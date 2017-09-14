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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10202102031020410205

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 16:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:І до чого тут небажання воювати? Навіть якщо хтось і купив якусь довідку, щоб виїхати/отримати відстрочку, це означає, що його активи були здобуті незаконним шляхом?
А чому я маю захищати активи мудака який купив довідку, щоб утекти?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 16:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:А хто "постраждалий"? Кому нанесена шкода? В який спосіб? В держави може вкрали? Як це довести в суді? Може потім скажуть що "Тереза-Мать-Берегиня" що врятувала не одне життя?

Долярчик постраждалий. Його не можуть демобілізувати тому що Флайман і АндрейМ ховаються від ТЦК.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 16:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:й втомили ці закиди на Залужного. він дуже багато зробив за ці два роки,

Вічна історія, як з тренерами збірної: коли перемагаємо - всі люблять, як тільки йдуть поразки - всі хейтять

  sashaqbl написав:Долярчик постраждалий. Його не можуть демобілізувати тому що Флайман і АндрейМ ховаються від ТЦК.

Треба дивитися під іншим кутом: Успіха не демобілізують бо при владі неефективні мудаки, які не можуть знайти ухилянтів і переконати йти на фронт.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 05 жов, 2024 16:17, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 16:15

  sashaqbl написав:
  flyman написав:А хто "постраждалий"? Кому нанесена шкода? В який спосіб? В держави може вкрали? Як це довести в суді? Може потім скажуть що "Тереза-Мать-Берегиня" що врятувала не одне життя?

Долярчик постраждалий. Його не можуть демобілізувати тому що Флайман і АндрейМ ховаються від ТЦК.

Л - Логіка:
на городі бузина а в Києві дядько (с)

потерпілий подав заяву? Напр., що гроші заплатив, а довідку інваліда не отримав?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 16:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Л - Логіка:
на городі бузина а в Києві дядько (с)
потерпілий подав заяву?

f - lawyer.
відколи це заява потерпілого є обовязковою умовою відкриття кримінального провадження?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 16:23

  sashaqbl написав:
  flyman написав:Л - Логіка:
на городі бузина а в Києві дядько (с)
потерпілий подав заяву?

f - lawer.
відколи це заява потерпілого є обовязковою умовою відкриття кримінального провадження?

Унтер-офицерская вдова сама себя высекла (с) ...
він проголосував за владу, от хай пише сам на себе.
З якого дива розумніші та успішніші мають вигрібати за вибір сірих та убогих?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 05 жов, 2024 16:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 16:26

  Shaman написав:все одно не підуть - лише через примус.


як цікаво. сам то готовий стати калікою через примус?
які ж всі грамотні розказувати про примус коли сам туди не збирається.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 16:28

  sashaqbl написав:
  flyman написав:Л - Логіка:
на городі бузина а в Києві дядько (с)
потерпілий подав заяву?

f - lawyer.
відколи це заява потерпілого є обовязковою умовою відкриття кримінального провадження?

може план flyman робить висновки на підставі статей, де таки обов'язкова для повнолітніх? :mrgreen:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 16:30

  tester7336 написав:
  Shaman написав:все одно не підуть - лише через примус.

як цікаво. сам то готовий стати калікою через примус?
які ж всі грамотні розказувати про примус коли сам туди не збирається.

відчепись.

з тобою все зрозуміло, в окупації ти на пляшку сідав би добровільно, хіба щось попискував щодо шампанського :mrgreen:

Успіху розкажи, що його не відпускають, через таких, як ти, які розповідають, що мобілізувати не мають права.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 16:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

По версії Демури Порошенко з точки зору історичної перспективи найкращий Президент України (з недавнього ефіра з Шелестом)
flyman
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  #<1 ... 10202102031020410205
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