RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 101991020010201102021020310204>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 13:06

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:........
Є три джерела з допомогою яких можна вплинути на думки/дії пересічних
1 Державна ПРОПАГАНДА
2 Релігія
3 ІНТЕРНЕТ

В педерації релігії не має після того як
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%A1%D0%A0 .....

Всё это точно так же относится и к Украине. Кроме разве что, возможно, западной части, присоединенной к Союзу в 1939. И то сомнительно.

Москалі анексували території інших держав, а не западная часть присоедінілась.
Water
 
Повідомлень: 2537
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 13:10

  АндрейМ написав:
Я ж писав, що страх воювати затьмарює деяким очі і змушує пропонувати будь-які заходи, щоб когось іншого послати на війну замість себе.

Це суть дискусії на цьому форумі
Але несправедлива, корупційна, безумна (вік та стан здоровья) мобілізація привиде до краху на фронті та краху держави.
Більшість людей не бачать дали як на пів кроку.
В 2023 року не було такої несправедливості та не було такої реальності які є зараз.
Можна модерувати в стилі Марафона. Але пости які виглядають як зрада та рос. пропаганда зараз, стають звичайними через місяць - два.
UA
 
Повідомлень: 8799
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1865 раз.
Подякували: 2278 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 13:12

  барабашов написав:
  tester7336 написав:
  Ой+ написав:Узаконення економічного бронювання ще більше стимульне малозабезпечених тікати у всі шпарини.
Проапоную модераторами запилити тут голосувалку про бронювання, хоча і це буде не зовсім репрезентативно, бо тутешні дописувачі думаю, що значно позитивніше сприймають ідею бронювання ніж назагал.


народ і так тікає. сіромахи мають тільки свої дві рукі та дві ноги щоб себе забезпечити. у разі каліцтва вони позбавляються можливості себе забезпечити.
тому не дивно що сіромахи обирають втечу щоб забезпечувати себе в іншому місці.
а от ті в кого бізнеси та нерухомості (маю на увазі інше чим єдине житло) - їм важче все з собою забрати.
і о диво - держава таким пропонує економічне бронювання.

Всё абсолютно правильно
А потом в результате завершения боевых действий пойдёт девал и выплаты семье погибшего и инвалиду на еду станут три батона и литр кефиру в месяц и гоу на паперть(или становись гениальным айтишником и культями кнопки дави)
А бизнесы и бетон как котировались в долларе так и будут котироваться, ну может чуть подешевеют, но не в разы


саме суттєве це те що такі власники потім скажуть - ти захищав державу от нехай тобі держава і допомогає. а на мої грошики ротика не роззявляй. це я сам заробив.
я поїхав на сейшели а ти на паперть йди.
tester7336
 
Повідомлень: 360
З нами з: 30.06.24
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 13:16

  UA написав:
  АндрейМ написав:
Я ж писав, що страх воювати затьмарює деяким очі і змушує пропонувати будь-які заходи, щоб когось іншого послати на війну замість себе.

Це суть дискусії на цьому форумі
Але несправедлива, корупційна, безумна (вік та стан здоровья) мобілізація привиде до краху на фронті та краху держави.
Більшість людей не бачать дали як на пів кроку.
В 2023 року не було такої несправедливості та не було такої реальності які є зараз.
Можна модерувати в стилі Марафона. Але пости які виглядають як зрада та рос. пропаганда зараз, стають звичайними через місяць - два.

Так и бегущие в Европы не отвечают на вопрос почему чувак с Сарматом (рано или поздно эта хрень перестанет взрываться в шахте) должен стать пушистым и смирным получив больше территории и людей которые пойдут убивать. Это ключевое моё несогласие с Портниковым, если есть Сармат, если есть территории прокси оркохезболы почему надо бояться НАТО?
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5242
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 13:21

  stm написав:Вы прям меня заинтересовали. Ссыль можно :)

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-230040

  Shaman написав:я вас правильно розумію - ви вважаєте, що Європа дозволить статки за хабарі, тому що такі хабарі дають за врятувати життя. щось мені здається ми про різні речі розмовляємо.

Не зрозумів, що мова про тих, хто хабарі бере. Звичайно, тут ситуація інша, але я все одне не впевнений, що є перспектива конфіскувати майно таких громадян закордоном.

  Shaman написав:Європі достатньо зняти надання допомоги ухилянтам - й це вже дасть ефект.

Я розумію, що для української душі дискримінувати людей за ознакою статі чи віку - звичайна справа, але в ЄС, куда ми начебто рухаємось, це неможливо.

Я не знаю скільки кому і де платять допомоги в країнах ЄС, але я не думаю, що позбавлення когось умовних кілька сотен євро змусить людину повернутися в Україну.
АндрейМ
 
Повідомлень: 280
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 13:22

  АндрейМ написав:
  Shaman написав:питання про конфіскацію закордонних активів стосувалося хабарників.

