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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 05 жов, 2024 18:19
ЛАД написав:
Я написал, что их присоединили
, а не они присоединилис
ь.
А если вы так недовольны этой аннексией, то отдайте их обратно. Не надоело гнать пургу?
Может стоит сначала подумать, прежде чем поднимать такие вопросы?
Це ви ділите Україну на Східну та Західну частини, а не я.
Звісно за вашою версією на Східній частині живуть сурові робітники, а на Західній таких немає, там одні торгаші.
Віддать це з питання чий Крим.
Це у вас як в Ізраїлі 59% чоловіків ето почти все.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 18:20
Цікава казка - прямо наша українську дійсність.
Може хоч через казку до декого тут дійде, що відбувається?
Хто ж той Гулівер з котом?
Востаннє редагувалось Schmit
в Суб 05 жов, 2024 18:26, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 18:20
Обвинувачений в квітні 2024 року перебуваючи біля готелю “Козацька застава”, що знаходиться в м. Кропивницький на узбіччі побачив предмети, схожі на корпус гранати Ф-1 з запалом, корпус гранати РГД з запалом та предмет, схожий на бойову частину із запалом.
Після чого, обвинувачений підняв із землі вказані предмети та поклав в пластиковий футляр, помістивши до автомобіля Hunday Tukson.
25 травня 2024 року, його зупинили працівники поліції.
Суд затвердив угоду про визнання винуватості укладену між прокурором та обвинуваченим.
Суд вирішив визнати його винним у скоєнні кримінального правопорушення та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки.
3 года отсрочки
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Додано: Суб 05 жов, 2024 18:25
ЛАД написав:
По возрастному критерию" можно было бы решить и сегодня - привлечением 16-25-летних.
Кроме того, тогда вопрос решался ещё и привлечением женщин. Сегодня такие попытки уже делаются. Правда, многие просто уехали.
Если женщины уехали, то за что воевать?
Как бы историческая обреченность.
Или выходить на переговоры, в случае неуспеха - операция-эвакуация, с использовнием тактики вызженной земли.
Для меня самый доргой актив - время, он дороже всех квартир.
Если все быстро закончить я еще успею все заработать с 0 за рубежом,
это лучше чем расстягивать агонию на года, даже в случае удачного завершения военной части
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Додано: Суб 05 жов, 2024 18:26
budivelnik написав: Bobua написав: budivelnik написав:
[quote="5774282:tester7336
золоті слова.чомусь всі балакають про економічне бронювання тільки тих хто не на фронті
.[/quot
Що там з трусами і хрестиками?
Економ бронювання
в розмірі 20000грн/місяць-потягне 0,2-0,4млн осіб=2-4%військовозобовязаних
в розмірі податки з 35000-потягне 0,4-0,8млн осіб=4-8% військовозобовязаних
Як думаєте скільки з 1 млн в ЗСУ потягне економічне бронювання?
Думаю що не більше 10%...
То в чому питання?
А на який мін.строк треба оплатити?
Хай навіть на рік.
І по 20тис/міс.
Хай 0.25млн/рік -- але за 2міс на нулі й ця сума вже набереться.
І не треба мати справ з мерзенними падлами у влк та мсеках.
Не треба всієї тієї бридкої муті типу “парішать”.
Це того варте.
Але найцікавіше якщо перемножити 10млн осіб на ці 0.25млн
Це 2.5трлн.гривень.
60млрд$. І менше треба плазувати перед союзниками.
Або не 60, а лише 30млрд$ -- але тоді вже буде моральне право бити 5млн шаровиків на вулицях, в барах-ресторанах і т.д...
Гарний був би Закон.
Пощипав би водночас і корупційних покидьків (і прямо, але значно сильніше шляхом перекриття корупц.каналів), і мільйонам трутнів країни нагадав би про їхнє місце.
Гарний...
Є кілька нюансів
1 ЗАКОНУ поки що нема
2 Питання на засипку
а - скільки тих хто за цих три років отримав приблизно 3 млн грн - відклав хоча б 1 млн грн?Моя відповідь - 3 млн отримало максимум 300 000 осіб , відклало більше 1 млн-максимум 100 000 осіб (10% від бійців ЗСУ)
б - Скільки з тих 10% хто відклав більше 1 млн -погодиться відавати відкладені гроші?Моя відповідь - половина від 100 000 бійців=50 000 = 5% ...
Що повністю вкладається в мої цифри
3 Питання на засипку
Скільки з тих 700 000 хто сьогодні в ЗСУ отримує 30000-50000 грн (тобто працюють не підходячи до нуля) ЗМОЖЕ заробляти в тилу аналогічні суми?Моя відповідь не більше 1 %
То про що сперичаємось?
