|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 05 жов, 2024 13:32
flyman написав: UA написав:
От смотри, ты нашла оправдание несправедливой мобилизации создающей невероятный депресняк в обществе и соответственно ведущей к краху.
Ты не пришла к мысли решить проблему - сделать мобилизацию справедливой.
Якщо лікувати не симптоми, а хворобу, а ще краще зміцнювати організм, щоб він сам вилікувався? Чи нежить гільотиною?
Сьогоднішня влада тут має всі ознаки вірусу.
Ретровірусна терапія не проводяться.
Наші західні партнери чомусь зробили ставку на вірус, а не організм.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8799
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1865 раз.
- Подякували: 2278 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 05 жов, 2024 13:32
АндрейМ написав: Shaman написав:
я вас правильно розумію - ви вважаєте, що Європа дозволить статки за хабарі, тому що такі хабарі дають за врятувати життя. щось мені здається ми про різні речі розмовляємо.
Не зрозумів, що мова про тих, хто хабарі бере. Звичайно, тут ситуація інша, але я все одне не впевнений, що є перспектива конфіскувати майно таких громадян закордоном.
нашим треба навчитися правильно готувати базу доказів - й вперед
Shaman написав:
Європі достатньо зняти надання допомоги ухилянтам - й це вже дасть ефект.
Я розумію, що для української душі дискримінувати людей за ознакою статі чи віку - звичайна справа, але в ЄС, куда ми начебто рухаємось, це неможливо.
Я не знаю скільки кому і де платять допомоги в країнах ЄС, але я не думаю, що позбавлення когось умовних кілька сотен євро змусить людину повернутися в Україну.
надання допомоги українцям зараз - це насправді дуже велика халява. сирійці не дадуть збрехати, бо їм таке щастя й не снилося, хоча в їх країні теж йде війна.
коли кажуть про відміну допомоги - всі починають волати про дискримінацію, забуваючи, що допомога - добра воля приймаючої сторони, а не обов'язок. тому так, визнають, що чоловіки невразлива категорія (а це так й є, вразлива - це жінки з дітьми, пенсіонери, інваліди). й все
як не змусить - й є вже певний потік тих, хто повертається коли джоб центр каже - час орбайтен. а коли ти не хочеш орбайтен, то о диво - навіть в толерантній Європі допомогу знімають.
й так тема втікачів за кордон трохи перебільшена - як й бусифікація. їх є певна кількість але вона не співставна з загальною кількістю людей в країні
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6933
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 664 раз.
- Подякували: 1487 раз.
-
- Профіль
-
2
5
Додано: Суб 05 жов, 2024 13:33
stm написав:
СЗЧ в первый раз не преследуется
один раз не передасть
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 05 жов, 2024 13:34, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36633
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2793 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Суб 05 жов, 2024 13:33
flyman написав:
А хто "постраждалий"? Кому нанесена шкода? В який спосіб? В держави може вкрали? Як це довести в суді? Може потім скажуть що "Тереза-Мать-Берегиня" що врятувала не одне життя?
Постраждалі - українські чоловіки, яким було відмовлено у праві на перетин кордону у (як вони вважають) незаконний і дискримінаційний спосіб.
Суд має встановити чи є заборона законною (тобто, встановленою законом, а не папірцем КМУ чи Голови прикордонної служби), чи є вона пропорційною у демократичній державі і чи не є вона дискримінаційною за ознакою статі.
-
АндрейМ
-
-
- Повідомлень: 280
- З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 жов, 2024 13:33
stm написав:
Так и бегущие в Европы не отвечают на вопрос почему чувак с Сарматом (рано или поздно эта хрень перестанет взрываться в шахте) должен стать пушистым и смирным получив больше территории и людей которые пойдут убивать. Это ключевое моё несогласие с Портниковым, если есть Сармат, если есть территории прокси оркохезболы почему надо бояться НАТО?
так нато и делает все для того что бы максимально пусть кровь этому чуваку.
что бы дальше Украины у него уже не было сил двинуться. или вы думаете они не знают сколько у него было оружия и сколько осталось?
