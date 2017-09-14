Додано: Суб 05 жов, 2024 18:26

tester7336 написав: budivelnik написав: 1 Бідний від багатого в капіталістичному суспільстві відрізняється тільки тим що бідний НЕ ЗМІГ(не захотів) реалізувати свої права на багатство , в той час коли багатий ці права реалізував

2 З використанням яких параметрів Багатий це зробив(голуба кров чи блакитні очі чи розум чи працездатність) - ролі не грає.Він це зробив

3 Точно так само не важливо яких параметрів не вистарчило Бідному(лінь , пристрастя до алкоголю , відсутність освіти , погана працездатність і так далі)...

Він право на багатство не реалізував

4 Внаслідок того що Багатих - завжди менше ніж бідних , значить здобуття багатства потребує від останніх більше зусиль , а раз так то не дивно що ці зусилля ВРАХОВУЮТЬСЯ Державою, яка підтримує БІДНИХ виключно за податки БАГАТИХ 1 Бідний від багатого в капіталістичному суспільстві відрізняється тільки тим що бідний НЕ ЗМІГ(не захотів) реалізувати свої права на багатство , в той час коли багатий ці права реалізував2 З використанням яких параметрів Багатий це зробив(голуба кров чи блакитні очі чи розум чи працездатність) - ролі не грає.Він це зробив3 Точно так само не важливо яких параметрів не вистарчило Бідному(лінь , пристрастя до алкоголю , відсутність освіти , погана працездатність і так далі)...Він право на багатство не реалізував4 Внаслідок того що Багатих - завжди менше ніж бідних , значить здобуття багатства потребує від останніх більше зусиль , а раз так то не дивно що ці зусилля ВРАХОВУЮТЬСЯ Державою, яка підтримує БІДНИХ виключно за податки БАГАТИХ м’яко стелиш та спати жорстко. м’яко стелиш та спати жорстко.

tester7336 написав: а де пункт що ти хочеш щоб бідні захищали статки багатих? а де пункт що ти хочеш щоб бідні захищали статки багатих?

tester7336 написав: чи ти вже з синами на фронті та захищаєш свої статки?

чи створив ЧКВ для захисту своїх статків від бурятів? чи ти вже з синами на фронті та захищаєш свої статки?чи створив ЧКВ для захисту своїх статків від бурятів?

З якого будуна ти вирішив що я буду тобі стелити?Як сам собі постелив - так і спати будешА з якого будуна ти вирішив що я маю за таких люмпенів як ти переживати?Капіталізм-кожен за себе.Коли ти все пропив-я ж не повинен тобі соточку організувати на опохмел? сам мізки пропив - сам думай за рахунок чого опохмелитисьА от про ЧВК -ти якраз потрапив в саму точку.Отже1 Є те що я маю робитиЯ займаюсь бізнесом і плачу податки ..в розмірі вище середніх по Україні на особу2 Є те що я можу не РОБИТИ, але дивлячись на наших союзників - я роблюТобто такі як ти мені до дупиВи для мене нічого не зробили , а раз так , то якщо ви захворієте - то це ваше питання чию нирку ви продасьте першою щоб купити ліки..Але я гуманіст..Тому крім сплати податків - плачу ще й донати , які в принципі практично рівні сумам податків...Тобто таке собі фінансове ЧВК( США і Європа робить те саме, саме не воює , а грошима допомагає...)При цьомуДопомога від США і Європи - становить менше 1% від їх ВВПРозмір моїх донатів більше 20% від МОГО ВВПТо щоТи як штатний 3,14добол можеш і далі мені задавати питання про мої дії і дії моєї сімї...але ТІЛЬКИ після того як озвучеш АНАЛОГІЧНУ інформацію про себе.