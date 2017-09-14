RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10201102021020310204

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 13:56

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:що треба зробити, щоб ідейні ухилянти пішли в ТЦК?

А) Показати кінець тунелю (термін контракту коли ухилянт стане вільним)
Б) Показати пряник. Хоча б ті ж виплати, що вже є, але виплата яких буде автоматична і не залежати від бажання командира (щоб командиру треба домагатись не виплати, наприклад за алкоголізм чи невиконання наказу).
В) Показати батіг: хоча б, згідно із чинним законодавством, штрафувати на 17 тис. регулярно і всіх СЗЧ зігнати в табори...

хтось заскучав за ГУЛАГОМ
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36633
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2793 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 13:57

  Xenon написав:суттєві гарантії безпеки

а скільки це в сотнях мільярдів $ ?
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3827
З нами з: 29.07.22
Подякував: 692 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 14:07

  UA написав:Все значить все.
А не все кроме....

Абсолютно верно!
АндрейМ
 
Повідомлень: 280
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 14:07

  Дюрі-бачі написав:
В) Показати батіг: хоча б, згідно із чинним законодавством, штрафувати на 17 тис. регулярно і всіх СЗЧ зігнати в табори...
нічого вже не допоможе крім показового саджання в тюрми з реальними серйозними сроками . І то це напівміра.
Сидіти безпечніше ніж воювати.
В терміни вже віри не буде. Як і в виплати.
Гарантій нема , що держава не поміняє умови по ходу гри.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1326
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 14:11

  flyman написав:
  whois2010 написав:пані допомагала отримати фіктивну інвалідність, що передбачає виплати інваліду з бюджету. кримінал.

Тоді це треба доказти, якщо знайдуть фіктивних інвалідів які звернулися за допомогою, ...

до неї не просто так прийшли з обшуком. була якась або "контрольна закупка", інформація від співучасників, хтось, ображений вартістю послуги, звернувся до силовиків і поскаржився на її апетити. впевнений, матеріали для суду є, якщо вже обшук узгодили. інша справа, що закінчиться все пшиком
whois2010
 
Повідомлень: 694
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 14:14

  whois2010 написав:
  flyman написав:
  whois2010 написав:пані допомагала отримати фіктивну інвалідність, що передбачає виплати інваліду з бюджету. кримінал.

Тоді це треба доказти, якщо знайдуть фіктивних інвалідів які звернулися за допомогою, ...

до неї не просто так прийшли з обшуком. була якась або "контрольна закупка", інформація від співучасників, хтось, ображений вартістю, послуги звернувся до силовиків і поскаржився на її апетити. впевнений, матеріали для суду є, якщо вже обшук узгодили. інша справа, що закінчиться все пшиком

про що й мова, потрібно доказати всі компоненти складу злочину, що не щиро з благими намірами домогала людям (не задармо), а умисно наносила шкоду постраждалим
Востаннє редагувалось flyman в Суб 05 жов, 2024 14:19, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36633
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2793 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 14:15

  whois2010 написав:інша справа, що закінчиться все пшиком


так всі пам’ятають цирк як виводили з засідання кабміну в кайданах.
tester7336
 
Повідомлень: 360
З нами з: 30.06.24
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 14:48

  ЛАД написав:
  V2 написав:Дива та й годі!
Данія фінансує виробництво Богдан в Україні, бо виробничі потужності є, але не вистачає фінансів.
Україна ж купує Цезарі:

Європейський оборонний конгломерат KNDS підписав контракт на поставку 12 гармат CAESAR, яку профінансує Україна. Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню у соцмережі Х (Twitter).
Лекорню відзначив, що угоду підписали 3 жовтня в кулуарах індустріального форуму, організованого в Києві.
"Збільшення виробничих потужностей нашої оборонної промисловості допомагає підтримати Україну", – підкреслив французький міністр.
.........

І що дивного?
Можемо самі профінансувати виробництво "Богдан", але тоді не буде грошей на купівлю "Цезарей". Можна було б, щоб Данія заплатила Франції за "Цезарі", але це вже буде якось зовсім... Один партнер платить іншому, та ще й багатшому. :)

+ Богдані до Цезаря ще рости і рости.
_Mykola_
 
Повідомлень: 5163
З нами з: 09.02.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 14:54

  ЛАД написав:
  Letusrock написав:
  jump написав:Народні депутати обговорюють можливість зниження мобілізаційного віку до 18-20 років, проте профільний комітет Верховної Ради ще не розглядав це питання на засіданнях.

моя старша скоро буде випускний клас. Скоріш за все без варіантів потрібно йти в словацьий або чешський вуз, від гріха подалі від таких "покращень"

Ну, о призыве женщин у нас пока что никто не заикается. :)

Перші кроки для цього вже робляться...
_Mykola_
 
Повідомлень: 5163
З нами з: 09.02.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10201102021020310204
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
21 69887
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 вер, 2024 18:53
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 235589
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 801630
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3552)
05.10.2024 09:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.