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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 05 жов, 2024 16:38
Shaman написав:
й я чув про випадки, коли повістку давали на наступний день після закінчення броні - але це коли людина йде до ТЦК, так й при бронюванні ТЦК не відвідують, й відповідно ніхто повістки не отримує
Наразі таке відбувається і на вулиці при перевірці документів з бронюванням.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 16:47
Shaman написав:Успіху
розкажи
За вибір Успіха будуть ще його діти так як писав буратіно
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 05 жов, 2024 16:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 16:47
tester7336 написав: Bobua написав:
А скільки коштуватиме викупитись з війська? 🤔
І чи буде якась “формула штанмаєра” залежно від вже наявного строку і поранень? 🤔
Чи всі хто вжеьна фронті мають зі щасливими личками дивитись на тилове “економіч.бронювання”... 😒
золоті слова.
чомусь всі балакають про економічне бронювання тільки тих хто не на фронті.
Що там з трусами і хрестиками?
Економ бронювання
в розмірі 20000грн/місяць-потягне 0,2-0,4млн осіб=2-4%військовозобовязаних
в розмірі податки з 35000-потягне 0,4-0,8млн осіб=4-8% військовозобовязаних
Як думаєте скільки з 1 млн в ЗСУ потягне економічне бронювання?
Думаю що не більше 10%...
То в чому питання?
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budivelnik
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Додано: Суб 05 жов, 2024 16:59
sashaqbl написав: АндрейМ написав:
І до чого тут небажання воювати? Навіть якщо хтось і купив якусь довідку, щоб виїхати/отримати відстрочку, це означає, що його активи були здобуті незаконним шляхом?
А чому я маю захищати активи мудака який купив довідку, щоб утекти?
практично всі активи держави належать групі осіб, які вільно їздять туди-сюди і валяються на кроваттях з грошима.
вас це не бентежить.
ви переймаєтесь Василем з несчастною хатою і тримаєте його в заручниках
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Додано: Суб 05 жов, 2024 17:03
fox767676 написав: Shaman написав:
...
твої дозволи на права для мене нерелевантні,
ти провінційний ізбушник знай своє місце
разом зі тупорилою корумпованою свинею зі звягеля
що значить ховається ??? підбирай вирази "шаман"
на доу я писав ще жорсткіше з усіма даними, на фб те саме
ховається по закордонам твоя залізяка - тупорила розпальцована свиня
, яка тусуються в оксфордах серед ухиляющихся діточок корупціонерів, і хоче їх нав`язати в керівники на після війни.
є стократно більш гідні люди, ніж ця привілейована погань
я буду перешкоджати побудові тут сословного суспільства усіма силами
розірваний пердак зараховано
зашивай
як там в класиці "Ай, Моська! знать она сильна, что лает на Слона". Тільки в реалі це ще більш не співставно. навіть якщо ти назвеш свої дані, їх ніхто не знає на відміну від залізного генерала, якому велика шана за зроблене. а наскільки "ефективно" його замінили - це вже після війни спеціалісти нехай оцінюють.
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Shaman
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Додано: Суб 05 жов, 2024 17:13
Shaman написав: fox767676 написав: Shaman написав:
...
твої дозволи на права для мене нерелевантні,
ти провінційний ізбушник знай своє місце
разом зі тупорилою корумпованою свинею зі звягеля
що значить ховається ??? підбирай вирази "шаман"
на доу я писав ще жорсткіше з усіма даними, на фб те саме
ховається по закордонам твоя залізяка - тупорила розпальцована свиня
, яка тусуються в оксфордах серед ухиляющихся діточок корупціонерів, і хоче їх нав`язати в керівники на після війни.
є стократно більш гідні люди, ніж ця привілейована погань
я буду перешкоджати побудові тут сословного суспільства усіма силами
розірваний пердак зараховано
зашивай
як там в класиці "Ай, Моська! знать она сильна, что лает на Слона". Тільки в реалі це ще більш не співставно. навіть якщо ти назвеш свої дані, їх ніхто не знає на відміну від залізного генерала, якому велика шана за зроблене. а наскільки "ефективно" його замінили - це вже після війни спеціалісти нехай оцінюють.
