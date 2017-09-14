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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10207102081020910210>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 59
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
17%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 18:00

  jump написав:Підвищення податків: Зеленський абсолютно впевнений, що бізнес погодився на зміни :lol: 8)

На даний час проєкт закону щодо підвищення податків малозрозумілий майже для всіх учасників процесу. Крім того, президент Володимир Зеленський, завдяки своєму оточенню, вважає, що українці підтримують рішення щодо підвищення податків. А це далеко не так. Тому бізнес повинен більш активно висловлювати своє невдоволення, вважає народний депутат Ярослав Железняк.
........
Бізнес має кілька днів для висловлювання своєї позиції.
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/pidvishchen ... mini-.html
.....

Далеко не идеальный.
Но где брать деньги? В тумбочке?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 05 жов, 2024 18:01, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 18:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tester7336 написав:де ми обговорювали кількість
Дурні можуть обговорювати все що завгодно..особливо якщо те що вони обговорюють ні на що не впливає.
Я ж тобі пояснив
1 Я за те щоб право на економічне бронювання було як в цивільних так і у військових
2 Для неуків а-ля ти , я й показав , що в ЗСУ мало людей які ЗАХОЧУТЬ цим правом скористатись по тій простій причині що в них розуму більше ніж у форумного троля .
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 18:00

  budivelnik написав:
  tester7336 написав:
  Bobua написав:А скільки коштуватиме викупитись з війська? 🤔
І чи буде якась “формула штанмаєра” залежно від вже наявного строку і поранень? 🤔
Чи всі хто вжеьна фронті мають зі щасливими личками дивитись на тилове “економіч.бронювання”... 😒
золоті слова.
чомусь всі балакають про економічне бронювання тільки тих хто не на фронті.
Що там з трусами і хрестиками?
Економ бронювання
в розмірі 20000грн/місяць-потягне 0,2-0,4млн осіб=2-4%військовозобовязаних
в розмірі податки з 35000-потягне 0,4-0,8млн осіб=4-8% військовозобовязаних

Як думаєте скільки з 1 млн в ЗСУ потягне економічне бронювання?
Думаю що не більше 10%...

То в чому питання?



А на який мін.строк треба оплатити?

Хай навіть на рік.
І по 20тис/міс.
Хай 0.25млн/рік -- але за 2міс на нулі й ця сума вже набереться.

І не треба мати справ з мерзенними падлами у влк та мсеках.
Не треба всієї тієї бридкої муті типу “парішать”.
Це того варте.

Але найцікавіше якщо перемножити 10млн осіб на ці 0.25млн

Це 2.5трлн.гривень.
60млрд$. І менше треба плазувати перед союзниками.

Або не 60, а лише 30млрд$ -- але тоді вже буде моральне право бити 5млн шаровиків на вулицях, в барах-ресторанах і т.д...


Гарний був би Закон.
Пощипав би водночас і корупційних покидьків (і прямо, але значно сильніше шляхом перекриття корупц.каналів), і мільйонам трутнів країни нагадав би про їхнє місце.
Гарний...
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 18:01

  Shaman написав:життя ВСІХ громадян. тому армія має воювати, щоб захистити тих, хто не може виїхати - а таких зажди більшість. тому тих, хто МАЄ захищати, держава обмежує в правах кудись ВТЕКТИ.

Не "втекти", а виїхати у безпеку. Мають захищати ті, кого для цього спеціально найняли і платять за це, а не ті, кого примушують. А якщо "всі", то це мають бути "всі", а не громадяни певного віку з певними статевими органами без можливості відкупитись, а всі інші - вільні і лише користуються правами без жодних обов'язків.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 18:04

  Water написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:........
Є три джерела з допомогою яких можна вплинути на думки/дії пересічних
1 Державна ПРОПАГАНДА
2 Релігія
3 ІНТЕРНЕТ

В педерації релігії не має після того як
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%A1%D0%A0 .....

Всё это точно так же относится и к Украине. Кроме разве что, возможно, западной части, присоединенной к Союзу в 1939. И то сомнительно.

Москалі анексували території інших держав, а не западная часть присоедінілась.

Я написал, что их присоединили, а не они присоединились.
А если вы так недовольны этой аннексией, то отдайте их обратно. Не надоело гнать пургу?
Может стоит сначала подумать, прежде чем поднимать такие вопросы?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 18:08

  Bobua написав:
  budivelnik написав:
  tester7336 написав:золоті слова.
чомусь всі балакають про економічне бронювання тільки тих хто не на фронті.
Що там з трусами і хрестиками?
Економ бронювання
в розмірі 20000грн/місяць-потягне 0,2-0,4млн осіб=2-4%військовозобовязаних
в розмірі податки з 35000-потягне 0,4-0,8млн осіб=4-8% військовозобовязаних

Як думаєте скільки з 1 млн в ЗСУ потягне економічне бронювання?
Думаю що не більше 10%...
То в чому питання?
А на який мін.строк треба оплатити?
Хай навіть на рік.
І по 20тис/міс.
Хай 0.25млн/рік -- але за 2міс на нулі й ця сума вже набереться.
І не треба мати справ з мерзенними падлами у влк та мсеках.
Не треба всієї тієї бридкої муті типу “парішать”.
Це того варте.

