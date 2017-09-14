RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10202102031020410205>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 14:48

  ЛАД написав:
  V2 написав:Дива та й годі!
Данія фінансує виробництво Богдан в Україні, бо виробничі потужності є, але не вистачає фінансів.
Україна ж купує Цезарі:

Європейський оборонний конгломерат KNDS підписав контракт на поставку 12 гармат CAESAR, яку профінансує Україна. Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню у соцмережі Х (Twitter).
Лекорню відзначив, що угоду підписали 3 жовтня в кулуарах індустріального форуму, організованого в Києві.
"Збільшення виробничих потужностей нашої оборонної промисловості допомагає підтримати Україну", – підкреслив французький міністр.
.........

І що дивного?
Можемо самі профінансувати виробництво "Богдан", але тоді не буде грошей на купівлю "Цезарей". Можна було б, щоб Данія заплатила Франції за "Цезарі", але це вже буде якось зовсім... Один партнер платить іншому, та ще й багатшому. :)

+ Богдані до Цезаря ще рости і рости.
_Mykola_
 
Повідомлень: 5167
З нами з: 09.02.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 14:54

  ЛАД написав:
  Letusrock написав:
  jump написав:Народні депутати обговорюють можливість зниження мобілізаційного віку до 18-20 років, проте профільний комітет Верховної Ради ще не розглядав це питання на засіданнях.

моя старша скоро буде випускний клас. Скоріш за все без варіантів потрібно йти в словацьий або чешський вуз, від гріха подалі від таких "покращень"

Ну, о призыве женщин у нас пока что никто не заикается. :)

Перші кроки для цього вже робляться...
_Mykola_
 
Повідомлень: 5167
З нами з: 09.02.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 15:03

  Letusrock написав:а як бути якщо бронюєш 50% людей а інші наступного дня звільняються?

Тоді у 50% з заброньованих бронь не продовжується, а вони йдуть за повісткою яка заздалегідь виписана на наступний день закінчення броні.
Такі собі ітераційні скорочення.
_Mykola_
 
Повідомлень: 5167
З нами з: 09.02.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 15:31

  барабашов написав:А потом в результате завершения боевых действий пойдёт девал и выплаты семье погибшего и инвалиду на еду станут три батона и литр кефиру в месяц и гоу на паперть(или становись гениальным айтишником и культями кнопки дави)

З ІТ у нас не все так однозначно, тим більше для інвалідів.
Український ІТ-експорт у серпні — найнижчий за усі попередні місяці року
_Mykola_
 
Повідомлень: 5167
З нами з: 09.02.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 15:34

  _Mykola_ написав:
  барабашов написав:А потом в результате завершения боевых действий пойдёт девал и выплаты семье погибшего и инвалиду на еду станут три батона и литр кефиру в месяц и гоу на паперть(или становись гениальным айтишником и культями кнопки дави)

З ІТ у нас не все так однозначно, тим більше для інвалідів.
Український ІТ-експорт у серпні — найнижчий за усі попередні місяці року

В мене інше спостереження. У вересні активізувалися HR, такої активсості більше 2х років не було.
Ще можливо сезонність, літо пора відпусток. Тому менше оплачених людино-годин.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36634
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2793 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 15:40

  flyman написав:Можливо, бігунці переводять діяльність у локацію на постійної резиденції, розуміючи, що "цей дощ надовго", тому потічок всихає.

Типу на українському ринку, стало менше програмістів із-за масового перетину кордону розробниками "через тису" та за хабарі, чи різко інтенсифікувалась планомірна прицільна мобілізація саме ІТшників? :?:
_Mykola_
 
Повідомлень: 5167
З нами з: 09.02.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 15:48

  _Mykola_ написав:
  flyman написав:Можливо, бігунці переводять діяльність у локацію на постійної резиденції, розуміючи, що "цей дощ надовго", тому потічок всихає.