Не сперечаємось.
Дійсно, у війську багато є нещасних, які чи в казино гроші програвали, чи пропивали (навіть саму можливість отримати премію), чи витрачали на всілякий неліквід...
Але є і такі нещасні, що тратили гроші на групу для родича. Скільки то? 7к$? Для падл у мсеках... Це особливо сумно.
Хіба ж не краще було би, ті гроші на рахунок МінФіну.
А квитанція про сплату 250тис.гривень -- була би 100% підставою для звільнення і бронею на рік.
І треба було би вже йти з обхідним, бо раптом якесь цінне майно на балансі.
І країна з грошима, і ще й без корупції, і штабним нарешті треба братись за голову й робити все задля збереження солдатських життів. Інакше всі звільняться від падлючних штабних, а за рік підуть в кращі частини...
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Додано: Суб 05 жов, 2024 18:26
tester7336 написав: budivelnik написав:
1 Бідний від багатого в капіталістичному суспільстві відрізняється тільки тим що бідний НЕ ЗМІГ(не захотів) реалізувати свої права на багатство , в той час коли багатий ці права реалізував
2 З використанням яких параметрів Багатий це зробив(голуба кров чи блакитні очі чи розум чи працездатність) - ролі не грає.Він це зробив
3 Точно так само не важливо яких параметрів не вистарчило Бідному(лінь , пристрастя до алкоголю , відсутність освіти , погана працездатність і так далі)...
Він право на багатство не реалізував
4 Внаслідок того що Багатих - завжди менше ніж бідних , значить здобуття багатства потребує від останніх більше зусиль , а раз так то не дивно що ці зусилля ВРАХОВУЮТЬСЯ Державою, яка підтримує БІДНИХ виключно за податки БАГАТИХ
м’яко стелиш та спати жорстко.
З якого будуна ти вирішив що я буду тобі стелити?
Як сам собі постелив - так і спати будеш
tester7336 написав:
а де пункт що ти хочеш щоб бідні захищали статки багатих?
А з якого будуна ти вирішив що я маю за таких люмпенів як ти переживати?
Капіталізм-кожен за себе.
Коли ти все пропив-я ж не повинен тобі соточку організувати на опохмел? сам мізки пропив - сам думай за рахунок чого опохмелитись
tester7336 написав:
чи ти вже з синами на фронті та захищаєш свої статки?
чи створив ЧКВ для захисту своїх статків від бурятів?
А от про ЧВК -ти якраз потрапив в саму точку.
Отже
1 Є те що я маю робити
Я займаюсь бізнесом і плачу податки ..в розмірі вище середніх по Україні на особу
2 Є те що я можу не РОБИТИ, але дивлячись на наших союзників - я роблю
Тобто такі як ти мені до дупи
Ви для мене нічого не зробили , а раз так , то якщо ви захворієте - то це ваше питання чию нирку ви продасьте першою щоб купити ліки..
Але я гуманіст..
Тому крім сплати податків - плачу ще й донати , які в принципі практично рівні сумам податків...
Тобто таке собі фінансове ЧВК( США і Європа робить те саме, саме не воює , а грошима допомагає...)
При цьому
Допомога від США і Європи - становить менше 1% від їх ВВП
Розмір моїх донатів більше 20% від МОГО ВВП
То що
Ти як штатний 3,14добол можеш і далі мені задавати питання про мої дії і дії моєї сімї...але ТІЛЬКИ після того як озвучеш АНАЛОГІЧНУ інформацію про себе.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 18:28
Bobua написав:
А квитанція про сплату 250тис.гривень -- була би 100% підставою для звільнення і бронею на рік.
Я двома руками ЗА...але я не Зеленський і навіть не Гетьманцев.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 18:30
flyman написав:
за мрію про філіпінку
ну ты ж за мрию не идешь
филлипинки нужны живые, поближе к окопам, и в ассортименте
как в вермахте 2мв
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Додано: Суб 05 жов, 2024 18:31
budivelnik написав:
Капіталізм-кожен за себе.
нарешті допетрало.
то йди на фронт і захищай себе. чого ти про бронювання тут розвиступався?
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Додано: Суб 05 жов, 2024 18:35
tester7336 написав:
нарешті допетрало.
то йди на фронт і захищай себе. чого ти про бронювання тут розвиступався?
Та хз хай бронюються, з поганої собаки хоть шерсті клок. Всеодно за хабарі відкупляться
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