Але найцікавіше якщо перемножити 10млн осіб на ці 0.25млн
Це 2.5трлн.гривень.
60млрд$. І менше треба плазувати перед союзниками.
Або не 60, а лише 30млрд$ -- але тоді вже буде моральне право бити 5млн шаровиків на вулицях, в барах-ресторанах і т.д...
Гарний був би Закон.
Пощипав би водночас і корупційних покидьків (і прямо, але значно сильніше шляхом перекриття корупц.каналів), і мільйонам трутнів країни нагадав би про їхнє місце.
Гарний...
Є кілька нюансів
1 ЗАКОНУ поки що нема
2 Питання на засипку
а - скільки тих хто за цих три років отримав приблизно 3 млн грн - відклав хоча б 1 млн грн?
Моя відповідь - 3 млн отримало максимум 300 000 осіб , відклало більше 1 млн-максимум 100 000 осіб (10% від бійців ЗСУ)
б - Скільки з тих 10% хто відклав більше 1 млн -погодиться відавати відкладені гроші?
Моя відповідь - половина від 100 000 бійців=50 000 = 5% ...
Що повністю вкладається в мої цифри
3 Питання на засипку
Скільки з тих 700 000 хто сьогодні в ЗСУ отримує 30000-50000 грн (тобто працюють не підходячи до нуля) ЗМОЖЕ заробляти в тилу аналогічні суми?
Моя відповідь не більше 1 %

То про що сперичаємось?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 18:08

  budivelnik написав:1 Бідний від багатого в капіталістичному суспільстві відрізняється тільки тим що бідний НЕ ЗМІГ(не захотів) реалізувати свої права на багатство , в той час коли багатий ці права реалізував
2 З використанням яких параметрів Багатий це зробив(голуба кров чи блакитні очі чи розум чи працездатність) - ролі не грає.Він це зробив
3 Точно так само не важливо яких параметрів не вистарчило Бідному(лінь , пристрастя до алкоголю , відсутність освіти , погана працездатність і так далі)...
Він право на багатство не реалізував
4 Внаслідок того що Багатих - завжди менше ніж бідних , значить здобуття багатства потребує від останніх більше зусиль , а раз так то не дивно що ці зусилля ВРАХОВУЮТЬСЯ Державою, яка підтримує БІДНИХ виключно за податки БАГАТИХ


м’яко стелиш та спати жорстко.
а де пункт що ти хочеш щоб бідні захищали статки багатих?
чи ти вже з синами на фронті та захищаєш свої статки?
чи створив ЧКВ для захисту своїх статків від бурятів?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 18:11

  Shaman написав:
  fox767676 написав:
  Shaman написав:...
як там в класиці "Ай, Моська! знать она сильна, что лает на Слона". Тільки в реалі це ще більш не співставно. навіть якщо ти назвеш свої дані, їх ніхто не знає на відміну від залізного генерала, якому велика шана за зроблене. а наскільки "ефективно" його замінили - це вже після війни спеціалісти нехай оцінюють.

ось так 25 років тому на росії почали робити культ з "залізного чекіста" володі путіна
каспарових-нємцових та їх прихильників тамошні мережеві шамани назначили "моськами"
ще раніше сахарова та дисидентів, замахнулись на святе - партію :mrgreen:

порівняв миршавого чекіста, якого звідкись витягнув БАБ, з бойовим генералом...

а себе з Сахаровим, Каспаровим, Нємцовим - тут навіть не про скромність, тут питання про явну неадекватність самооцінки та оцінки інших...


найбільш вдалі бої залізного генералісімуса Валеріана Роботинського пройшли перед селфі-камерою на фуршетах з родиною та бойовими побратимками
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 18:12

В Ханты-Мансийском автономном округе увеличены выплаты за заключение контракта с Министерством обороны РФ до рекордных 2,75 млн рублей

Эта сумма складывается из нескольких частей: региональная выплата 2,2 млн рублей, федеральная поддержка 400 тысяч рублей, еще 150 тысяч поступают из местных муниципальных бюджетов.

Такие выплаты стали самыми высокими в России, превзойдя даже Москву, где сумма составляет 2,3 млн рублей.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 18:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Может стоит сначала подумать
може б ти деколи думав?
Ти пробував поставити себе в правила тих кого ти хвалиш?
Кучма/Порошенко по твоїм словам проводили політику після якої пуйло змушене було напасти... - твоя теза?
Так от, звідси випливає що пуйло правильний, а Кучма/Порошенко - погані...

А тепер уяви що ти в педерації і піддаєш сумнівам дії вЯлІкОгО пУ ...
уявив,

От і виходить , що такі як я гуманісти і человеколюби...бо я пропоную тебе ЗАБАНИТИ до кінця війни...
а пуйло б просто відправило тебе в мордовію сосни повздовж пиляти років на 10...
Це хоч тобі зрозуміло?
budivelnik
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