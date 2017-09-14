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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 05 жов, 2024 16:10
АндрейМ написав:
І до чого тут небажання воювати? Навіть якщо хтось і купив якусь довідку, щоб виїхати/отримати відстрочку, це означає, що його активи були здобуті незаконним шляхом?
А чому я маю захищати активи мудака який купив довідку, щоб утекти?
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Додано: Суб 05 жов, 2024 16:13
flyman написав:
А хто "постраждалий"? Кому нанесена шкода? В який спосіб? В держави може вкрали? Як це довести в суді? Може потім скажуть що "Тереза-Мать-Берегиня" що врятувала не одне життя?
Долярчик постраждалий. Його не можуть демобілізувати тому що Флайман і АндрейМ ховаються від ТЦК.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 16:15
Shaman написав:
й втомили ці закиди на Залужного. він дуже багато зробив за ці два роки,
Вічна історія, як з тренерами збірної: коли перемагаємо - всі люблять, як тільки йдуть поразки - всі хейтять
sashaqbl написав:
Долярчик постраждалий. Його не можуть демобілізувати тому що Флайман і АндрейМ ховаються від ТЦК.
Треба дивитися під іншим кутом: Успіха не демобілізують бо при владі неефективні мудаки, які не можуть знайти ухилянтів і переконати йти на фронт.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 05 жов, 2024 16:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 16:15
sashaqbl написав: flyman написав:
А хто "постраждалий"? Кому нанесена шкода? В який спосіб? В держави може вкрали? Як це довести в суді? Може потім скажуть що "Тереза-Мать-Берегиня" що врятувала не одне життя?
Долярчик постраждалий. Його не можуть демобілізувати тому що Флайман і АндрейМ ховаються від ТЦК.
Л - Логіка:
на городі бузина а в Києві дядько (с)
потерпілий подав заяву? Напр., що гроші заплатив, а довідку інваліда не отримав?
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flyman
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Додано: Суб 05 жов, 2024 16:18
flyman написав:
Л - Логіка:
на городі бузина а в Києві дядько (с)
потерпілий подав заяву?
f - lawyer.
відколи це заява потерпілого є обовязковою умовою відкриття кримінального провадження?
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sashaqbl
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Додано: Суб 05 жов, 2024 16:23
sashaqbl написав: flyman написав:
Л - Логіка:
на городі бузина а в Києві дядько (с)
потерпілий подав заяву?
f - lawer.
відколи це заява потерпілого є обовязковою умовою відкриття кримінального провадження?
Унтер-офицерская вдова сама себя высекла (с) ...
він проголосував за владу, от хай пише сам на себе.
З якого дива розумніші та успішніші мають вигрібати за вибір сірих та убогих?
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 05 жов, 2024 16:26, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Додано: Суб 05 жов, 2024 16:26
Shaman написав:
все одно не підуть - лише через примус.
як цікаво. сам то готовий стати калікою через примус?
які ж всі грамотні розказувати про примус коли сам туди не збирається.
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tester7336
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Додано: Суб 05 жов, 2024 16:28
sashaqbl написав: flyman написав:
Л - Логіка:
на городі бузина а в Києві дядько (с)
потерпілий подав заяву?
f - lawyer.
відколи це заява потерпілого є обовязковою умовою відкриття кримінального провадження
?
може план flyman робить висновки на підставі статей, де таки обов'язкова для повнолітніх?
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Shaman
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Додано: Суб 05 жов, 2024 16:30
tester7336 написав: Shaman написав:
все одно не підуть - лише через примус.
як цікаво. сам то готовий стати калікою через примус?
які ж всі грамотні розказувати про примус коли сам туди не збирається.
відчепись.
з тобою все зрозуміло, в окупації ти на пляшку сідав би добровільно, хіба щось попискував щодо шампанського Успіху
розкажи, що його не відпускають, через таких, як ти, які розповідають, що мобілізувати не мають права.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 16:34
По версії Демури Порошенко з точки зору історичної перспективи найкращий Президент України (з недавнього ефіра з Шелестом)
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