Я зрозумів, але якщо хтось дав комусь хабар, то це є окремим порушенням, а не незаконним отриманням майна. Якщо хабар за якусь довідку є порушенням, то правоохоронні органи України повинні це порушення розслідувати, і якщо покарання за таке порушення передбачає конфіскацію майна, а у порушника є майно закордоном, звернутися до судової влади відповідної країни з проханням арештувати майно і передати його України. Оскільки ЄС вже декілька разів пояснив, що бути українським чоловіком і бажання врятувати своє життя не є злочином, то відповідь стосовно конфіскації буде відповідною.

До речі, ЄСПЛ має незабаром винести рішення щодо законності чи незаконності відмов у перетині кордону України українським чоловікам 18-60 без додаткових підстав (окрім тих, що перелічені у відповідному законі України) і дискримінаційного характеру таких відмов. Якщо рішення буде на користь заявників, то питання хабарів за довідки взагалі відпаде.

А хто "постраждалий"? Кому нанесена шкода? В який спосіб? В держави може вкрали? Як це довести в суді? Може потім скажуть що "Тереза-Мать-Берегиня" що врятувала не одне життя?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 05 жов, 2024 13:24, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36633
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2793 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 13:23

  stm написав:
  UA написав:Так и бегущие в Европы не отвечают на вопрос почему чувак с Сарматом (рано или поздно эта хрень перестанет взрываться в шахте) должен стать пушистым и смирным получив больше территории и людей которые пойдут убивать. Это ключевое моё несогласие с Портниковым, если есть Сармат, если есть территории прокси оркохезболы почему надо бояться НАТО?

От смотри, ты нашла оправдание несправедливой мобилизации создающей невероятный депресняк в обществе и соответственно ведущей к краху.
Ты не пришла к мысли решить проблему - сделать мобилизацию справедливой.
UA
 
Повідомлень: 8799
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1865 раз.
Подякували: 2278 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 13:25

  UA написав:
  stm написав:
  UA написав:Так и бегущие в Европы не отвечают на вопрос почему чувак с Сарматом (рано или поздно эта хрень перестанет взрываться в шахте) должен стать пушистым и смирным получив больше территории и людей которые пойдут убивать. Это ключевое моё несогласие с Портниковым, если есть Сармат, если есть территории прокси оркохезболы почему надо бояться НАТО?

От смотри, ты нашла оправдание несправедливой мобилизации создающей невероятный депресняк в обществе и соответственно ведущей к краху.
Ты не пришла к мысли решить проблему - сделать мобилизацию справедливой.

Якщо лікувати не симптоми, а хворобу, а ще краще зміцнювати організм, щоб він сам вилікувався? Чи нежить гільотиною?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36633
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2793 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 13:29

  jump написав:Підвищення податків: Зеленський абсолютно впевнений, що бізнес погодився на зміни :lol: 8)

На даний час проєкт закону щодо підвищення податків малозрозумілий майже для всіх учасників процесу. Крім того, президент Володимир Зеленський, завдяки своєму оточенню, вважає, що українці підтримують рішення щодо підвищення податків. А це далеко не так. Тому бізнес повинен більш активно висловлювати своє невдоволення, вважає народний депутат Ярослав Железняк.

існує проблема в ОП.

"Туди наші «економічні генії» донесли думку, що «все добре», «з бізнесом розрулили», «всі задоволені». І будуть це говорити до останнього - інакше самі будуть винні перед Президентом. Коротше десь на рівні 4-го поверху будинку на Банковій всі прибувають у ілюзії, що підхід до підвищення податків ідеальний і ось критика тільки від політиків звучить", - додав він.

Бізнес має кілька днів для висловлювання своєї позиції.
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/pidvishchen ... mini-.html

зелена шмаркля/воно (ТМ Ірина Дмитрівна) - еффективний іканаміст :lol:

Якщо висловлювати неводоволення то набігають турбопатріоти, різні цицькоцмудильники, та бігунці забугорні, та верещать що це іпсо, наротіви та московські калоборанти підняли свинорило, як кажуть, і на цьому скажи дякую, бо могли прострелити коліно "шашкою полоснути"
Востаннє редагувалось flyman в Суб 05 жов, 2024 13:32, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36633
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2793 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 13:31

  UA написав:
  stm написав:
  UA написав:Так и бегущие в Европы не отвечают на вопрос почему чувак с Сарматом (рано или поздно эта хрень перестанет взрываться в шахте) должен стать пушистым и смирным получив больше территории и людей которые пойдут убивать. Это ключевое моё несогласие с Портниковым, если есть Сармат, если есть территории прокси оркохезболы почему надо бояться НАТО?

От смотри, ты нашла оправдание несправедливой мобилизации создающей невероятный депресняк в обществе и соответственно ведущей к краху.
Ты не пришла к мысли решить проблему - сделать мобилизацию справедливой.

Война не может быть справедливой. Я считаю что 3 вестника апокалипсиса уже с нами: экономическое бронирование+СЗЧ в первый раз не преследуется+отсутствие демобилизации. Коктейль когда ЕС пора готовиться к лучшему потому что ЮА всё предусмотрел на годы вперёд )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5242
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 101991020010201102021020310204>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, user412 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
21 69887
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 вер, 2024 18:53
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 235589
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 801587
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3552)
05.10.2024 09:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.