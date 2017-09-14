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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 05 жов, 2024 17:25
Wirująświatła написав:
Россия планирует набрать на контракт с Минобороны не менее 255 тысяч человек в ближайшие три года.
Российские власти заложили на единовременные выплаты за заключение контракта с Минобороны 90 млрд рублей — по 30 млрд рублей ежегодно. Это указано в проекте расходов федерального бюджета на 2025–2027 годы, выяснили журналисты-расследователи.
3 года? клоуны. мы до конца года хотим столько набрать.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 17:25
budivelnik написав:
2 Від того що людина СЬОГОДНІ в ЗСУ отримує 50000-120000 грн - не говорить про те що в тилу вона зможе звести кінці з кінцями сплачуючи по 15000-20000 грн
3 Як аргументація
Станом на сьогодні середня зарплата в тилу - 15000 на руки+6000 податки....
То звідки в твоїй довбешці зявилась фантазія що так легко в тилу заробити 35000+ з яких 15000+ треба сплатити?
довбешка це в тебе яка не розуміє що таке бідні захищають статки багатих.
якщо тобі так файно живеться - то йди зі своїми синами і захишайте свої статки.
або створіть ЧВК і захищайте свої статки. сіромахи яким боком до твоїх статків щоб їх захищати?
ЗІ
і навчися читати. я десь казав що всі військові собі зроблять економічне бронювання?
мова йшла про те що в них не буде такої можливості.
Востаннє редагувалось tester7336
в Суб 05 жов, 2024 17:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 17:26
tester7336 написав:
хай спочатку закладуть в закони економічне бронювання для зсу а тоді патякати будеш зі своїм калькулятором хто потягне а хто ні.
хоча економічне бронювання це шлях в нікуди. це щоб бідні захищали статки багатих.
ага, при капіталізмі одна людина експлуатує іншу, а при соціалізмі навпаки (с)
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Додано: Суб 05 жов, 2024 17:29
sashaqbl написав:
А чому я маю захищати активи мудака який купив довідку, щоб утекти?
Я ніколи і не стверджував, що Ви маєте когось чи щось захищати.
Стосовно довідок - у державі, яка ставить життя громадян вищою цінністю, громадяни не повинні бути змушені купувати якісь довідки, щоб виїхати у безпеку, незалежно від статі, віку чи статку.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 17:30
tester7336 написав: budivelnik написав: tester7336 написав:
хай спочатку закладуть в закони економічне бронювання для зсу а тоді патякати будеш зі своїм калькулятором хто потягне а кто ні.
1 Патякаєш в основній масі - ти
2 Від того що людина СЬОГОДНІ в ЗСУ отримує 50000-120000 грн - не говорить про те що в тилу вона зможе звести кінці з кінцями сплачуючи по 15000-20000 грн
3 Як аргументація
Станом на сьогодні середня зарплата в тилу - 15000 на руки+6000 податки....
То звідки в твоїй довбешці зявилась фантазія що так легко в тилу заробити 35000+ з яких 15000+ треба сплатити?
ПС
чисто для інтересу
а - ти в ЗСУ
б - ти в тилу
в - якщо в тилу - ти платиш 15000+ грн податків/донатів?
tester7336 написав:
хоча економічне бронювання це шлях в нікуди. це щоб бідні захищали статки багатих.
Тоді робота бідних під керівництвом багатих - це шлях в нікуди..адже згідно твоєї примітивної логіки це просто робота бідних на збільшення статків багатих..
Тому
сказав- А
кажи й - Б
постарайся не використовувати технології/інструменти які мають багаті і використовуй виключно лопату і тачку....
довбешка це в тебе яка не розуміє що таке бідні захищають статки багатих.
якщо тобі так файно живеться - то йди зі своїми синами і захишайте свої статки.
або створіть ЧВК і захищайте свої статки. сіромахи яким боком до твоїх статків щоб їх захищати?
ЗІ
і навчися читати. я десь казав що всі військові собі зроблять економічне бронювання?
мова йшла про те що в них не буде такої можливості.
