Додано: Суб 05 жов, 2024 09:39

Hotab написав: ЛАД

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Щоб «двічі не вставати».. Як думаєте, не могло б економічне бронювання перенаправити оті 6 млн дол (а це лише у одного чиновника і лише те що знайшли) у держбюджет?

Особливо якщо б давач хабара усвідомлював, що рано чи пізно хабарник спіймається, списки у нього піднімуть, інвалідності позбавлять і можуть притягнути паровозом в суд.

То може б він обрав «світлу» сторону і сплатив офіційно? ...............Щоб «двічі не вставати».. Як думаєте, не могло б економічне бронювання перенаправити оті 6 млн дол (а це лише у одного чиновника і лише те що знайшли) у держбюджет?Особливо якщо б давач хабара усвідомлював, що рано чи пізно хабарник спіймається, списки у нього піднімуть, інвалідності позбавлять і можуть притягнути паровозом в суд.То може б він обрав «світлу» сторону і сплатив офіційно?

Могло б. Якби він був впевнений, що буде так, як Ви написали.Тільки є 2 але.1. Будь-який злочинець впевнений/сподівається, що він самий розумний і його не спіймають. В данному випадку це поки що підтверджується практикою.2. Люди знають, що дехто (навіть багато хто) відкупається за хабарі, то все рівно розуміють, що це злочин. Можуть тільки лаяти правоохоронців, що погано ловлять і не карають тих, хто дав хабар і відкупився. Якщо буде економ. бронювання, то це вже політика держави і лаяти будуть державу, шо вона таке дозволяє. Впевнений, що таких буде дуже багато. Це явне виділення привілейованого стану і порушення одного з основних принципів демократії - рівності всіх.Плюс те, що написав: "А скільки коштуватиме викупитись з війська? ..."Якщо можуть відкупитися цивільні, то, певно, повинні дати таке право і воякам. Не знаю, скільки знайдеться бажаючих, можливо, багато. Масова демобілізація?Як у будь-якого явища, є 2 сторони - позитивна і негативна. Яка з них переважає, оцінити буває важко.