|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 05 жов, 2024 17:40
_hunter написав: sashaqbl написав: АндрейМ написав:
І до чого тут небажання воювати? Навіть якщо хтось і купив якусь довідку, щоб виїхати/отримати відстрочку, це означає, що його активи були здобуті незаконним шляхом?
А чому я маю захищати активи мудака який купив довідку, щоб утекти?
Вы, наверное, пассивы имели в виду? - активы с собой вывозят - их защищать не нужно
.
И, вроде, тут постоянно пишут, что буряты далеко не за активами прут?..
та ви що? коли вивозили взагалі не пощипали? судячи з емоцій до держави - добряче. не як Остапа Бендера, але суттєво
якщо так переймаєтесь щодо того, за чим пруть буряти - уважно подивиться навколо - там біля вас вистачає своїх турків-сирійців
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6943
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 664 раз.
- Подякували: 1487 раз.
-
- Профіль
-
2
5
Додано: Суб 05 жов, 2024 17:40
budivelnik написав: tester7336 написав:
і навчися читати. я десь казав що всі військові собі зроблять економічне бронювання?
мова йшла про те що в них не буде такої можливості.
навчись розуміти написане опонентом
1 Я ЗА економічне бронювання без обмежень(тобто ХОЧЕ і МОЖЕ військовослужбовець ЗСУ сплачувати еконбронювання в тилу - він повинен мати на це право
2 А от мізків зрозуміти що таких всього 2-10% - в тебе зрозуміти й не вистарчило..
Або швидше за все що ти настільки безруко/безголовий що ЧІТКО розумієш що оплатити ЗА СЕБЕ економічне бронювання ти не зможеш( а батьки за такого примітива- не схочуть)
ти хоть іноді використовуй сіру речовину. якщо вона звісно є.
tester7336 написав: Bobua написав:
А скільки коштуватиме викупитись з війська? 🤔
І чи буде якась “формула штанмаєра” залежно від вже наявного строку і поранень? 🤔
Чи всі хто вжеьна фронті мають зі щасливими личками дивитись на тилове “економіч.бронювання”... 😒
золоті слова.
чомусь всі балакають про економічне бронювання тільки тих хто не на фронті.
де тут йшла мова про кількість? ти хоч іноді використовуй голову за призначенням.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 368
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 жов, 2024 17:43
tester7336 написав: budivelnik написав: tester7336 написав:
золоті слова.
чомусь всі балакають про економічне бронювання тільки тих хто не на фронті.
Що там з трусами і хрестиками?
Економ бронювання
в розмірі 20000грн/місяць-потягне 0,2-0,4млн осіб=2-4%військовозобовязаних
в розмірі податки з 35000-потягне 0,4-0,8млн осіб=4-8% військовозобовязаних
Як думаєте скільки з 1 млн в ЗСУ потягне економічне бронювання?
Думаю що не більше 10%...
То в чому питання?
де тут йшла мова про кількість?
я мушу думати тільки так як ти з бандерлогом?
чи маю право висказати свою думку...
І якщо ця думка множить на нуль твої генітальні ідеї - то те що ти проти -це зрозуміло
Але від цього в тебе розуму то не збільшилось.
Як був дурнем з генітальними думками так і залишився
А от як спробуєш РОЗУМНИХ зрозуміти - тоді шанси порозумнішати існують...хоча це не для тебе.в тебе шанси нульові.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28023
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 283 раз.
- Подякували: 2975 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 05 жов, 2024 17:46
fox767676 написав: ЛАД написав:
Теперь понятно.
Но всё же у богатых больший интерес в победе (по крайней мере, в не поражении), чем у бедных.
..........
Интересно, за кого вы предложите голосовать в 2025
, если выборы действительно будут.
..........
Вы можете прямо сказать, в чьих интересах эконом. бронирование?
Кроме понятного интереса государства. На уровне отдельного человека.
Не переводя тему.
У вас какие-то "богатые" - эксплуататоры-кровосиси трудового народа.
Это вы придумали, у меня такого нет. Никаких моральных оценок я им не давал.
