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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10197101981019910200

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 12:12

  АндрейМ написав:
  Shaman написав:практики конфіскації активів, здобутих незаконним шляхом, - дуже багато. Лазаренко не дасть збрехати. он зараз ІВК готують до цього...

І до чого тут небажання воювати? Навіть якщо хтось і купив якусь довідку, щоб виїхати/отримати відстрочку, це означає, що його активи були здобуті незаконним шляхом? Для людожерів в Україні така людина - "ухилянт", якого необхідно терміново розстріляти, а для ЄС - звичайна людина, яка має усі права, як і інші звичайні люди. На якій підставі у такої людини щось конфіскувати?

Я ж писав, що страх воювати затьмарює деяким очі і змушує пропонувати будь-які заходи, щоб когось іншого послати на війну замість себе.

питання про конфіскацію закордонних активів стосувалося хабарників. до чого тут небажання воювати? - це саме за що дають хабарі...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 12:26

  Shaman написав:питання про конфіскацію закордонних активів стосувалося хабарників.

Я зрозумів, але якщо хтось дав комусь хабар, то це є окремим порушенням, а не незаконним отриманням майна. Якщо хабар за якусь довідку є порушенням, то правоохоронні органи України повинні це порушення розслідувати, і якщо покарання за таке порушення передбачає конфіскацію майна, а у порушника є майно закордоном, звернутися до судової влади відповідної країни з проханням арештувати майно і передати його України. Оскільки ЄС вже декілька разів пояснив, що бути українським чоловіком і бажання врятувати своє життя не є злочином, то відповідь стосовно конфіскації буде відповідною.

До речі, ЄСПЛ має незабаром винести рішення щодо законності чи незаконності відмов у перетині кордону України українським чоловікам 18-60 без додаткових підстав (окрім тих, що перелічені у відповідному законі України) і дискримінаційного характеру таких відмов. Якщо рішення буде на користь заявників, то питання хабарів за довідки взагалі відпаде.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 12:33

  АндрейМ написав:До речі, ЄСПЛ має незабаром винести рішення щодо законності чи незаконності відмов у перетині кордону України українським чоловікам 18-60 без додаткових підстав (окрім тих, що перелічені у відповідному законі України) і дискримінаційного характеру таких відмов. Якщо рішення буде на користь заявників, то питання хабарів за довідки взагалі відпаде.

Вы прям меня заинтересовали. Ссыль можно :)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 12:34

  tester7336 написав:
  Ой+ написав:Узаконення економічного бронювання ще більше стимульне малозабезпечених тікати у всі шпарини.
Проапоную модераторами запилити тут голосувалку про бронювання, хоча і це буде не зовсім репрезентативно, бо тутешні дописувачі думаю, що значно позитивніше сприймають ідею бронювання ніж назагал.


народ і так тікає. сіромахи мають тільки свої дві рукі та дві ноги щоб себе забезпечити. у разі каліцтва вони позбавляються можливості себе забезпечити.
тому не дивно що сіромахи обирають втечу щоб забезпечувати себе в іншому місці.
а от ті в кого бізнеси та нерухомості (маю на увазі інше чим єдине житло) - їм важче все з собою забрати.
і о диво - держава таким пропонує економічне бронювання.

Всё абсолютно правильно
А потом в результате завершения боевых действий пойдёт девал и выплаты семье погибшего и инвалиду на еду станут три батона и литр кефиру в месяц и гоу на паперть(или становись гениальным айтишником и культями кнопки дави)
А бизнесы и бетон как котировались в долларе так и будут котироваться, ну может чуть подешевеют, но не в разы
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 12:37

  АндрейМ написав:
  Shaman написав:питання про конфіскацію закордонних активів стосувалося хабарників.

Я зрозумів, але якщо хтось дав комусь хабар, то це є окремим порушенням, а не незаконним отриманням майна. Якщо хабар за якусь довідку є порушенням, то правоохоронні органи України повинні це порушення розслідувати, і якщо покарання за таке порушення передбачає конфіскацію майна, а у порушника є майно закордоном, звернутися до судової влади відповідної країни з проханням арештувати майно і передати його України. Оскільки ЄС вже декілька разів пояснив, що бути українським чоловіком і бажання врятувати своє життя не є злочином, то відповідь стосовно конфіскації буде відповідною.

До речі, ЄСПЛ має незабаром винести рішення щодо законності чи незаконності відмов у перетині кордону України українським чоловікам 18-60 без додаткових підстав (окрім тих, що перелічені у відповідному законі України) і дискримінаційного характеру таких відмов. Якщо рішення буде на користь заявників, то питання хабарів за довідки взагалі відпаде.

я вас правильно розумію - ви вважаєте, що Європа дозволить статки за хабарі, тому що такі хабарі дають за врятувати життя. щось мені здається ми про різні речі розмовляємо.

Європі достатньо зняти надання допомоги ухилянтам - й це вже дасть ефект. хоча скільки людей в Україні готові заплатити 5+ куо за виїзд у Європі - гадаю не так багато. батьки там, спробують своїх діток 18- вивезти - але теж не так вже й багато.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 12:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Прекрасный дискус на форуме Книги

https://www.youtube.com/live/6yupjd2fa20?si=WlgPWrBxJvqUVx5S

Украинским мужчинам в Европе и самой Европе на заметку.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 12:41

  Игорь Алексеевич написав:за последнию неделю сбивать мы стали меньше.((

Можливо не ви?
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 12:58

  Shaman написав:скільки людей в Україні готові заплатити 5+ куо за виїзд у Європі

Скільки потрібно було перевіряти зразу, а не зараз боротись з вітряними млинами, які сама ж влада і створила.

https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/3/720137/
З запуску програми електронного резидентства вже надійшло понад 200 заявок від іноземців, які бажають зареєструвати підприємство в Україні.

Це за тиждень.
Для чого проблемні українці, якщо директор буде індус, звісно всі працівники теж індуси, бо директору так зручніше. Ніяких броней не потрібно, працюй собі спокійно.
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