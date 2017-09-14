jump написав:Підвищення податків: Зеленський абсолютно впевнений, що бізнес погодився на зміни
На даний час проєкт закону щодо підвищення податків малозрозумілий майже для всіх учасників процесу. Крім того, президент Володимир Зеленський, завдяки своєму оточенню, вважає, що українці підтримують рішення щодо підвищення податків. А це далеко не так. Тому бізнес повинен більш активно висловлювати своє невдоволення, вважає народний депутат Ярослав Железняк. ........ Бізнес має кілька днів для висловлювання своєї позиції. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/pidvishchen ... mini-.html .....
Далеко не идеальный. Но где брать деньги? В тумбочке?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 05 жов, 2024 18:01, всього редагувалось 1 раз.
Дурні можуть обговорювати все що завгодно..особливо якщо те що вони обговорюють ні на що не впливає. Я ж тобі пояснив 1 Я за те щоб право на економічне бронювання було як в цивільних так і у військових 2 Для неуків а-ля ти , я й показав , що в ЗСУ мало людей які ЗАХОЧУТЬ цим правом скористатись по тій простій причині що в них розуму більше ніж у форумного троля .
Bobua написав:А скільки коштуватиме викупитись з війська? 🤔 І чи буде якась “формула штанмаєра” залежно від вже наявного строку і поранень? 🤔 Чи всі хто вжеьна фронті мають зі щасливими личками дивитись на тилове “економіч.бронювання”... 😒
золоті слова. чомусь всі балакають про економічне бронювання тільки тих хто не на фронті.
Що там з трусами і хрестиками? Економ бронювання в розмірі 20000грн/місяць-потягне 0,2-0,4млн осіб=2-4%військовозобовязаних в розмірі податки з 35000-потягне 0,4-0,8млн осіб=4-8% військовозобовязаних
Як думаєте скільки з 1 млн в ЗСУ потягне економічне бронювання? Думаю що не більше 10%...
То в чому питання?
А на який мін.строк треба оплатити?
Хай навіть на рік. І по 20тис/міс. Хай 0.25млн/рік -- але за 2міс на нулі й ця сума вже набереться.
І не треба мати справ з мерзенними падлами у влк та мсеках. Не треба всієї тієї бридкої муті типу “парішать”. Це того варте.
Але найцікавіше якщо перемножити 10млн осіб на ці 0.25млн
Це 2.5трлн.гривень. 60млрд$. І менше треба плазувати перед союзниками.
Або не 60, а лише 30млрд$ -- але тоді вже буде моральне право бити 5млн шаровиків на вулицях, в барах-ресторанах і т.д...
Гарний був би Закон. Пощипав би водночас і корупційних покидьків (і прямо, але значно сильніше шляхом перекриття корупц.каналів), і мільйонам трутнів країни нагадав би про їхнє місце. Гарний...
Shaman написав:життя ВСІХ громадян. тому армія має воювати, щоб захистити тих, хто не може виїхати - а таких зажди більшість. тому тих, хто МАЄ захищати, держава обмежує в правах кудись ВТЕКТИ.
Не "втекти", а виїхати у безпеку. Мають захищати ті, кого для цього спеціально найняли і платять за це, а не ті, кого примушують. А якщо "всі", то це мають бути "всі", а не громадяни певного віку з певними статевими органами без можливості відкупитись, а всі інші - вільні і лише користуються правами без жодних обов'язків.
Всё это точно так же относится и к Украине. Кроме разве что, возможно, западной части, присоединенной к Союзу в 1939. И то сомнительно.
Москалі анексували території інших держав, а не западная часть присоедінілась.
Я написал, что их присоединили, а не они присоединились. А если вы так недовольны этой аннексией, то отдайте их обратно. Не надоело гнать пургу? Может стоит сначала подумать, прежде чем поднимать такие вопросы?
tester7336 написав:золоті слова. чомусь всі балакають про економічне бронювання тільки тих хто не на фронті.
Що там з трусами і хрестиками? Економ бронювання в розмірі 20000грн/місяць-потягне 0,2-0,4млн осіб=2-4%військовозобовязаних в розмірі податки з 35000-потягне 0,4-0,8млн осіб=4-8% військовозобовязаних
Як думаєте скільки з 1 млн в ЗСУ потягне економічне бронювання? Думаю що не більше 10%... То в чому питання?
А на який мін.строк треба оплатити? Хай навіть на рік. І по 20тис/міс. Хай 0.25млн/рік -- але за 2міс на нулі й ця сума вже набереться. І не треба мати справ з мерзенними падлами у влк та мсеках. Не треба всієї тієї бридкої муті типу “парішать”. Це того варте.
Але найцікавіше якщо перемножити 10млн осіб на ці 0.25млн Це 2.5трлн.гривень. 60млрд$. І менше треба плазувати перед союзниками. Або не 60, а лише 30млрд$ -- але тоді вже буде моральне право бити 5млн шаровиків на вулицях, в барах-ресторанах і т.д... Гарний був би Закон. Пощипав би водночас і корупційних покидьків (і прямо, але значно сильніше шляхом перекриття корупц.каналів), і мільйонам трутнів країни нагадав би про їхнє місце. Гарний...
Є кілька нюансів 1 ЗАКОНУ поки що нема 2 Питання на засипку а - скільки тих хто за цих три років отримав приблизно 3 млн грн - відклав хоча б 1 млн грн? Моя відповідь - 3 млн отримало максимум 300 000 осіб , відклало більше 1 млн-максимум 100 000 осіб (10% від бійців ЗСУ) б - Скільки з тих 10% хто відклав більше 1 млн -погодиться відавати відкладені гроші? Моя відповідь - половина від 100 000 бійців=50 000 = 5% ... Що повністю вкладається в мої цифри 3 Питання на засипку Скільки з тих 700 000 хто сьогодні в ЗСУ отримує 30000-50000 грн (тобто працюють не підходячи до нуля) ЗМОЖЕ заробляти в тилу аналогічні суми? Моя відповідь не більше 1 %
може б ти деколи думав? Ти пробував поставити себе в правила тих кого ти хвалиш? Кучма/Порошенко по твоїм словам проводили політику після якої пуйло змушене було напасти... - твоя теза? Так от, звідси випливає що пуйло правильний, а Кучма/Порошенко - погані...
А тепер уяви що ти в педерації і піддаєш сумнівам дії вЯлІкОгО пУ ... уявив,
От і виходить , що такі як я гуманісти і человеколюби...бо я пропоную тебе ЗАБАНИТИ до кінця війни... а пуйло б просто відправило тебе в мордовію сосни повздовж пиляти років на 10... Це хоч тобі зрозуміло?
ЛАД написав:Это вы придумали, у меня такого нет. Никаких моральных оценок я им не давал. Просто написал, что у них не голубая кровь и не надо выделять их так явно из общества, давая им недоступные для большинства права.
Ну а вы против брони по многодетности или просто по принаджежности к истеблишменту ? Или вы cторонник голубых кровей и сословного общества и считаете что буржуазии не должны быть доступны права высшего сословия - дворянства (политики, олигархи их обслуга)?
Дурні можуть обговорювати все що завгодно..особливо якщо те що вони обговорюють ні на що не впливає. Я ж тобі пояснив 1 Я за те щоб право на економічне бронювання було як в цивільних так і у військових 2 Для неуків а-ля ти , я й показав , що в ЗСУ мало людей які ЗАХОЧУТЬ цим правом скористатись по тій простій причині що в них розуму більше ніж у форумного троля .
господі яке ж ти недолуге. нащо ти париш мені свою кобилу коли ми обговорювали коня?