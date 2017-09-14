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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1019610197101981019910200>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 11:00

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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 11:08

"Неправильна мотивація": нардеп розкритикував мобілізацію добровольців за великі гроші :lol:

За словами депутата від "Слуги народу", Ігоря Кривошеєва, для противника в порядку норми закидати свої "депресивні" регіони великими грошима, щоб населення було готове взяти в руки зброю. Київ же сильно відрізняється своїми методами.

"Українці насправді готові воювати за свою землю і за свою ідеологію, за право жити вільними, вільними людьми. Відповідно, така мотивація, як гроші, вона не спрацює, навіть якщо погодяться західні партнери допомагати цими грошима, тому що це неправильна мотивація", — заявив Ігор Кривошеєв.

Успіх/Долярек, що скажеш? 8)
твої зелепупки кажуть воювати за ідею :lol: :oops:
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 11:12

  ЛАД написав:Теперь понятно.
Но всё же у богатых больший интерес в победе (по крайней мере, в не поражении), чем у бедных.

А главное, в интересах любого человека - остаться живым. Если нет выбора (а у отдельного человека такого выбора нет) продолжать войну или закончить, то остаётся выбор - попасть на фронт или нет. При эконом. бронировании такой выбор появляется у богатых. И они его сделают понятно как (в подавляющем большинстве случае; те, которые хотят воевать с врагом, уже давно на фронте).
И вы перевели тему.
Бедные в случае поражения особых материальных потерь не несут (или вообще ничего не теряют). У богатых есть что терять. В интересах богатых, как минимум, не потерять нажитое.
Насчёт "критичного мислення" и веры - возможно. Но судя по тому, что в армию, мягко говоря, толп желающих не наблюдается, то это ни о чём.
.///В любом случае при тех выборах, которые были сделаны, кто-то пользовался этими результатами и богател. И бюджет всегда наполняют богатые, а не "бедные, сирые и убогие", за счёт которых они разбогатели.
А доказывать , что "не за счёт" бессмысленно. Богатство общества ограничено и для того, чтобы кто-то стал богатым, кто-то должен стать бедным.
Так что насчёт "безответственного партактива" вы явно напрасно. Интересно, за кого вы предложите голосовать в 2025, если выборы действительно будут.
Но, вообще-то, вы опять перевели разговор на другую тему.

Вы можете прямо сказать, в чьих интересах эконом. бронирование?

Кроме понятного интереса государства. На уровне отдельного человека.
Не переводя тему.

У вас какие-то "богатые" - эксплуататоры-кровосиси трудового народа.
Но ведь сформировалась достаточно большая прослойка самозанятых предпренимателей, генерирующих вышесредние доходы собственным трудом. сохранить эти светлые умы и их деятельность в Украине как раз в интересах ее туманного будущего.

И второе. Можете привести пример эконом. бронирования в какой-нибудь стране?
Просто интересно.


Ни в одной стране \ войне, кроме "парагвайских", верхняя планка верхняя возраста мобилизации не равнялась продолжительности жизни. Вопрос разделения на єкономический и военный фронт решался сам собой по возрастному критерию. Всё поломали горе-реформаторы времен евромайдана и усугубили слуги(попранием 45 порядка). Теперь с т.з. курса на деиндустрилизацию, декоммунизацию, монетизацию и минархихацию, эк. бронирование более чем логичная практика. нельзя перепрофилировать промышленность, которой нет, на военные релься. Есть сфера услуг, которая генерирует доходы за которые можны купить военную технику, компоненты, запчасти и медицину. Это лучше чем ничего.

Якщо можуть відкупитися цивільні, то, певно, повинні дати таке право і воякам. Не знаю, скільки знайдеться бажаючих, можливо, багато. Масова демобілізація?

Треба дати, тим чиї доходи З НЕБЮДЖЕТНИХ ДЖЕРЕЛ до мобилізації перевищували, наприклад, 80000 грн щомісяця. Іншим, яким незрозуміло чому вони не можуть відкупитися - знизити розмір компенсації, як і надто "ідейним" переможникам-91, що погрожують повстаннями у випадку будь-яких компромісів\домовленностей\ чи прийняттям ек.бронювання.
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 05 жов, 2024 11:19, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 11:17

Росія вночі атакувала Україну ракетами й дронами: ППО збила три з 13 БПЛА

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/ataka- ... 56088.html

за последнию неделю сбивать мы стали меньше.((
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 11:18

  Bobua написав:А скільки коштуватиме викупитись з війська? 🤔
І чи буде якась “формула штанмаєра” залежно від вже наявного строку і поранень? 🤔
Чи всі хто вжеьна фронті мають зі щасливими личками дивитись на тилове “економіч.бронювання”... 😒


золоті слова.
чомусь всі балакають про економічне бронювання тільки тих хто не на фронті.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 11:20

  jump написав:"Неправильна мотивація": нардеп розкритикував мобілізацію добровольців за великі гроші :lol:

За словами депутата від "Слуги народу", Ігоря Кривошеєва, для противника в порядку норми закидати свої "депресивні" регіони великими грошима, щоб населення було готове взяти в руки зброю. Київ же сильно відрізняється своїми методами.

