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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 05 жов, 2024 11:32
UA написав: jump написав:"Неправильна мотивація": нардеп розкритикував мобілізацію добровольців за великі гроші
За словами депутата від "Слуги народу", Ігоря Кривошеєва, для противника в порядку норми закидати свої "депресивні" регіони великими грошима, щоб населення було готове взяти в руки зброю. Київ же сильно відрізняється своїми методами.
"Українці насправді готові воювати за свою землю
і за свою ідеологію, за право жити вільними, вільними людьми. Відповідно, така мотивація, як гроші, вона не спрацює, навіть якщо погодяться західні партнери допомагати цими грошима, тому що це неправильна мотивація", — заявив Ігор Кривошеєв.
Успіх/Долярек, що скажеш?
твої зелепупки кажуть воювати за ідею
за свою землю чи землю Harveast Holding?
слабенько накинув - чому відразу не за землю NCH?
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Shaman
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Додано: Суб 05 жов, 2024 11:37
Shaman написав:
знайшов ще одну тему, де можна розгойдувати емоції? ти свої гроші відпрацьовуєш...
в черговий раз оббрехав своїми вигадками.
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tester7336
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Додано: Суб 05 жов, 2024 11:41
jump написав:"Неправильна мотивація": нардеп розкритикував мобілізацію добровольців за великі гроші
За словами депутата від "Слуги народу", Ігоря Кривошеєва, для противника в порядку норми закидати свої "депресивні" регіони великими грошима, щоб населення було готове взяти в руки зброю. Київ же сильно відрізняється своїми методами.
"Українці насправді готові воювати за свою землю і за свою ідеологію, за право жити вільними, вільними людьми. Відповідно, така мотивація, як гроші, вона не спрацює, навіть якщо погодяться західні партнери допомагати цими грошима, тому що це неправильна мотивація", — заявив Ігор Кривошеєв.
Трохи з вікіпедії про Ігоря Крівошєєва
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%94%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Став керівником та капітаном команди КВК «Тяп-ляП»
Не закінчивши виш (освіта загальна середня), зареєструвався приватним підприємцем[2]. У 2005 році заснував івент-компанію «Comedy.org Event», що займається організацією весіль, розважальних заходів та виробництвом контенту для свят.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 11:43
Hotab написав:
Цікавить механізм не лише як все забрати (включно з закордонними обʼєктами і рахунками.. доречі яка практика таких дій? Вдавалось? ) , а і:
Не існує жодної практики. ЄС, наприклад, вже неодноразово пояснив, що бути чоловіком-українцем не є злочином.
Hotab написав:
Ну а для хабарників в подібних розмірах у військовий час має бути «вишка».
Цікаво як ухилянти і боягузи хочуть розстріляти тих, хто не бажає їх захищати. Ви і Вам подібні підуть на будь-які форми людожерства, щоб самим не воювати. Просто моральне дно...
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Додано: Суб 05 жов, 2024 11:44
jump написав:
Українці насправді готові воювати за свою землю і за свою ідеологію, за право жити вільними, вільними людьми. Відповідно, така мотивація, як гроші, вона не спрацює, навіть якщо погодяться західні партнери допомагати цими грошима, тому що це неправильна мотивація
Ну то хай мотивують землею, хоча б по гектару в місяць...
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Додано: Суб 05 жов, 2024 11:47
tester7336 написав: Shaman написав:
знайшов ще одну тему, де можна розгойдувати емоції? ти свої гроші відпрацьовуєш...
в черговий раз оббрехав своїми вигадками.
за останні пару сторінок лише тричі згадав економічне бронювання - ню-ню...
оце й є вразливість демократії - коли відверті вороги щось пишуть, маскуючись під свободу слова...
за тобою пильнуємо
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Додано: Суб 05 жов, 2024 11:49
АндрейМ написав: Hotab написав:
Цікавить механізм не лише як все забрати (включно з закордонними обʼєктами і рахунками.. доречі яка практика таких дій? Вдавалось? ) , а і:
Не існує жодної практики. ЄС, наприклад, вже неодноразово пояснив, що бути чоловіком-українцем не є злочином.
...
практики конфіскації активів, здобутих незаконним шляхом, - дуже багато. Лазаренко не дасть збрехати. он зараз ІВК готують до цього...
але треба вміти це доводити
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Додано: Суб 05 жов, 2024 11:56
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Додано: Суб 05 жов, 2024 12:04
Banderlog написав:
ЛАД написав:
Якщо можуть відкупитися цивільні, то, певно, повинні дати таке право і воякам. Не знаю, скільки знайдеться бажаючих, можливо, багато. Масова демобілізація?
Ніхто нічого нікому не повинен.
Тут багато кому і бронь положена б була.
Теж не працює. Фарш нєвозможно повернути назад.
Демобілізація неначасі. І розмови про неї на користь ворога.
А хто з військових пише про неї того банити треба!
Чому банити?
То дуже м'яко.
До стінки його!
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Додано: Суб 05 жов, 2024 12:05
Shaman написав:
практики конфіскації активів, здобутих незаконним шляхом, - дуже багато. Лазаренко не дасть збрехати. он зараз ІВК готують до цього...
І до чого тут небажання воювати? Навіть якщо хтось і купив якусь довідку, щоб виїхати/отримати відстрочку, це означає, що його активи були здобуті незаконним шляхом? Для людожерів в Україні така людина - "ухилянт", якого необхідно терміново розстріляти, а для ЄС - звичайна людина, яка має усі права, як і інші звичайні люди. На якій підставі у такої людини щось конфіскувати?
Я ж писав, що страх воювати затьмарює деяким очі і змушує пропонувати будь-які заходи, щоб когось іншого послати на війну замість себе.
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