Типу на українському ринку, стало менше програмістів із-за масового перетину кордону розробниками "через тису" та за хабарі, чи різко інтенсифікувалась планомірна прицільна мобілізація саме ІТшників? :?:

Переоформили виплати на рахунок в іншій країні.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36634
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2793 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 15:59

  _Mykola_ написав:
  Letusrock написав:а як бути якщо бронюєш 50% людей а інші наступного дня звільняються?

Тоді у 50% з заброньованих бронь не продовжується, а вони йдуть за повісткою яка заздалегідь виписана на наступний день закінчення броні.
Такі собі ітераційні скорочення.

в житті так не буває,тільки в комп'ютерних іграх - люди як працювали, так й працюють далі. якщо їх змушують піти до ТЦК - можуть звільнитися, а через те, що не забронювали - ні.

й я чув про випадки, коли повістку давали на наступний день після закінчення броні - але це коли людина йде до ТЦК, так й при бронюванні ТЦК не відвідують, й відповідно ніхто повістки не отримує
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6938
З нами з: 29.09.19
Подякував: 664 раз.
Подякували: 1487 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 16:06

  fox767676 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:що треба зробити, щоб ідейні ухилянти пішли в ТЦК?

А) Показати кінець тунелю (термін контракту коли ухилянт стане вільним)
Б) Показати пряник. Хоча б ті ж виплати, що вже є, але виплата яких буде автоматична і не залежати від бажання командира (щоб командиру треба домагатись не виплати, наприклад за алкоголізм чи невиконання наказу).
В) Показати батіг: хоча б, згідно із чинним законодавством, штрафувати на 17 тис. регулярно і всіх СЗЧ зігнати в табори...

кінець тунелю не тільки персональний, але і загальний - реалістичні цілі війни, а не подоляківщина для імбецілів
батіг всім, а не тільки сіромахам
виковиряти полковника Арестовича та генерала Залужного з лондонів, сімїї їх взяти у заручники, та багаточисельних бігунців та притягнути до загальної справи.
  Xenon написав:
❗️Україна отримує суттєві гарантії безпеки, і віддає рф контроль над окупованими територіями, це стане основою для переговорів, – FT.

Нібито це рішення вже прийняте західними і українськими офіційними особами. Це буде мовчазна згода на те, що ці землі мають бути повернуті дипломатичними засобами в майбутньому.

https://www.ft.com/content/b70972d6-3e7 ... 0699f6e7fc

ви ж самі процитували реалістичні цілі війни. тут цей варіант адекватними людьми давно проговорюється. а знаєте, хто не погодиться - Раша, яке диво. єдине, що нам може допомогти, що гарантії безпеки можуть надати й не питаючи Рашу - якщо вона буде надто комизитися...

й втомили ці закиди на Залужного. він дуже багато зробив за ці два роки, щоб країна встояла. а тут незрозуміло хто, який ховається незрозуміло де, дозволяє собі такі накиди на залізного генерала. от проведеш хоча б два роки в армії - отримаєш право рота відкривати :)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6938
З нами з: 29.09.19
Подякував: 664 раз.
Подякували: 1487 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 16:09

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:що треба зробити, щоб ідейні ухилянти пішли в ТЦК?

А) Показати кінець тунелю (термін контракту коли ухилянт стане вільним)
Б) Показати пряник. Хоча б ті ж виплати, що вже є, але виплата яких буде автоматична і не залежати від бажання командира (щоб командиру треба домагатись не виплати, наприклад за алкоголізм чи невиконання наказу).
В) Показати батіг: хоча б, згідно із чинним законодавством, штрафувати на 17 тис. регулярно і всіх СЗЧ зігнати в табори...

все одно не підуть - лише через примус. ці заходи зменшать загальну напругу, але ті хто волає - не мають права, так й будуть волати - методичка лише зміниться.

а так кого спіймали, так й йдуть в армії. хоча є випадку викупу...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6938
З нами з: 29.09.19
Подякував: 664 раз.
Подякували: 1487 раз.
 
Профіль
2
5
  #<1 ... 10202102031020410205>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, fox767676 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
21 69893
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 вер, 2024 18:53
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 235595
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 803533
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.