"Українці насправді готові воювати за свою землю і за свою ідеологію, за право жити вільними, вільними людьми. Відповідно, така мотивація, як гроші, вона не спрацює, навіть якщо погодяться західні партнери допомагати цими грошима, тому що це неправильна мотивація", — заявив Ігор Кривошеєв.

Успіх/Долярек, що скажеш? 8)
твої зелепупки кажуть воювати за ідею :lol: :oops:

методи обробки зе-владою населення не нові:

«Нам солнца не надо — нам партия светит, Нам хлеба не надо — работу давай»

"По многочисленным просьбам трудящихся к партии (Слуга народа?) и правительству с просьбой повысить пятилетние планы, осудить предателей, остановить гонку вооружений, перенести выходной день, организовать субботник, включить в праздничный концерт песню, запретить публикацию романа, поднять цены на хрусталь, запустить водокачку, повторить хоккейный матч, переименовать город, отменить выборы, поддержать голодающих и проч"
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 11:25

  Ой+ написав:Узаконення економічного бронювання ще більше стимульне малозабезпечених тікати у всі шпарини.
Проапоную модераторами запилити тут голосувалку про бронювання, хоча і це буде не зовсім репрезентативно, бо тутешні дописувачі думаю, що значно позитивніше сприймають ідею бронювання ніж назагал.


народ і так тікає. сіромахи мають тільки свої дві рукі та дві ноги щоб себе забезпечити. у разі каліцтва вони позбавляються можливості себе забезпечити.
тому не дивно що сіромахи обирають втечу щоб забезпечувати себе в іншому місці.
а от ті в кого бізнеси та нерухомості (маю на увазі інше чим єдине житло) - їм важче все з собою забрати.
і о диво - держава таким пропонує економічне бронювання.
Востаннє редагувалось tester7336 в Суб 05 жов, 2024 11:27, всього редагувалось 1 раз.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 11:27

  ЛАД написав:В Израиле, в отличие от Украины, через армию прошли практически все. Кроме разве что харедим. Так они и не принимают никакого участия в управлении государством. И никаких разговоров о "контрактной армии" в Израиле нет.
В Украине очень многие (большинство?) к армии и не подходили.

Согласно Конституции Украины защищать Украину тоже должны все, но у нас приняли кучу совковых законов, согласно которым - вопреки Конституции - у женщин нет обязанностей, у депутатов, министров, судей, каких-то "советников" и "помощников" тоже нет обязанностей, и еще у многих категорий граждан их нет, но все эти граждане имеют все права (даже больше прав, чем некоторые) и принимают участие в управлении государством. Странно получается, что в Украине тех, кто прав не имеет, заставляют защищать тех, кто их имеет, но защищать себя и свои дома не хочет.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 11:29

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:В Израиле, в отличие от Украины, через армию прошли практически все. Кроме разве что харедим. Так они и не принимают никакого участия в управлении государством. И никаких разговоров о "контрактной армии" в Израиле нет.
В Украине очень многие (большинство?) к армии и не подходили.

Согласно Конституции Украины защищать Украину тоже должны все, но у нас приняли кучу совковых законов, согласно которым - вопреки Конституции - у женщин нет обязанностей, у депутатов, министров, судей, каких-то "советников" и "помощников" тоже нет обязанностей, и еще у многих категорий граждан их нет, но все эти граждане имеют все права (даже больше прав, чем некоторые) и принимают участие в управлении государством. Странно получается, что в Украине тех, кто прав не имеет, заставляют защищать тех, кто их имеет, но защищать себя и свои дома не хочет.


битий не битого везе
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 11:30

  tester7336 написав:
  Ой+ написав:Узаконення економічного бронювання ще більше стимульне малозабезпечених тікати у всі шпарини.
Проапоную модераторами запилити тут голосувалку про бронювання, хоча і це буде не зовсім репрезентативно, бо тутешні дописувачі думаю, що значно позитивніше сприймають ідею бронювання ніж назагал.

народ і так тікає. сіромахи мають тільки свої дві рукі та дві ноги щоб себе забезпечити. у разі каліцтва вони позбавляються можливості себе забезпечити.
тому не дивно що сіромахи обирають втечу щоб забезпечувати себе в іншому місці.
а от ті в кого бізнеси та нерухомості (маю на увазі інше чим єдине житло) - їм важче все з собою забрати.
і о диво - держава таким пропонує економічне бронювання.

знайшов ще одну тему, де можна розгойдувати емоції? ти свої гроші відпрацьовуєш...
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 05 жов, 2024 11:31, всього редагувалось 1 раз.
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