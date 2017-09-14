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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 102051020610207102081020910210>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 17:25

  Wirująświatła написав:
Россия планирует набрать на контракт с Минобороны не менее 255 тысяч человек в ближайшие три года.
Российские власти заложили на единовременные выплаты за заключение контракта с Минобороны 90 млрд рублей — по 30 млрд рублей ежегодно. Это указано в проекте расходов федерального бюджета на 2025–2027 годы, выяснили журналисты-расследователи.

3 года? клоуны. мы до конца года хотим столько набрать.

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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 17:25

  budivelnik написав:2 Від того що людина СЬОГОДНІ в ЗСУ отримує 50000-120000 грн - не говорить про те що в тилу вона зможе звести кінці з кінцями сплачуючи по 15000-20000 грн
3 Як аргументація
Станом на сьогодні середня зарплата в тилу - 15000 на руки+6000 податки....
То звідки в твоїй довбешці зявилась фантазія що так легко в тилу заробити 35000+ з яких 15000+ треба сплатити?


довбешка це в тебе яка не розуміє що таке бідні захищають статки багатих.
якщо тобі так файно живеться - то йди зі своїми синами і захишайте свої статки.
або створіть ЧВК і захищайте свої статки. сіромахи яким боком до твоїх статків щоб їх захищати?

ЗІ
і навчися читати. я десь казав що всі військові собі зроблять економічне бронювання?
мова йшла про те що в них не буде такої можливості.
Востаннє редагувалось tester7336 в Суб 05 жов, 2024 17:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 17:26

  tester7336 написав:
хай спочатку закладуть в закони економічне бронювання для зсу а тоді патякати будеш зі своїм калькулятором хто потягне а хто ні.
хоча економічне бронювання це шлях в нікуди. це щоб бідні захищали статки багатих.

ага, при капіталізмі одна людина експлуатує іншу, а при соціалізмі навпаки (с)
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 17:29

  sashaqbl написав:А чому я маю захищати активи мудака який купив довідку, щоб утекти?

Я ніколи і не стверджував, що Ви маєте когось чи щось захищати.

Стосовно довідок - у державі, яка ставить життя громадян вищою цінністю, громадяни не повинні бути змушені купувати якісь довідки, щоб виїхати у безпеку, незалежно від статі, віку чи статку.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 17:30

  tester7336 написав:
  budivelnik написав:
  tester7336 написав:хай спочатку закладуть в закони економічне бронювання для зсу а тоді патякати будеш зі своїм калькулятором хто потягне а кто ні.
1 Патякаєш в основній масі - ти
2 Від того що людина СЬОГОДНІ в ЗСУ отримує 50000-120000 грн - не говорить про те що в тилу вона зможе звести кінці з кінцями сплачуючи по 15000-20000 грн
3 Як аргументація
Станом на сьогодні середня зарплата в тилу - 15000 на руки+6000 податки....
То звідки в твоїй довбешці зявилась фантазія що так легко в тилу заробити 35000+ з яких 15000+ треба сплатити?

ПС
чисто для інтересу
а - ти в ЗСУ
б - ти в тилу
в - якщо в тилу - ти платиш 15000+ грн податків/донатів?
  tester7336 написав:хоча економічне бронювання це шлях в нікуди. це щоб бідні захищали статки багатих.
Тоді робота бідних під керівництвом багатих - це шлях в нікуди..адже згідно твоєї примітивної логіки це просто робота бідних на збільшення статків багатих..
Тому
сказав- А
кажи й - Б
постарайся не використовувати технології/інструменти які мають багаті і використовуй виключно лопату і тачку....
довбешка це в тебе яка не розуміє що таке бідні захищають статки багатих.
якщо тобі так файно живеться - то йди зі своїми синами і захишайте свої статки.
або створіть ЧВК і захищайте свої статки. сіромахи яким боком до твоїх статків щоб їх захищати?

