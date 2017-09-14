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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 05 жов, 2024 13:56
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
що треба зробити, щоб ідейні ухилянти пішли в ТЦК?
А) Показати кінець тунелю (термін контракту коли ухилянт стане вільним)
Б) Показати пряник. Хоча б ті ж виплати, що вже є, але виплата яких буде автоматична і не залежати від бажання командира (щоб командиру треба домагатись не виплати, наприклад за алкоголізм чи невиконання наказу).
В) Показати батіг: хоча б, згідно із чинним законодавством, штрафувати на 17 тис. регулярно і всіх СЗЧ зігнати в табори...
хтось заскучав за ГУЛАГОМ
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flyman
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Додано: Суб 05 жов, 2024 13:57
Xenon написав:
суттєві гарантії безпеки
а скільки це в сотнях мільярдів $ ?
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 05 жов, 2024 14:07
UA написав:
Все значить все.
А не все кроме....
Абсолютно верно!
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АндрейМ
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Додано: Суб 05 жов, 2024 14:07
Дюрі-бачі написав:
В) Показати батіг: хоча б, згідно із чинним законодавством, штрафувати на 17 тис. регулярно і всіх СЗЧ зігнати в табори...
нічого вже не допоможе крім показового саджання в тюрми з реальними серйозними сроками . І то це напівміра.
Сидіти безпечніше ніж воювати.
В терміни вже віри не буде. Як і в виплати.
Гарантій нема , що держава не поміняє умови по ходу гри.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 14:11
flyman написав: whois2010 написав:
пані допомагала отримати фіктивну інвалідність, що передбачає виплати інваліду з бюджету. кримінал.
Тоді це треба доказти, якщо знайдуть фіктивних інвалідів які звернулися за допомогою, ...
до неї не просто так прийшли з обшуком. була якась або "контрольна закупка", інформація від співучасників, хтось, ображений вартістю послуги, звернувся до силовиків і поскаржився на її апетити. впевнений, матеріали для суду є, якщо вже обшук узгодили. інша справа, що закінчиться все пшиком
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Додано: Суб 05 жов, 2024 14:14
whois2010 написав: flyman написав: whois2010 написав:
пані допомагала отримати фіктивну інвалідність, що передбачає виплати інваліду з бюджету. кримінал.
Тоді це треба доказти, якщо знайдуть фіктивних інвалідів які звернулися за допомогою, ...
до неї не просто так прийшли з обшуком. була якась або "контрольна закупка", інформація від співучасників, хтось, ображений вартістю, послуги звернувся до силовиків і поскаржився на її апетити. впевнений, матеріали для суду є, якщо вже обшук узгодили. інша справа, що закінчиться все пшиком
про що й мова, потрібно доказати всі компоненти складу злочину, що не щиро з благими намірами домогала людям (не задармо), а умисно наносила шкоду постраждалим
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 05 жов, 2024 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 14:15
whois2010 написав:
інша справа, що закінчиться все пшиком
так всі пам’ятають цирк як виводили з засідання кабміну в кайданах.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 14:48
ЛАД написав: V2 написав:
Дива та й годі!
Данія фінансує виробництво Богдан в Україні, бо виробничі потужності є, але не вистачає фінансів.
Україна ж купує Цезарі:
Європейський оборонний конгломерат KNDS підписав контракт на поставку 12 гармат CAESAR, яку профінансує Україна. Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню у соцмережі Х (Twitter).
Лекорню відзначив, що угоду підписали 3 жовтня в кулуарах індустріального форуму, організованого в Києві.
"Збільшення виробничих потужностей нашої оборонної промисловості допомагає підтримати Україну", – підкреслив французький міністр.
.........
І що дивного?
Можемо самі профінансувати виробництво "Богдан", але тоді не буде грошей на купівлю "Цезарей". Можна було б, щоб Данія заплатила Франції за "Цезарі", але це вже буде якось зовсім... Один партнер платить іншому, та ще й багатшому.
+ Богдані до Цезаря ще рости і рости.
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