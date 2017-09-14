АндрейМ написав: Я ж писав, що страх воювати затьмарює деяким очі і змушує пропонувати будь-які заходи, щоб когось іншого послати на війну замість себе.
Це суть дискусії на цьому форумі Але несправедлива, корупційна, безумна (вік та стан здоровья) мобілізація привиде до краху на фронті та краху держави. Більшість людей не бачать дали як на пів кроку. В 2023 року не було такої несправедливості та не було такої реальності які є зараз. Можна модерувати в стилі Марафона. Але пости які виглядають як зрада та рос. пропаганда зараз, стають звичайними через місяць - два.
Ой+ написав:Узаконення економічного бронювання ще більше стимульне малозабезпечених тікати у всі шпарини. Проапоную модераторами запилити тут голосувалку про бронювання, хоча і це буде не зовсім репрезентативно, бо тутешні дописувачі думаю, що значно позитивніше сприймають ідею бронювання ніж назагал.
народ і так тікає. сіромахи мають тільки свої дві рукі та дві ноги щоб себе забезпечити. у разі каліцтва вони позбавляються можливості себе забезпечити. тому не дивно що сіромахи обирають втечу щоб забезпечувати себе в іншому місці. а от ті в кого бізнеси та нерухомості (маю на увазі інше чим єдине житло) - їм важче все з собою забрати. і о диво - держава таким пропонує економічне бронювання.
Всё абсолютно правильно А потом в результате завершения боевых действий пойдёт девал и выплаты семье погибшего и инвалиду на еду станут три батона и литр кефиру в месяц и гоу на паперть(или становись гениальным айтишником и культями кнопки дави) А бизнесы и бетон как котировались в долларе так и будут котироваться, ну может чуть подешевеют, но не в разы
саме суттєве це те що такі власники потім скажуть - ти захищав державу от нехай тобі держава і допомогає. а на мої грошики ротика не роззявляй. це я сам заробив. я поїхав на сейшели а ти на паперть йди.
АндрейМ написав: Я ж писав, що страх воювати затьмарює деяким очі і змушує пропонувати будь-які заходи, щоб когось іншого послати на війну замість себе.
Це суть дискусії на цьому форумі Але несправедлива, корупційна, безумна (вік та стан здоровья) мобілізація привиде до краху на фронті та краху держави. Більшість людей не бачать дали як на пів кроку. В 2023 року не було такої несправедливості та не було такої реальності які є зараз. Можна модерувати в стилі Марафона. Але пости які виглядають як зрада та рос. пропаганда зараз, стають звичайними через місяць - два.
Так и бегущие в Европы не отвечают на вопрос почему чувак с Сарматом (рано или поздно эта хрень перестанет взрываться в шахте) должен стать пушистым и смирным получив больше территории и людей которые пойдут убивать. Это ключевое моё несогласие с Портниковым, если есть Сармат, если есть территории прокси оркохезболы почему надо бояться НАТО?
Shaman написав:питання про конфіскацію закордонних активів стосувалося хабарників.
Я зрозумів, але якщо хтось дав комусь хабар, то це є окремим порушенням, а не незаконним отриманням майна. Якщо хабар за якусь довідку є порушенням, то правоохоронні органи України повинні це порушення розслідувати, і якщо покарання за таке порушення передбачає конфіскацію майна, а у порушника є майно закордоном, звернутися до судової влади відповідної країни з проханням арештувати майно і передати його України. Оскільки ЄС вже декілька разів пояснив, що бути українським чоловіком і бажання врятувати своє життя не є злочином, то відповідь стосовно конфіскації буде відповідною.
До речі, ЄСПЛ має незабаром винести рішення щодо законності чи незаконності відмов у перетині кордону України українським чоловікам 18-60 без додаткових підстав (окрім тих, що перелічені у відповідному законі України) і дискримінаційного характеру таких відмов. Якщо рішення буде на користь заявників, то питання хабарів за довідки взагалі відпаде.
А хто "постраждалий"? Кому нанесена шкода? В який спосіб? В держави може вкрали? Як це довести в суді? Може потім скажуть що "Тереза-Мать-Берегиня" що врятувала не одне життя?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 05 жов, 2024 13:24, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:Так и бегущие в Европы не отвечают на вопрос почему чувак с Сарматом (рано или поздно эта хрень перестанет взрываться в шахте) должен стать пушистым и смирным получив больше территории и людей которые пойдут убивать. Это ключевое моё несогласие с Портниковым, если есть Сармат, если есть территории прокси оркохезболы почему надо бояться НАТО?
От смотри, ты нашла оправдание несправедливой мобилизации создающей невероятный депресняк в обществе и соответственно ведущей к краху. Ты не пришла к мысли решить проблему - сделать мобилизацию справедливой.
UA написав:Так и бегущие в Европы не отвечают на вопрос почему чувак с Сарматом (рано или поздно эта хрень перестанет взрываться в шахте) должен стать пушистым и смирным получив больше территории и людей которые пойдут убивать. Это ключевое моё несогласие с Портниковым, если есть Сармат, если есть территории прокси оркохезболы почему надо бояться НАТО?
От смотри, ты нашла оправдание несправедливой мобилизации создающей невероятный депресняк в обществе и соответственно ведущей к краху. Ты не пришла к мысли решить проблему - сделать мобилизацию справедливой.
Якщо лікувати не симптоми, а хворобу, а ще краще зміцнювати організм, щоб він сам вилікувався? Чи нежить гільотиною?
jump написав:Підвищення податків: Зеленський абсолютно впевнений, що бізнес погодився на зміни
На даний час проєкт закону щодо підвищення податків малозрозумілий майже для всіх учасників процесу. Крім того, президент Володимир Зеленський, завдяки своєму оточенню, вважає, що українці підтримують рішення щодо підвищення податків. А це далеко не так. Тому бізнес повинен більш активно висловлювати своє невдоволення, вважає народний депутат Ярослав Железняк.
існує проблема в ОП.
"Туди наші «економічні генії» донесли думку, що «все добре», «з бізнесом розрулили», «всі задоволені». І будуть це говорити до останнього - інакше самі будуть винні перед Президентом. Коротше десь на рівні 4-го поверху будинку на Банковій всі прибувають у ілюзії, що підхід до підвищення податків ідеальний і ось критика тільки від політиків звучить", - додав він.
Якщо висловлювати неводоволення то набігають турбопатріоти, різні цицькоцмудильники, та бігунці забугорні, та верещать що це іпсо, наротіви та московські калоборанти підняли свинорило, як кажуть, і на цьому скажи дякую, бо могли прострелити коліно "шашкою полоснути"
Востаннє редагувалось flyman в Суб 05 жов, 2024 13:32, всього редагувалось 2 разів.
UA написав:Так и бегущие в Европы не отвечают на вопрос почему чувак с Сарматом (рано или поздно эта хрень перестанет взрываться в шахте) должен стать пушистым и смирным получив больше территории и людей которые пойдут убивать. Это ключевое моё несогласие с Портниковым, если есть Сармат, если есть территории прокси оркохезболы почему надо бояться НАТО?
От смотри, ты нашла оправдание несправедливой мобилизации создающей невероятный депресняк в обществе и соответственно ведущей к краху. Ты не пришла к мысли решить проблему - сделать мобилизацию справедливой.
Война не может быть справедливой. Я считаю что 3 вестника апокалипсиса уже с нами: экономическое бронирование+СЗЧ в первый раз не преследуется+отсутствие демобилизации. Коктейль когда ЕС пора готовиться к лучшему потому что ЮА всё предусмотрел на годы вперёд )))