Так що там з лопатою і тачкою?
Будеш тільки їх використовувати чи хочеш під час захисту отримувати ще й 100 000 грн/місяць
Чи ти ідейний?
ти як зелені ( а точніше червонозаді) - проти багатих і готовий за це голим задом відсвічувати?
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Додано: Суб 05 жов, 2024 17:31
budivelnik написав: tester7336 написав:
хоча економічне бронювання це шлях в нікуди. це щоб бідні захищали статки багатих.
Тоді робота бідних під керівництвом багатих - це шлях в нікуди..адже згідно твоєї примітивної логіки це просто робота бідних на збільшення статків багатих..
Тому
сказав- А
кажи й - Б
постарайся не використовувати технології/інструменти які мають багаті і використовуй виключно лопату і тачку....
в принципі так і є - експлуатація. але це хоч добровільна експлуатація. де кожен сам вирішує що він буде робити, де буде робити, скільки буде робити і за які кошти буде робити. а ти хочеш сіромах силоміць загнати на фронт щоб вони захишали броньованих.
тож якщо сказав А то кажи й Б - на фронт тільки добровільно.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 17:31
tester7336 написав: budivelnik написав:
2 Від того що людина СЬОГОДНІ в ЗСУ отримує 50000-120000 грн - не говорить про те що в тилу вона зможе звести кінці з кінцями сплачуючи по 15000-20000 грн
3 Як аргументація
Станом на сьогодні середня зарплата в тилу - 15000 на руки+6000 податки....
То звідки в твоїй довбешці зявилась фантазія що так легко в тилу заробити 35000+ з яких 15000+ треба сплатити?
довбешка це в тебе яка не розуміє що таке бідні захищають статки багатих.
якщо тобі так файно живеться - то йди зі своїми синами і захишайте свої статки.
або створіть ЧВК і захищайте свої статки. сіромахи яким боком до твоїх статків щоб їх захищати?
ЗІ
і навчися читати. я десь казав що всі військові собі зроблять економічне бронювання?
мова йшла про те що в них не буде такої можливості.
я ж кажу, знайшов тему, де можна влаштувати срач, - тепер когось спровокуєш - й купа твоїх безглуздих повідомлень на кілька сторінок.budivelnik
, не витрачайте час - це або професійний троль, або на зп. він всі аргументи буде лише відкидати. один раз можна аргументувати позицію, а потім просто треба гнати в шию...
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Додано: Суб 05 жов, 2024 17:32
tester7336 написав:
щоб бідні захищали статки багатих.
так було є і буде. Вже дві сотні років як бідні вмирають за багатих
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Додано: Суб 05 жов, 2024 17:34
tester7336 написав:
і навчися читати. я десь казав що всі військові собі зроблять економічне бронювання?
мова йшла про те що в них не буде такої можливості.
навчись розуміти написане опонентом
1 Я ЗА економічне бронювання без обмежень(тобто ХОЧЕ і МОЖЕ військовослужбовець ЗСУ сплачувати еконбронювання в тилу - він повинен мати на це право
2 А от мізків зрозуміти що таких всього 2-10% - в тебе зрозуміти й не вистарчило..
Або швидше за все що ти настільки безруко/безголовий що ЧІТКО розумієш що оплатити ЗА СЕБЕ економічне бронювання ти не зможеш( а батьки за такого примітива- не схочуть)
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Додано: Суб 05 жов, 2024 17:37
АндрейМ написав: sashaqbl написав:
А чому я маю захищати активи мудака який купив довідку, щоб утекти?
Я ніколи і не стверджував, що Ви маєте когось чи щось захищати.
Стосовно довідок - у державі, яка ставить життя громадян вищою цінністю, громадяни не повинні бути змушені купувати якісь довідки, щоб виїхати у безпеку, незалежно від статі, віку чи статку.
життя ВСІХ громадян. тому армія має воювати, щоб захистити тих, хто не може виїхати - а таких зажди більшість. тому тих, хто МАЄ
захищати, держава обмежує в правах кудись ВТЕКТИ
.
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