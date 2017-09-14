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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10201102021020310204>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 13:39

  Shaman написав:владу обрав народ, тому не треба відділяти її зараз від народу. якщо народ не розумів, кого обирає - подивимось, що покажуть наступні вибори (гадаю лікування ще не відбулося)...

ви споживаєте просрочені продукти?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 05 жов, 2024 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 13:39

  stm написав:
  UA написав:От смотри, ты нашла оправдание несправедливой мобилизации создающей невероятный депресняк в обществе и соответственно ведущей к краху.
Ты не пришла к мысли решить проблему - сделать мобилизацию справедливой.

Война не может быть справедливой. Я считаю что 3 вестника апокалипсиса уже с нами: экономическое бронирование+СЗЧ в первый раз не преследуется+отсутствие демобилизации. Коктейль когда ЕС пора готовиться к лучшему потому что ЮА всё предусмотрел на годы вперёд )))

В 2023 у меня была возможность пойти служить в ТЦК.
Краткосрочно это хорошая прибыль.
Долгосрочно можно не успеть убежать, и из ЕС за такие вещи выдают.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 13:41

  flyman написав:
  АндрейМ написав:
  flyman написав:А хто "постраждалий"? Кому нанесена шкода? В який спосіб? В держави може вкрали? Як це довести в суді? Може потім скажуть що "Тереза-Мать-Берегиня" що врятувала не одне життя?

Постраждалі - українські чоловіки, яким було відмовлено у праві на перетин кордону у (як вони вважають) незаконний і дискримінаційний спосіб.

Суд має встановити чи є заборона законною (тобто, встановленою законом, а не папірцем КМУ чи Голови прикордонної служби), чи є вона пропорційною у демократичній державі і чи не є вона дискримінаційною за ознакою статі.

я про ту що з МСЕК, яка може виявитися як то кажуть "пиво не тільки шкідливо приймати зранку, а і корисно"

пані допомагала отримати фіктивну інвалідність, що передбачає виплати інваліду з бюджету. кримінал.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 13:44

  whois2010 написав:пані допомагала отримати фіктивну інвалідність, що передбачає виплати інваліду з бюджету. кримінал.

Тоді це треба доказти, якщо знайдуть фіктивних інвалідів які звернулися за допомогою, тим більше, "інвалід" звернувся, знаючи про фіктивну інвалідність. Пані з цього що, який інтерес? Вона дала довідки щоб людину врятувати. А що далі з нею він робив, то вже його справа. Він що домовлявся: "дайте фіктивну довідку, щоб ділився з за вами допомогою з держбюджету"? Так що вчіть матчастину.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 05 жов, 2024 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 13:45

  Shaman написав:
  UA написав:От смотри, ты нашла оправдание несправедливой мобилизации создающей невероятный депресняк в обществе и соответственно ведущей к краху.
Ты не пришла к мысли решить проблему - сделать мобилизацию справедливой.

Питання від ЛАДа - а що таке справедлива мобілізація? що треба зробити, щоб ідейні ухилянти пішли в ТЦК? (спойлер: щоб не робили, вони все одно самі не підуть, лише примусово)

Все значить все.
А не все кроме....
Любые "варианты" создают коррупцию и несправедливость создающую депресняк в обществе.
С ВЛК даже знаю.
Добробуту отдать?
Иностранных врачей пригласить?
Однозначно ВЛК отделить от ТЦК.
Стрелять по тцкашникам приближающимся на 1 км к месту проведения ВЛК.
Востаннє редагувалось UA в Суб 05 жов, 2024 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 13:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:що треба зробити, щоб ідейні ухилянти пішли в ТЦК?

А) Показати кінець тунелю (термін контракту коли ухилянт стане вільним)
Б) Показати пряник. Хоча б ті ж виплати, що вже є, але виплата яких буде автоматична і не залежати від бажання командира (щоб командиру треба домагатись не виплати, наприклад за алкоголізм чи невиконання наказу).
В) Показати батіг: хоча б, згідно із чинним законодавством, штрафувати на 17 тис. регулярно і всіх СЗЧ зігнати в табори...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 13:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бюджетний план перемоги на 4:23
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 13:52

❗️Україна отримує суттєві гарантії безпеки, і віддає рф контроль над окупованими територіями, це стане основою для переговорів, – FT.

Нібито це рішення вже прийняте західними і українськими офіційними особами. Це буде мовчазна згода на те, що ці землі мають бути повернуті дипломатичними засобами в майбутньому.

https://www.ft.com/content/b70972d6-3e7 ... 0699f6e7fc
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 13:53

flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 13:54

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:що треба зробити, щоб ідейні ухилянти пішли в ТЦК?

А) Показати кінець тунелю (термін контракту коли ухилянт стане вільним)
Б) Показати пряник. Хоча б ті ж виплати, що вже є, але виплата яких буде автоматична і не залежати від бажання командира (щоб командиру треба домагатись не виплати, наприклад за алкоголізм чи невиконання наказу).
В) Показати батіг: хоча б, згідно із чинним законодавством, штрафувати на 17 тис. регулярно і всіх СЗЧ зігнати в табори...

кінець тунелю не тільки персональний, але і загальний - реалістичні цілі війни, а не подоляківщина для імбецілів
батіг всім, а не тільки сіромахам
виковиряти полковника Арестовича та генерала Залужного з лондонів, сімїї їх взяти у заручники, та багаточисельних бігунців та притягнути до загальної справи.

  Xenon написав:
❗️Україна отримує суттєві гарантії безпеки, і віддає рф контроль над окупованими територіями, це стане основою для переговорів, – FT.

Нібито це рішення вже прийняте західними і українськими офіційними особами. Це буде мовчазна згода на те, що ці землі мають бути повернуті дипломатичними засобами в майбутньому.

https://www.ft.com/content/b70972d6-3e7 ... 0699f6e7fc
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 05 жов, 2024 13:56, всього редагувалось 1 раз.
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