ЗІ
і навчися читати. я десь казав що всі військові собі зроблять економічне бронювання?
мова йшла про те що в них не буде такої можливості.
Так що там з лопатою і тачкою?
Будеш тільки їх використовувати чи хочеш під час захисту отримувати ще й 100 000 грн/місяць

Чи ти ідейний?
ти як зелені ( а точніше червонозаді) - проти багатих і готовий за це голим задом відсвічувати?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 17:31

  budivelnik написав:
  tester7336 написав:хоча економічне бронювання це шлях в нікуди. це щоб бідні захищали статки багатих.
Тоді робота бідних під керівництвом багатих - це шлях в нікуди..адже згідно твоєї примітивної логіки це просто робота бідних на збільшення статків багатих..

Тому
сказав- А
кажи й - Б
постарайся не використовувати технології/інструменти які мають багаті і використовуй виключно лопату і тачку....


в принципі так і є - експлуатація. але це хоч добровільна експлуатація. де кожен сам вирішує що він буде робити, де буде робити, скільки буде робити і за які кошти буде робити. а ти хочеш сіромах силоміць загнати на фронт щоб вони захишали броньованих.
тож якщо сказав А то кажи й Б - на фронт тільки добровільно.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 17:31

  tester7336 написав:
  budivelnik написав:2 Від того що людина СЬОГОДНІ в ЗСУ отримує 50000-120000 грн - не говорить про те що в тилу вона зможе звести кінці з кінцями сплачуючи по 15000-20000 грн
3 Як аргументація
Станом на сьогодні середня зарплата в тилу - 15000 на руки+6000 податки....
То звідки в твоїй довбешці зявилась фантазія що так легко в тилу заробити 35000+ з яких 15000+ треба сплатити?

довбешка це в тебе яка не розуміє що таке бідні захищають статки багатих.
якщо тобі так файно живеться - то йди зі своїми синами і захишайте свої статки.
або створіть ЧВК і захищайте свої статки. сіромахи яким боком до твоїх статків щоб їх захищати?

ЗІ
і навчися читати. я десь казав що всі військові собі зроблять економічне бронювання?
мова йшла про те що в них не буде такої можливості.

я ж кажу, знайшов тему, де можна влаштувати срач, - тепер когось спровокуєш - й купа твоїх безглуздих повідомлень на кілька сторінок.

budivelnik, не витрачайте час - це або професійний троль, або на зп. він всі аргументи буде лише відкидати. один раз можна аргументувати позицію, а потім просто треба гнати в шию...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 17:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tester7336 написав:щоб бідні захищали статки багатих.
так було є і буде. Вже дві сотні років як бідні вмирають за багатих
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 17:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tester7336 написав:і навчися читати. я десь казав що всі військові собі зроблять економічне бронювання?
мова йшла про те що в них не буде такої можливості.
навчись розуміти написане опонентом
1 Я ЗА економічне бронювання без обмежень(тобто ХОЧЕ і МОЖЕ військовослужбовець ЗСУ сплачувати еконбронювання в тилу - він повинен мати на це право
2 А от мізків зрозуміти що таких всього 2-10% - в тебе зрозуміти й не вистарчило..
Або швидше за все що ти настільки безруко/безголовий що ЧІТКО розумієш що оплатити ЗА СЕБЕ економічне бронювання ти не зможеш( а батьки за такого примітива- не схочуть)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 17:37

  АндрейМ написав:
  sashaqbl написав:А чому я маю захищати активи мудака який купив довідку, щоб утекти?

Я ніколи і не стверджував, що Ви маєте когось чи щось захищати.

Стосовно довідок - у державі, яка ставить життя громадян вищою цінністю, громадяни не повинні бути змушені купувати якісь довідки, щоб виїхати у безпеку, незалежно від статі, віку чи статку.

життя ВСІХ громадян. тому армія має воювати, щоб захистити тих, хто не може виїхати - а таких зажди більшість. тому тих, хто МАЄ захищати, держава обмежує в правах кудись ВТЕКТИ.
Shaman
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  #<1 ... 102051020610207102081020910210>
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