Просто написал, что у них не голубая кровь и не надо выделять их так явно из общества, давая им недоступные для большинства права. Результатом будет именно то, что их начнут считать "эксплуататорами-кровосисями".
Но ведь сформировалась достаточно большая прослойка самозанятых предпренимателей, генерирующих вышесредние доходы собственным трудом. сохранить эти светлые умы и их деятельность в Украине как раз в интересах ее туманного будущего.
"светлые умы" это вы уж слишком увлеклись.
Умы есть очень разные. Или вы считаете богатство признаком ума? Чем богаче, тем умнее?
И у многих (большинства?) всё-таки есть нанятые работники.
Кого лучше сохранять "в интересах туманного будущего" вопрос интересный, но спорный, не будем на него отвлекаться.
И второе. Можете привести пример эконом. бронирования в какой-нибудь стране?
Просто интересно.
Ни в одной стране \ войне, кроме "парагвайских", верхняя планка верхняя возраста мобилизации не равнялась продолжительности жизни. Вопрос разделения на єкономический и военный фронт решался сам собой по возрастному критерию. Всё поломали горе-реформаторы времен евромайдана и усугубили слуги(попранием 45 порядка). Теперь с т.з. курса на деиндустрилизацию, декоммунизацию, монетизацию и минархихацию, эк. бронирование более чем логичная практика. нельзя перепрофилировать промышленность, которой нет, на военные релься. Есть сфера услуг, которая генерирует доходы за которые можно купить военную технику, компоненты, запчасти и медицину. Это лучше чем ничего.
"По возрастному критерию" можно было бы решить и сегодня - привлечением 16-25-летних.
Кроме того, тогда вопрос решался ещё и привлечением женщин. Сегодня такие попытки уже делаются. Правда, многие просто уехали.
Сфера услуг ничего не генерирует. она просто собирает налоги (сильно упрощаю, но тем не менее). Человек должен сначала что-то произвести, заработать деньги и только потом он сможет воспользоваться какими-то услугами. Производство первично. Если его нет, то никакой "генерации доходов" не будет. Исключение - экспортные услуги.
Якщо можуть відкупитися цивільні, то, певно, повинні дати таке право і воякам. Не знаю, скільки знайдеться бажаючих, можливо, багато. Масова демобілізація?
Треба дати, тим чиї доходи З НЕБЮДЖЕТНИХ ДЖЕРЕЛ до мобилізації перевищували, наприклад, 80000 грн щомісяця. Іншим, яким незрозуміло чому вони не можуть відкупитися - знизити розмір компенсації, як і надто "ідейним" переможникам-91, що погрожують повстаннями у випадку будь-яких компромісів\домовленностей\ чи прийняттям ек.бронювання.[/quote]
Т.е. то же самое выделение из "серой массы" людей "с голубой кровью".
Возвращаемся к началу.
На мои вопросы вы так и не ответили.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30574
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Суб 05 жов, 2024 17:50
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25164
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2412 раз.
- Подякували: 3370 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 05 жов, 2024 17:52
flyman написав: _Mykola_ написав: flyman написав:
Можливо, бігунці переводять діяльність у локацію на постійної резиденції, розуміючи, що "цей дощ надовго", тому потічок всихає.
Типу на українському ринку, стало менше програмістів із-за масового перетину кордону розробниками "через тису" та за хабарі, чи різко інтенсифікувалась планомірна прицільна мобілізація саме ІТшників?
Переоформили виплати на рахунок в іншій країні.
Так і є, для пересічних ІТ-шників броні ж нема, тому так. Впринципі неважлива газузь під час війни з точки зору можновладців.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 9403
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1368 раз.
- Подякували: 1774 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 05 жов, 2024 17:53
budivelnik написав:
tester7336 написав:золоті слова.
чомусь всі балакають про економічне бронювання тільки тих хто не на фронті.
я мушу думати тільки так як ти з бандерлогом?
чи маю право висказати свою думку...
І якщо ця думка множить на нуль твої генітальні ідеї - то те що ти проти -це зрозуміло
Але від цього в тебе розуму то не збільшилось.
