якщо б давач хабара усвідомлював, що рано чи пізно хабарник спіймається, списки у нього піднімуть, інвалідності позбавлять і можуть притягнути паровозом в суд. То може б він обрав «світлу» сторону і сплатив офіційно?
Могло б. Якби він був впевнений, що буде так, як Ви написали. Тільки є 2 але. 1. Будь-який злочинець впевнений/сподівається, що він самий розумний і його не спіймають. В данному випадку це поки що підтверджується практикою. 2. Люди знають, що дехто (навіть багато хто) відкупається за хабарі, то все рівно розуміють, що це злочин. Можуть тільки лаяти правоохоронців, що погано ловлять і не карають тих, хто дав хабар і відкупився. Якщо буде економ. бронювання, то це вже політика держави і лаяти будуть державу, шо вона таке дозволяє. Впевнений, що таких буде дуже багато. Це явне виділення привілейованого стану і порушення одного з основних принципів демократії - рівності всіх.
Плюс те, що написав Bobua: "А скільки коштуватиме викупитись з війська? ..." Якщо можуть відкупитися цивільні, то, певно, повинні дати таке право і воякам. Не знаю, скільки знайдеться бажаючих, можливо, багато. Масова демобілізація?
Як у будь-якого явища, є 2 сторони - позитивна і негативна. Яка з них переважає, оцінити буває важко.
У той же час прокуратура Харківської області засудила 13 лікарів, які, як стверджується, видали листки непрацездатності понад 400 чоловікам на суму, еквівалентну понад 2200 євро на особу.
Економічне бронювання, напевно, передбачає більші суми за той же термін що призначають інвалідність і не дає інших плюшок, що мають інваліди. Не випадково і сама "героїня" і її родичі також як бонус мали інвалідність. Узаконення економічного бронювання ще більше стимульне малозабезпечених тікати у всі шпарини. Проапоную модераторами запилити тут голосувалку про бронювання, хоча і це буде не зовсім репрезентативно, бо тутешні дописувачі думаю, що значно позитивніше сприймають ідею бронювання ніж назагал.
ЛАД написав:Якщо можуть відкупитися цивільні, то, певно, повинні дати таке право і воякам. Не знаю, скільки знайдеться бажаючих, можливо, багато. Масова демобілізація?
Ніхто нічого нікому не повинен. Тут багато кому і бронь положена б була. Теж не працює. Фарш нєвозможно повернути назад. Демобілізація неначасі. І розмови про неї на користь ворога. А хто з військових пише про неї того банити треба!