ось так 25 років тому на росії почали робити культ з "залізного чекіста" володі путіна
каспарових-нємцових та їх прихильників тамошні мережеві шамани назначили "моськами"
ще раніше сахарова та дисидентів, замахнулись на святе - партію
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Додано: Суб 05 жов, 2024 17:14
Россия планирует набрать на контракт с Минобороны не менее 255 тысяч человек в ближайшие три года.
Российские власти заложили на единовременные выплаты за заключение контракта с Минобороны 90 млрд рублей — по 30 млрд рублей ежегодно. Это указано в проекте расходов федерального бюджета на 2025–2027 годы, выяснили журналисты-расследователи.
3 года? клоуны. мы до конца года хотим столько набрать.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 05 жов, 2024 17:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 17:14
budivelnik написав: tester7336 написав: Bobua написав:
А скільки коштуватиме викупитись з війська? 🤔
І чи буде якась “формула штанмаєра” залежно від вже наявного строку і поранень? 🤔
Чи всі хто вжеьна фронті мають зі щасливими личками дивитись на тилове “економіч.бронювання”... 😒
золоті слова.
чомусь всі балакають про економічне бронювання тільки тих хто не на фронті.
Що там з трусами і хрестиками?
Економ бронювання
в розмірі 20000грн/місяць-потягне 0,2-0,4млн осіб=2-4%військовозобовязаних
в розмірі податки з 35000-потягне 0,4-0,8млн осіб=4-8% військовозобовязаних
Як думаєте скільки з 1 млн в ЗСУ потягне економічне бронювання?
Думаю що не більше 10%...
То в чому питання?
хай спочатку закладуть в закони економічне бронювання для зсу а тоді патякати будеш зі своїм калькулятором хто потягне а хто ні.
хоча економічне бронювання це шлях в нікуди. це щоб бідні захищали статки багатих.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 17:20
tester7336 написав: budivelnik написав:
Що там з трусами і хрестиками?
Економ бронювання
в розмірі 20000грн/місяць-потягне 0,2-0,4млн осіб=2-4%військовозобовязаних
в розмірі податки з 35000-потягне 0,4-0,8млн осіб=4-8% військовозобовязаних
Як думаєте скільки з 1 млн в ЗСУ потягне економічне бронювання?
Думаю що не більше 10%...
То в чому питання?
хай спочатку закладуть в закони економічне бронювання для зсу а тоді патякати будеш зі своїм калькулятором хто потягне а кто ні.
1 Патякаєш в основній масі - ти
2 Від того що людина СЬОГОДНІ в ЗСУ отримує 50000-120000 грн - не говорить про те що в тилу вона зможе звести кінці з кінцями сплачуючи по 15000-20000 грн
3 Як аргументація
Станом на сьогодні середня зарплата в тилу - 15000 на руки+6000 податки....
То звідки в твоїй довбешці зявилась фантазія що так легко в тилу заробити 35000+ з яких 15000+ треба сплатити?
ПС
чисто для інтересу
а - ти в ЗСУ
б - ти в тилу
в - якщо в тилу - ти платиш 15000+ грн податків/донатів?
tester7336 написав:
хоча економічне бронювання це шлях в нікуди. це щоб бідні захищали статки багатих.
Тоді робота бідних під керівництвом багатих - це шлях в нікуди..адже згідно твоєї примітивної логіки це просто робота бідних на збільшення статків багатих..
Тому
сказав- А
кажи й - Б
постарайся не використовувати технології/інструменти які мають багаті і використовуй виключно лопату і тачку....
Востаннє редагувалось budivelnik
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Додано: Суб 05 жов, 2024 17:24
fox767676 написав: Shaman написав:
...
як там в класиці "Ай, Моська! знать она сильна, что лает на Слона". Тільки в реалі це ще більш не співставно. навіть якщо ти назвеш свої дані, їх ніхто не знає на відміну від залізного генерала, якому велика шана за зроблене. а наскільки "ефективно" його замінили - це вже після війни спеціалісти нехай оцінюють.
ось так 25 років тому на росії почали робити культ з "залізного чекіста" володі путіна
каспарових-нємцових та їх прихильників тамошні мережеві шамани назначили "моськами"
ще раніше сахарова та дисидентів, замахнулись на святе - партію
порівняв миршавого чекіста, якого звідкись витягнув БАБ, з бойовим генералом...
а себе з Сахаровим, Каспаровим, Нємцовим - тут навіть не про скромність, тут питання про явну неадекватність самооцінки та оцінки інших...
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