от только это они решают за наш счет.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 360
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 жов, 2024 13:35
UA написав: stm написав: UA написав:
Так и бегущие в Европы не отвечают на вопрос почему чувак с Сарматом (рано или поздно эта хрень перестанет взрываться в шахте) должен стать пушистым и смирным получив больше территории и людей которые пойдут убивать. Это ключевое моё несогласие с Портниковым, если есть Сармат, если есть территории прокси оркохезболы почему надо бояться НАТО?
От смотри, ты нашла оправдание несправедливой мобилизации создающей невероятный депресняк в обществе и соответственно ведущей к краху.
Ты не пришла к мысли решить проблему - сделать мобилизацию справедливой.
Питання від ЛАДа
- а що таке справедлива мобілізація? що треба зробити, щоб ідейні ухилянти пішли в ТЦК? (спойлер: щоб не робили, вони все одно самі не підуть, лише примусово)
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6933
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 664 раз.
- Подякували: 1487 раз.
-
- Профіль
-
2
5
Додано: Суб 05 жов, 2024 13:35
АндрейМ написав: flyman написав:
А хто "постраждалий"? Кому нанесена шкода? В який спосіб? В держави може вкрали? Як це довести в суді? Може потім скажуть що "Тереза-Мать-Берегиня" що врятувала не одне життя?
Постраждалі - українські чоловіки, яким було відмовлено у праві на перетин кордону у (як вони вважають) незаконний і дискримінаційний спосіб.
Суд має встановити чи є заборона законною (тобто, встановленою законом, а не папірцем КМУ чи Голови прикордонної служби), чи є вона пропорційною у демократичній державі і чи не є вона дискримінаційною за ознакою статі.
я про ту що з МСЕК, яка може виявитися як то кажуть "пиво не тільки шкідливо приймати зранку, а і корисно"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36633
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2793 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Суб 05 жов, 2024 13:37
АндрейМ написав:
Постраждалі - українські чоловіки, яким було відмовлено у праві на перетин кордону у (як вони вважають) незаконний і дискримінаційний спосіб.
ну відмінять заборону перетину кордону
будуть на пунктах пропуску повістки з ВЛК для тих хто дістанеться
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2090
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 314 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 жов, 2024 13:37
UA написав: flyman написав: UA написав:
От смотри, ты нашла оправдание несправедливой мобилизации создающей невероятный депресняк в обществе и соответственно ведущей к краху.
Ты не пришла к мысли решить проблему - сделать мобилизацию справедливой.
Якщо лікувати не симптоми, а хворобу, а ще краще зміцнювати організм, щоб він сам вилікувався? Чи нежить гільотиною?
Сьогоднішня влада тут має всі ознаки вірусу.
Ретровірусна терапія не проводяться.
Наші західні партнери чомусь зробили ставку на вірус, а не організм.
владу обрав народ, тому не треба відділяти її зараз від народу. якщо народ не розумів, кого обирає - подивимось, що покажуть наступні вибори (гадаю лікування ще не відбулося)...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6933
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 664 раз.
- Подякували: 1487 раз.
-
- Профіль
-
2
5
Додано: Суб 05 жов, 2024 13:39
Shaman написав:
коли кажуть про відміну допомоги - всі починають волати про дискримінацію, забуваючи, що допомога - добра воля приймаючої сторони, а не обов'язок. тому так, визнають, що чоловіки невразлива категорія (а це так й є, вразлива - це жінки з дітьми, пенсіонери, інваліди). й все
Я ж не стверджував, що фінансова допомога українським біженцям - обов'язок приймаючої держави. Я писав, що якщо така допомога пропонується, то вона пропонується усім громадянам України незалежно від статі.
"Вразлива" категорія - ті, хто з будь-якої причини не можуть працювати. Наприклад, інваліди, люди похилого віку (років десь під 70) або діти. Жіноча стать не є формою інвалідності. Це в Україні жінки - якісь тендітні створіння, а в інших країнах вони - звичайні громадяни з рівними правами і обов'язками. Я за те, щоб допомога була адресно, а не на підставі виключно громадянства. Якщо можеш працювати - працюй, а не отримуй допомогу. Але я не вирішую такі питання за інші країни.
Востаннє редагувалось АндрейМ
в Суб 05 жов, 2024 13:41, всього редагувалось 1 раз.
-
АндрейМ
-
-
- Повідомлень: 280
- З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21
|69887
|
Нед 29 вер, 2024 18:53
sens
|
|1493
|235589
|
|
|6076
|801595
|
|