Як був дурнем з генітальними думками так і залишився
А от як спробуєш РОЗУМНИХ зрозуміти - тоді шанси порозумнішати існують...хоча це не для тебе.в тебе шанси нульові.
ак дотепно. генітальні. це ти про свої думки так зневажливо? бо вони саме звідтіля.
ще раз для тих хто не вміє читати та розуміти інших - де ми обговорювали кількість що ти вирішив достати свій "геніальний" калькулятор?
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 368
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 жов, 2024 17:54
АндрейМ написав: ЛАД написав:
В Израиле, в отличие от Украины, через армию прошли практически все. Кроме разве что харедим. Так они и не принимают никакого участия в управлении государством. И никаких разговоров о "контрактной армии" в Израиле нет.
В Украине очень многие (большинство?) к армии и не подходили.
Согласно Конституции Украины защищать Украину тоже должны все, но у нас приняли кучу совковых законов, согласно которым - вопреки Конституции - у женщин нет обязанностей, у депутатов, министров, судей, каких-то "советников" и "помощников" тоже нет обязанностей, и еще у многих категорий граждан их нет, но все эти граждане имеют все права (даже больше прав, чем некоторые) и принимают участие в управлении государством. Странно получается, что в Украине тех, кто прав не имеет, заставляют защищать тех, кто их имеет, но защищать себя и свои дома не хочет.
В "совковых" законах такого не было. И сегодня нет. С бронированием надо разбираться.
И министров всё же призывать не стоит.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30574
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Суб 05 жов, 2024 17:57
ЛАД написав:
давая им недоступные для большинства права.
Дурень думкою багатіє...
1 Бідний від багатого в капіталістичному суспільстві відрізняється тільки тим що бідний НЕ ЗМІГ(не захотів) реалізувати свої права на багатство , в той час коли багатий ці права реалізував
2 З використанням яких параметрів Багатий це зробив(голуба кров чи блакитні очі чи розум чи працездатність) - ролі не грає.Він це зробив
3 Точно так само не важливо яких параметрів не вистарчило Бідному(лінь , пристрастя до алкоголю , відсутність освіти , погана працездатність і так далі)...
Він право на багатство не реалізував
4 Внаслідок того що Багатих - завжди менше ніж бідних , значить здобуття багатства потребує від останніх більше зусиль , а раз так то не дивно що ці зусилля ВРАХОВУЮТЬСЯ Державою, яка підтримує БІДНИХ виключно за податки БАГАТИХ
Поясню щоб не було срачу про те що бідні платять за себе...
Чим менше людина створює - тим менше можна з неї взяти...
Але
Якщо в середньому в країні створюється на 20000 грн/місяць(середня зарплата) і вся сума податків з цієї зарплати практично порівну розділяється між усіма ГРОМАДЯНАМИ - то й виходить
Ті хто отримує менше 20000 грн/місяць офіційних доходів - ті живуть за рахунок податків тих хто сплачує податки з офіційних доходів більше 20000 грн/місяць
От і виходить
Не багаті живуть за рахунок бідних , а бідні живуть за рахунок багатих.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28023
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 283 раз.
- Подякували: 2975 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 05 жов, 2024 17:57
Shaman написав: _hunter написав: sashaqbl написав:
А чому я маю захищати активи мудака який купив довідку, щоб утекти?
Вы, наверное, пассивы имели в виду? - активы с собой вывозят - их защищать не нужно
.
И, вроде, тут постоянно пишут, что буряты далеко не за активами прут?..
та ви що? коли вивозили взагалі не пощипали? судячи з емоцій до держави - добряче. не як Остапа Бендера, але суттєво
якщо так переймаєтесь щодо того, за чим пруть буряти - уважно подивиться навколо - там біля вас вистачає своїх турків-сирійців
вы там с sashaqbl разберитесь кто от кого и кого защищает...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8434
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21
|69900
|
Нед 29 вер, 2024 18:53
sens
|
|1493
|235603
|
|
|6076
|805160
|
|