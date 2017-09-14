Shaman написав:практики конфіскації активів, здобутих незаконним шляхом, - дуже багато. Лазаренко не дасть збрехати. он зараз ІВК готують до цього...
І до чого тут небажання воювати? Навіть якщо хтось і купив якусь довідку, щоб виїхати/отримати відстрочку, це означає, що його активи були здобуті незаконним шляхом? Для людожерів в Україні така людина - "ухилянт", якого необхідно терміново розстріляти, а для ЄС - звичайна людина, яка має усі права, як і інші звичайні люди. На якій підставі у такої людини щось конфіскувати?
Я ж писав, що страх воювати затьмарює деяким очі і змушує пропонувати будь-які заходи, щоб когось іншого послати на війну замість себе.
питання про конфіскацію закордонних активів стосувалося хабарників. до чого тут небажання воювати? - це саме за що дають хабарі...
Shaman написав:питання про конфіскацію закордонних активів стосувалося хабарників.
Я зрозумів, але якщо хтось дав комусь хабар, то це є окремим порушенням, а не незаконним отриманням майна. Якщо хабар за якусь довідку є порушенням, то правоохоронні органи України повинні це порушення розслідувати, і якщо покарання за таке порушення передбачає конфіскацію майна, а у порушника є майно закордоном, звернутися до судової влади відповідної країни з проханням арештувати майно і передати його України. Оскільки ЄС вже декілька разів пояснив, що бути українським чоловіком і бажання врятувати своє життя не є злочином, то відповідь стосовно конфіскації буде відповідною.
До речі, ЄСПЛ має незабаром винести рішення щодо законності чи незаконності відмов у перетині кордону України українським чоловікам 18-60 без додаткових підстав (окрім тих, що перелічені у відповідному законі України) і дискримінаційного характеру таких відмов. Якщо рішення буде на користь заявників, то питання хабарів за довідки взагалі відпаде.
АндрейМ написав:До речі, ЄСПЛ має незабаром винести рішення щодо законності чи незаконності відмов у перетині кордону України українським чоловікам 18-60 без додаткових підстав (окрім тих, що перелічені у відповідному законі України) і дискримінаційного характеру таких відмов. Якщо рішення буде на користь заявників, то питання хабарів за довідки взагалі відпаде.
Ой+ написав:Узаконення економічного бронювання ще більше стимульне малозабезпечених тікати у всі шпарини. Проапоную модераторами запилити тут голосувалку про бронювання, хоча і це буде не зовсім репрезентативно, бо тутешні дописувачі думаю, що значно позитивніше сприймають ідею бронювання ніж назагал.
народ і так тікає. сіромахи мають тільки свої дві рукі та дві ноги щоб себе забезпечити. у разі каліцтва вони позбавляються можливості себе забезпечити. тому не дивно що сіромахи обирають втечу щоб забезпечувати себе в іншому місці. а от ті в кого бізнеси та нерухомості (маю на увазі інше чим єдине житло) - їм важче все з собою забрати. і о диво - держава таким пропонує економічне бронювання.
Всё абсолютно правильно А потом в результате завершения боевых действий пойдёт девал и выплаты семье погибшего и инвалиду на еду станут три батона и литр кефиру в месяц и гоу на паперть(или становись гениальным айтишником и культями кнопки дави) А бизнесы и бетон как котировались в долларе так и будут котироваться, ну может чуть подешевеют, но не в разы
Shaman написав:питання про конфіскацію закордонних активів стосувалося хабарників.
Я зрозумів, але якщо хтось дав комусь хабар, то це є окремим порушенням, а не незаконним отриманням майна. Якщо хабар за якусь довідку є порушенням, то правоохоронні органи України повинні це порушення розслідувати, і якщо покарання за таке порушення передбачає конфіскацію майна, а у порушника є майно закордоном, звернутися до судової влади відповідної країни з проханням арештувати майно і передати його України. Оскільки ЄС вже декілька разів пояснив, що бути українським чоловіком і бажання врятувати своє життя не є злочином, то відповідь стосовно конфіскації буде відповідною.
До речі, ЄСПЛ має незабаром винести рішення щодо законності чи незаконності відмов у перетині кордону України українським чоловікам 18-60 без додаткових підстав (окрім тих, що перелічені у відповідному законі України) і дискримінаційного характеру таких відмов. Якщо рішення буде на користь заявників, то питання хабарів за довідки взагалі відпаде.
я вас правильно розумію - ви вважаєте, що Європа дозволить статки за хабарі, тому що такі хабарі дають за врятувати життя. щось мені здається ми про різні речі розмовляємо.
Європі достатньо зняти надання допомоги ухилянтам - й це вже дасть ефект. хоча скільки людей в Україні готові заплатити 5+ куо за виїзд у Європі - гадаю не так багато. батьки там, спробують своїх діток 18- вивезти - але теж не так вже й багато.
Підвищення податків: Зеленський абсолютно впевнений, що бізнес погодився на зміни
На даний час проєкт закону щодо підвищення податків малозрозумілий майже для всіх учасників процесу. Крім того, президент Володимир Зеленський, завдяки своєму оточенню, вважає, що українці підтримують рішення щодо підвищення податків. А це далеко не так. Тому бізнес повинен більш активно висловлювати своє невдоволення, вважає народний депутат Ярослав Железняк.
існує проблема в ОП.
"Туди наші «економічні генії» донесли думку, що «все добре», «з бізнесом розрулили», «всі задоволені». І будуть це говорити до останнього - інакше самі будуть винні перед Президентом. Коротше десь на рівні 4-го поверху будинку на Банковій всі прибувають у ілюзії, що підхід до підвищення податків ідеальний і ось критика тільки від політиків звучить", - додав він.