UA написав:От смотри, ты нашла оправдание несправедливой мобилизации создающей невероятный депресняк в обществе и соответственно ведущей к краху. Ты не пришла к мысли решить проблему - сделать мобилизацию справедливой.
Война не может быть справедливой. Я считаю что 3 вестника апокалипсиса уже с нами: экономическое бронирование+СЗЧ в первый раз не преследуется+отсутствие демобилизации. Коктейль когда ЕС пора готовиться к лучшему потому что ЮА всё предусмотрел на годы вперёд )))
В 2023 у меня была возможность пойти служить в ТЦК. Краткосрочно это хорошая прибыль. Долгосрочно можно не успеть убежать, и из ЕС за такие вещи выдают.
flyman написав:А хто "постраждалий"? Кому нанесена шкода? В який спосіб? В держави може вкрали? Як це довести в суді? Може потім скажуть що "Тереза-Мать-Берегиня" що врятувала не одне життя?
Постраждалі - українські чоловіки, яким було відмовлено у праві на перетин кордону у (як вони вважають) незаконний і дискримінаційний спосіб.
Суд має встановити чи є заборона законною (тобто, встановленою законом, а не папірцем КМУ чи Голови прикордонної служби), чи є вона пропорційною у демократичній державі і чи не є вона дискримінаційною за ознакою статі.
я про ту що з МСЕК, яка може виявитися як то кажуть "пиво не тільки шкідливо приймати зранку, а і корисно"
пані допомагала отримати фіктивну інвалідність, що передбачає виплати інваліду з бюджету. кримінал.
whois2010 написав:пані допомагала отримати фіктивну інвалідність, що передбачає виплати інваліду з бюджету. кримінал.
Тоді це треба доказти, якщо знайдуть фіктивних інвалідів які звернулися за допомогою, тим більше, "інвалід" звернувся, знаючи про фіктивну інвалідність. Пані з цього що, який інтерес? Вона дала довідки щоб людину врятувати. А що далі з нею він робив, то вже його справа. Він що домовлявся: "дайте фіктивну довідку, щоб ділився з за вами допомогою з держбюджету"? Так що вчіть матчастину.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 05 жов, 2024 13:46, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:От смотри, ты нашла оправдание несправедливой мобилизации создающей невероятный депресняк в обществе и соответственно ведущей к краху. Ты не пришла к мысли решить проблему - сделать мобилизацию справедливой.
Питання від ЛАДа - а що таке справедлива мобілізація? що треба зробити, щоб ідейні ухилянти пішли в ТЦК? (спойлер: щоб не робили, вони все одно самі не підуть, лише примусово)
Все значить все. А не все кроме.... Любые "варианты" создают коррупцию и несправедливость создающую депресняк в обществе. С ВЛК даже знаю. Добробуту отдать? Иностранных врачей пригласить? Однозначно ВЛК отделить от ТЦК. Стрелять по тцкашникам приближающимся на 1 км к месту проведения ВЛК.
Востаннє редагувалось UA в Суб 05 жов, 2024 13:46, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:що треба зробити, щоб ідейні ухилянти пішли в ТЦК?
А) Показати кінець тунелю (термін контракту коли ухилянт стане вільним) Б) Показати пряник. Хоча б ті ж виплати, що вже є, але виплата яких буде автоматична і не залежати від бажання командира (щоб командиру треба домагатись не виплати, наприклад за алкоголізм чи невиконання наказу). В) Показати батіг: хоча б, згідно із чинним законодавством, штрафувати на 17 тис. регулярно і всіх СЗЧ зігнати в табори...
Shaman написав:що треба зробити, щоб ідейні ухилянти пішли в ТЦК?
А) Показати кінець тунелю (термін контракту коли ухилянт стане вільним) Б) Показати пряник. Хоча б ті ж виплати, що вже є, але виплата яких буде автоматична і не залежати від бажання командира (щоб командиру треба домагатись не виплати, наприклад за алкоголізм чи невиконання наказу). В) Показати батіг: хоча б, згідно із чинним законодавством, штрафувати на 17 тис. регулярно і всіх СЗЧ зігнати в табори...
кінець тунелю не тільки персональний, але і загальний - реалістичні цілі війни, а не подоляківщина для імбецілів батіг всім, а не тільки сіромахам виковиряти полковника Арестовича та генерала Залужного з лондонів, сімїї їх взяти у заручники, та багаточисельних бігунців та притягнути до загальної справи.
Xenon написав:
❗️Україна отримує суттєві гарантії безпеки, і віддає рф контроль над окупованими територіями, це стане основою для переговорів, – FT.
Нібито це рішення вже прийняте західними і українськими офіційними особами. Це буде мовчазна згода на те, що ці землі мають бути повернуті дипломатичними засобами в майбутньому.